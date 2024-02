Làm CCCD gắn chip: Công an TP HCM hỗ trợ tốt nhất cho người dân

Từ ngày 19-2, Công an TP HCM giải quyết thủ tục hành chính liên quan lĩnh vực cấp, quản lý căn cước công dân (CCCD) tại Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (PC06).



Cơ sở rộng rãi, người dân thoải mái

Qua báo chí, anh Nguyễn Trọng T. (SN 1990, ngụ quận 8, TP HCM) biết được thông tin sẽ cấp CCCD gắn chip tại trụ sở PC06 nên tranh thủ đến từ sáng. Chia sẻ cảm nhận, anh T. cho hay phòng ốc rộng rãi, mát mẻ và giải quyết nhanh. "Quan trọng là cán bộ hướng dẫn rất nhiệt tình. Tôi bị mất căn cước hơn tháng nay nhưng do công việc bận rộn nên chưa thể làm lại, đi đâu cũng bất tiện. Khi nghe tin, tôi tranh thủ tới làm ngay" - anh T. nói.

Cán bộ công an giải quyết thủ tục cho người dân tại PC06 Công an TP HCM

Chị Phương N. (SN 1989, quê Nam Định) tạm trú trên địa bàn quận 4, muốn đổi từ CCCD sang CCCD gắn chip nên gọi đến đường dây nóng của PC06. Chị N. được cán bộ giải thích tận tình rằng những trường hợp có hộ khẩu ở tỉnh muốn làm CCCD gắn chip trên địa bàn TP HCM vẫn được giải quyết bình thường. Người dân tạm trú trên địa bàn TP HCM nếu muốn đổi hoặc làm mất CCCD có thể đến PC06 để được cấp mới. Nghe xong, chị N. cho hay rất thoải mái vì giải tỏa được những băn khoăn bao lâu nay.

Đến 17 giờ ngày 19-2, Công an TP HCM đã tiếp nhận 90 hồ sơ cấp CCCD gắn chip, 4 hồ sơ tài khoản định danh điện tử mức 2. Công an TP HCM hướng dẫn, giải quyết nhiều trường hợp công dân gặp khó khăn trong quá trình cấp CCCD gắn chip, tài khoản định danh điện tử.

Theo Công an TP HCM, tính tới thời điểm hiện nay, toàn thành phố tổ chức thu nhận gần 7,8 triệu hồ sơ cấp CCCD gắn chip, cấp gần 5,7 triệu hồ sơ và kích hoạt thành công hơn 4,3 triệu hồ sơ tài khoản định danh điện tử. Qua đó, góp phần hoàn thiện mô hình chuyển đổi số, phục vụ hiệu quả việc triển khai Đề án 06 "Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030" của Chính phủ trên địa bàn thành phố.

Trong thời gian tới, Công an TP HCM tiếp tục vận động, tổ chức cấp CCCD gắn chip và tài khoản định danh điện tử, bảo đảm 100% người đủ điều kiện thực tế cư trú trên địa bàn TP HCM được cấp. Đặc biệt, chuẩn bị tốt cho công tác triển khai cấp thẻ căn cước theo Luật Căn cước số 26/2023 của Quốc hội, có hiệu lực thi hành từ ngày 1-7-2024.

Triển khai đồng bộ, khẩn trương

Công an TP HCM cho biết nếu trong gia đình có thành viên bệnh tật, già yếu, ốm đau, gặp khó khăn về đi lại thì người thân nhanh chóng liên hệ cảnh sát khu vực, công an quận, công an phường, xã nơi cư trú. Sau đó, các tổ cấp CCCD gắn chip lưu động sẽ đến tận nhà phục vụ người dân.

Đối với công dân đã có CCCD gắn chip điện tử nhưng chưa kích hoạt tài khoản định danh xác thực điện tử mức 2, Công an TP HCM đề nghị đến trụ sở công an địa phương hoặc nơi cấp CCCD gắn chip điện tử để được hướng dẫn thực hiện kích hoạt. Tài khoản định danh điện tử được kích hoạt thành công, người dân sẽ có nhiều thuận lợi trong việc sử dụng phương thức này thay cho việc xuất trình các giấy tờ như trước đây, đặc biệt là trong bối cảnh đã bãi bỏ sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy.

