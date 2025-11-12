Hồ Văn Lợi và Chí Bảo "gặp lại nhau ở thiên đàng"!

Một tuần trước khi nhập viện cấp cứu, danh thủ Hồ Văn Lợi còn xách giày, khoác áo vào sân tham dự giải "lão tướng" 3 thế hệ TP HCM 2025 diễn ra trên sân Thành Long (Quận Bình Chánh (cũ), TP HCM) hồi tháng 10. Giải đấu giao hữu quy tụ nhiều danh thủ, cựu cầu thủ chuyên nghiệp nổi tiếng bóng đá khu vực phía Nam thập niên 80, 90 của thế kỷ trước.

Cách đi bóng, dáng sút và nụ cười hiền quen thuộc của "Tiếu già" - Ảnh: Nguyễn An

Vẫn giữ phong cách chơi bóng điềm tĩnh, vận dụng kỹ thuật cá nhân khéo léo và thể hiện đẳng cấp thượng thừa, tiền vệ sinh năm 1970 gốc Huế góp công lớn giúp đội bóng Trường Giang đăng quang giải đấu. Trên bục nhận danh hiệu, "lão tướng" Hồ Văn Lợi còn vui vẻ, đùa vui cùng đồng đội, nâng cúp cùng anh ruột - danh thủ Hồ Văn Tam.

Nhưng rồi, đó cũng là lần cuối cùng người hâm mộ được tận mắt chứng kiến "Tiếu già" nhảy múa cùng trái bóng trên thảm xanh. Sinh thời, ông là người vui vẻ, hòa đồng, sống tử tế với bạn bè, luôn dành tình yêu lớn với môn thể thao vua song vẫn làm tròn bổn phận người chồng, người cha trong gia đình.

Hồ Văn Lợi vẫn còn dang dở giấc mơ khoác áo tuyển Việt Nam thi đấu chính thức

Sau thời gian dài chống chọi cơn bạo bệnh, danh thủ Hồ Văn Lợi đã từ trần lúc 1 giờ 45 phút ngày 12-11, hưởng dương 56 tuổi. Sự ra đi đột ngột của cựu cầu thủ Cảng Sài Gòn khiến làng túc cầu Việt Nam bàng hoàng, thương tiếc.

Hàng loạt danh thủ, cầu thủ của nhiều thế hệ bóng đá Việt Nam thể hiện sự đau buồn, thương xót khi hay tin cựu tiền vệ tài ba Hồ Văn Lợi qua đời. Trước đó, tất cả đều kỳ vọng phép màu sẽ xảy ra, khi biết ông mang trọng bệnh nhưng không bỏ cuộc, chống chọi bằng cách tích cực vui sống, rèn luyện thể thao.

Các cựu tuyển thủ Vũ Như Thành, Nguyễn Thành Long Giang, Đoàn Hoàng Sơn, Phùng Thanh Phương hay Nguyễn Tuấn Phong... đều thể hiện sự tôn trọng đàn anh và mong rằng "quái kiệt" bóng đá TP HCM được ra đi thanh thản.

Cố danh thủ Hồ Văn Lợi là "quái kiệt" của bóng đá TP HCM

Trước đó, hồi tháng 9-2023, trong ngày đưa tiễn cố cầu thủ Nguyễn Chí Bảo, "Tiếu già" Hồ Văn Lợi giàn giụa nước mắt, lặng người hồi lâu bên quan tài người bạn thân kém hơn 2 tuổi và hẹn rằng sẽ gặp lại nhau trên thiên đàng. Giờ đây, cả hai được toại nguyện và sẽ tiếp tục cùng nhau sát cánh trên sân bóng ở bên kia thế giới!.

Nguyễn Chí Bảo và Hồ Văn Lợi đều là những cầu thủ chạy cánh giỏi nhất làng bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam, từng nếm trải nhiều cung bậc cảm xúc, vượt qua bao thăng trầm trong sự nghiệp "quần đùi áo số". Đôi bạn tâm giao này không chỉ là biểu tượng của bóng đá TP HCM một thời mà còn nhận được sự tôn trọng, kính mến từ các đồng nghiệp, người hâm mộ.

Trước đó, khi hay tin Hồ Văn Lợi phải nhập viện lần hai, các danh thủ, cựu cầu thủ Cảng Sài Gòn, TP HCM đã tổ chức những trận đấu gây quỹ trợ giúp ông điều trị, vượt qua cơn bạo bệnh. Tuy nhiên, cũng như cố cầu thủ Chí Bảo, "Tiếu già" đã không thể thắng được căn bệnh quái ác.