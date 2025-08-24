Hỗ trợ 1.000 liều thuốc miễn phí cho bệnh nhân hiếm muộn

Chương trình mang tên "Kích hoạt ước mơ - Dream Ignition Program", hỗ trợ 1.000 liều thuốc kích thích buồng trứng miễn phí dành cho bệnh nhân hiếm muộn.
Chương trình áp dụng cho các trường hợp thực hiện kỹ thuật hỗ trợ sinh sản IUI (bơm tinh trùng vào buồng tử cung) và IVF (thụ tinh trong ống nghiệm) tại Khoa Hiếm muộn - Bệnh viện Hùng Vương, thời gian từ nay đến hết ngày 15-11-2025.Dự kiến, chương trình sẽ hỗ trợ từ 150 đến 200 bệnh nhân, góp phần mở ra cơ hội làm cha, làm mẹ cho nhiều cặp vợ chồng hiếm muộn, đồng thời lan tỏa thông điệp tích cực về y học hỗ trợ sinh sản tại Việt Nam.
Thông tin liên hệ: Khoa Hiếm Muộn - Bệnh viện Hùng Vương. Địa chỉ: lầu 4, dãy H, tòa nhà Bách Hợp (số 9 Lý Thường Kiệt, phường Chợ Lớn, TP HCM)
Bình luận (0)