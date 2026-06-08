HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Hỗ trợ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi lập doanh nghiệp

L.Thúy

Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra từ ngày 7 đến 8-6 tại Trung tâm Hội nghị quốc gia, TP Hà Nội.

Đại hội quy tụ 598 đại biểu chính thức, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và trí tuệ của hơn 10 triệu cán bộ, hội viên nông dân trên cả nước.

Phát biểu khai mạc ngày làm việc thứ nhất của Đại hội, ông Phan Như Nguyện, Phó Chủ tịch Thường trực Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa VIII, cho biết hội đã thực hiện đạt và vượt 16/18 chỉ tiêu đề ra. Hai phong trào nòng cốt là "Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi" và "Nông dân tham gia phát triển kinh tế tập thể" đã tạo ra những chuyển biến rõ nét.

Hơn 3,4 triệu hộ đạt danh hiệu nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp, trong đó nhiều người đã trở thành giám đốc các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở nông thôn. Về kinh tế tập thể, các cấp hội đã thành lập 1.028 hợp tác xã và 5.225 tổ hợp tác, thu hút gần 1,3 triệu hộ nông dân tham gia.

Hỗ trợ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi lập doanh nghiệp - Ảnh 1.

Các đại biểu tiến hành bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2026-2031. Ảnh: B.T.C

Trình bày định hướng nhiệm kỳ 2026-2031, ông Lương Quốc Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa VIII, nhấn mạnh khát vọng đưa nông dân trở thành "chủ thể chuyên nghiệp". Trong đó, hội hỗ trợ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi thành lập doanh nghiệp. Chỉ tiêu đặt ra là vận động, hỗ trợ thành lập ít nhất 5.000 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp trong nhiệm kỳ mới. "Nông dân Việt Nam hoàn toàn có đủ sự tự tin, năng lực và bản lĩnh để bứt phá, trở thành những chủ doanh nghiệp nông nghiệp thực thụ" - ông nhấn mạnh.

Chiều 7-6, các đại biểu tiến hành bầu 81 đại biểu vào Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa IX. Đại hội đã biểu quyết thông qua biên bản bầu cử Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa IX với 100% đại biểu nhất trí.

Theo chương trình, ngày 8-6, Đại hội tiến hành phiên khai mạc trọng thể với sự tham dự và phát biểu chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Nhà nước; nghe báo cáo kết quả ngày làm việc thứ nhất, báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII và các tham luận.

Chiều cùng ngày, Đại hội nghe báo cáo tổng hợp, giải trình, tiếp thu các ý kiến vào văn kiện Đại hội; báo cáo kết quả Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa IX. Tiếp đó, Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa IX ra mắt, nhận nhiệm vụ. Đại hội sẽ biểu quyết thông qua các chỉ tiêu chủ yếu nhiệm kỳ 2026-2031, Nghị quyết Đại hội và tiến hành bế mạc.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo