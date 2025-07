Hỗ trợ trụ đỡ của nền kinh tế

Sẽ hoàn thành mục tiêu năm 2025

Tính đến ngày 30-6, nguồn vốn huy động của Agribank đạt trên 2,1 triệu tỉ đồng - tăng 6,4% so với đầu năm 2025, cao nhất từ năm 2021 trở lại đây, trong đó tiền gửi dân cư chiếm tỉ trọng lớn. Nguồn vốn tăng trưởng ổn định, đáp ứng đủ nhu cầu vay phát triển sản xuất - kinh doanh của khách hàng, bảo đảm các tỉ lệ an toàn theo quy định. Dư nợ cho vay đạt trên 1,85 triệu tỉ đồng - tăng 7,6% so với đầu năm, trong đó dư nợ cho vay lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn đạt hơn 1,13 triệu tỉ đồng (chiếm hơn 61% dư nợ nền kinh tế).

Phát biểu tại hội nghị sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2025, ông Tô Huy Vũ, Chủ tịch HĐTV Agribank, tin tưởng ngân hàng sẽ hoàn thành toàn diện các mục tiêu năm nay. Qua đó, Agribank khẳng định vị thế là định chế tài chính hàng đầu, giữ vai trò chủ lực trong đầu tư phát triển kinh tế nông nghiệp, nông dân, nông thôn, góp phần đưa khu vực này phát triển phồn thịnh.