Ngay khi được cấp CCCD gắn chip điện tử và kích hoạt thành công tài khoản định danh điện tử mức 2, người dân có thể sử dụng tài khoản định danh điện tử mức 2 được tích hợp hơn 30 loại giấy tờ để thực hiện giao dịch hành chính công, bớt đi nhiều tốn kém về giấy tờ và thời gian đi lại. Đây chính là công cụ để người dân thực hiện giao dịch trên môi trường điện tử, bảo đảm tin cậy, an toàn, chính xác, nhanh chóng, đơn giản, tiết kiệm, hiệu quả.

Theo đại diện PC06, công dân có thể giao dịch ở mọi lúc mọi nơi, nhất là với những giao dịch thiết yếu mà vẫn bảo đảm được sự quản lý chặt chẽ, an ninh, an toàn thông tin, bảo mật dữ liệu, tránh giả mạo, giúp các giao dịch được an toàn. Tài khoản định danh cũng giúp người dân trên nhiều lĩnh vực như dịch vụ công, dịch vụ thương mại điện tử, nền tảng thanh toán điện tử, thanh toán không dùng tiền mặt và thay thế các loại giấy tờ trong các giao dịch điện tử.

Thông qua việc cấp, quản lý CCCD gắn chip, Công an TP HCM tiếp tục làm sạch dữ liệu dân cư, bảo đảm "đúng, đủ, sạch, sống" gắn với công tác đăng ký quản lý cư trú, bổ sung dữ liệu công dân còn thiếu vào hệ thống cơ sở dữ liệu dân cư theo quy định.

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, thượng tá Hồ Thị Lãnh, Phó trưởng Phòng PC06, cho biết sự vui vẻ, hài lòng của người dân khi đến đăng ký giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực cấp, quản lý CCCD cho thấy những cố gắng, nỗ lực để đem lại kết quả tốt nhất, hiệu quả nhất của PC06 cùng công an các đơn vị liên quan. Trong đó phải kể đến công tác chuẩn bị nhân sự, trang thiết bị, phòng đón tiếp công dân... đến triển khai vận hành.

"Những nỗ lực ấy góp phần giảm áp lực của công an cấp huyện, cấp xã sau thời gian dài triển khai nhiều chiến dịch, cao điểm cấp CCCD, tài khoản định danh điện tử" - thượng tá Hồ Thị Lãnh nói.

"Người dân có thể đến trụ sở PC06 tại địa chỉ 258 Trần Hưng Đạo, phường Nguyễn Cư Trinh (quận 1) để làm CCCD gắn chip và những vấn đề liên quan.

Cầu thị để tốt hơn Công an TP HCM yêu cầu trong tiếp công dân, cán bộ, chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ phải bảo đảm đúng quy trình, quy định, lễ tiết, tác phong của người chiến sĩ công an nhân dân. Nghiêm cấm gây phiền hà, sách nhiễu làm ảnh hưởng đến uy tín và hình ảnh của lực lượng. Với việc thu nhận hồ sơ cấp CCCD gắn chip, tài khoản định danh điện tử mức 2 và các thủ tục khác thuộc lĩnh vực cấp, quản lý CCCD, Công an TP HCM yêu cầu thực hiện đúng quy định, đúng đối tượng, thời gian, phương án, không để xảy ra thất thoát, lãng phí. Quá trình triển khai phải đồng bộ, khẩn trương từ thành phố đến cấp xã, giữa lực lượng Công an TP HCM và sở, ban, ngành. Ngoài ra, cán bộ cần cầu thị, tôn trọng, ghi nhận, tiếp thu những phản ánh, kiến nghị của cơ quan báo chí, công dân.