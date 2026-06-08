Hỗ trợ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi lập doanh nghiệp

Đại hội quy tụ 598 đại biểu chính thức, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và trí tuệ của hơn 10 triệu cán bộ, hội viên nông dân trên cả nước.

Phát biểu khai mạc ngày làm việc thứ nhất của Đại hội, ông Phan Như Nguyện, Phó Chủ tịch Thường trực Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa VIII, cho biết hội đã thực hiện đạt và vượt 16/18 chỉ tiêu đề ra. Hai phong trào nòng cốt là "Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi" và "Nông dân tham gia phát triển kinh tế tập thể" đã tạo ra những chuyển biến rõ nét.

Hơn 3,4 triệu hộ đạt danh hiệu nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp, trong đó nhiều người đã trở thành giám đốc các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở nông thôn. Về kinh tế tập thể, các cấp hội đã thành lập 1.028 hợp tác xã và 5.225 tổ hợp tác, thu hút gần 1,3 triệu hộ nông dân tham gia.

Các đại biểu tiến hành bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2026-2031. Ảnh: B.T.C

Trình bày định hướng nhiệm kỳ 2026-2031, ông Lương Quốc Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa VIII, nhấn mạnh khát vọng đưa nông dân trở thành "chủ thể chuyên nghiệp". Trong đó, hội hỗ trợ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi thành lập doanh nghiệp. Chỉ tiêu đặt ra là vận động, hỗ trợ thành lập ít nhất 5.000 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp trong nhiệm kỳ mới. "Nông dân Việt Nam hoàn toàn có đủ sự tự tin, năng lực và bản lĩnh để bứt phá, trở thành những chủ doanh nghiệp nông nghiệp thực thụ" - ông nhấn mạnh.

Chiều 7-6, các đại biểu tiến hành bầu 81 đại biểu vào Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa IX. Đại hội đã biểu quyết thông qua biên bản bầu cử Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa IX với 100% đại biểu nhất trí.

Theo chương trình, ngày 8-6, Đại hội tiến hành phiên khai mạc trọng thể với sự tham dự và phát biểu chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Nhà nước; nghe báo cáo kết quả ngày làm việc thứ nhất, báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII và các tham luận.

Chiều cùng ngày, Đại hội nghe báo cáo tổng hợp, giải trình, tiếp thu các ý kiến vào văn kiện Đại hội; báo cáo kết quả Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa IX. Tiếp đó, Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa IX ra mắt, nhận nhiệm vụ. Đại hội sẽ biểu quyết thông qua các chỉ tiêu chủ yếu nhiệm kỳ 2026-2031, Nghị quyết Đại hội và tiến hành bế mạc.