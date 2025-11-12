Hồ Văn Lợi và Chí Bảo "gặp lại nhau ở thiên đàng"!

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao

Hồ Văn Lợi và Chí Bảo "gặp lại nhau ở thiên đàng"!

Tường Phước

(NLĐO) - Tương tự người bạn thân đồng nghiệp Nguyễn Chí Bảo, cựu cầu thủ Hồ Văn Lợi cũng đã không thể vượt qua bệnh tật và ra đi khi tuổi đời còn trẻ.

Một tuần trước khi nhập viện cấp cứu, danh thủ Hồ Văn Lợi còn xách giày, khoác áo vào sân tham dự giải "lão tướng" 3 thế hệ TP HCM 2025 diễn ra trên sân Thành Long (Quận Bình Chánh (cũ), TP HCM) hồi tháng 10. Giải đấu giao hữu quy tụ nhiều danh thủ, cựu cầu thủ chuyên nghiệp nổi tiếng bóng đá khu vực phía Nam thập niên 80, 90 của thế kỷ trước.

Gặp lại ở thiên đàng! - Ảnh 1.
Gặp lại ở thiên đàng! - Ảnh 2.
Gặp lại ở thiên đàng! - Ảnh 3.

Cách đi bóng, dáng sút và nụ cười hiền quen thuộc của "Tiếu già" - Ảnh: Nguyễn An

Vẫn giữ phong cách chơi bóng điềm tĩnh, vận dụng kỹ thuật cá nhân khéo léo và thể hiện đẳng cấp thượng thừa, tiền vệ sinh năm 1970 gốc Huế góp công lớn giúp đội bóng Trường Giang đăng quang giải đấu. Trên bục nhận danh hiệu, "lão tướng" Hồ Văn Lợi còn vui vẻ, đùa vui cùng đồng đội, nâng cúp cùng anh ruột - danh thủ Hồ Văn Tam.

Nhưng rồi, đó cũng là lần cuối cùng người hâm mộ được tận mắt chứng kiến "Tiếu già" nhảy múa cùng trái bóng trên thảm xanh. Sinh thời, ông là người vui vẻ, hòa đồng, sống tử tế với bạn bè, luôn dành tình yêu lớn với môn thể thao vua song vẫn làm tròn bổn phận người chồng, người cha trong gia đình.

Gặp lại ở thiên đàng! - Ảnh 4.

Hồ Văn Lợi vẫn còn dang dở giấc mơ khoác áo tuyển Việt Nam thi đấu chính thức

Sau thời gian dài chống chọi cơn bạo bệnh, danh thủ Hồ Văn Lợi đã từ trần lúc 1 giờ 45 phút ngày 12-11, hưởng dương 56 tuổi. Sự ra đi đột ngột của cựu cầu thủ Cảng Sài Gòn khiến làng túc cầu Việt Nam bàng hoàng, thương tiếc.

Hàng loạt danh thủ, cầu thủ của nhiều thế hệ bóng đá Việt Nam thể hiện sự đau buồn, thương xót khi hay tin cựu tiền vệ tài ba Hồ Văn Lợi qua đời. Trước đó, tất cả đều kỳ vọng phép màu sẽ xảy ra, khi biết ông mang trọng bệnh nhưng không bỏ cuộc, chống chọi bằng cách tích cực vui sống, rèn luyện thể thao.

Các cựu tuyển thủ Vũ Như Thành, Nguyễn Thành Long Giang, Đoàn Hoàng Sơn, Phùng Thanh Phương hay Nguyễn Tuấn Phong... đều thể hiện sự tôn trọng đàn anh và mong rằng "quái kiệt" bóng đá TP HCM được ra đi thanh thản.

Gặp lại ở thiên đàng! - Ảnh 5.

Cố danh thủ Hồ Văn Lợi là "quái kiệt" của bóng đá TP HCM

Trước đó, hồi tháng 9-2023, trong ngày đưa tiễn cố cầu thủ Nguyễn Chí Bảo, "Tiếu già" Hồ Văn Lợi giàn giụa nước mắt, lặng người hồi lâu bên quan tài người bạn thân kém hơn 2 tuổi và hẹn rằng sẽ gặp lại nhau trên thiên đàng. Giờ đây, cả hai được toại nguyện và sẽ tiếp tục cùng nhau sát cánh trên sân bóng ở bên kia thế giới!.

Nguyễn Chí Bảo và Hồ Văn Lợi đều là những cầu thủ chạy cánh giỏi nhất làng bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam, từng nếm trải nhiều cung bậc cảm xúc, vượt qua bao thăng trầm trong sự nghiệp "quần đùi áo số". Đôi bạn tâm giao này không chỉ là biểu tượng của bóng đá TP HCM một thời mà còn nhận được sự tôn trọng, kính mến từ các đồng nghiệp, người hâm mộ.

Trước đó, khi hay tin Hồ Văn Lợi phải nhập viện lần hai, các danh thủ, cựu cầu thủ Cảng Sài Gòn, TP HCM đã tổ chức những trận đấu gây quỹ trợ giúp ông điều trị, vượt qua cơn bạo bệnh. Tuy nhiên, cũng như cố cầu thủ Chí Bảo, "Tiếu già" đã không thể thắng được căn bệnh quái ác.

Linh cữu ông Hồ Văn Lợi quàn tại chung cư 1050 (số 4, đường Phan Chu Trinh, phường Bình Thạnh, TP HCM). Lễ động quan lúc 8 giờ ngày 14-11 và sau đó linh cữu được hỏa táng tại Trung tâm Hỏa táng Phước Lạc Viên (phường Dĩ An, TP HCM).

Tin liên quan

Cựu tuyển thủ bóng đá Hồ Văn Lợi qua đời

Cựu tuyển thủ bóng đá Hồ Văn Lợi qua đời

(NLĐO) - Tin cựu tiền vệ Hồ Văn Lợi giã từ cõi tạm ở tuổi 55 khiến nhiều thế hệ người yêu bóng đá Việt Nam bàng hoàng và xót xa.

Huỳnh Đức, Hồ Văn Lợi tái xuất

(NLĐO) - Trong màu áo đội Cựu tuyển thủ TPHCM, các cựu danh thủ như Huỳnh Đức, Hồ Văn Lợi, Lư Đình Tuấn, Minh “nhí”, Sỹ Thành... sẽ tham dự Giải bóng đá lão tướng 2012 ở Hà Nội.

Cựu cầu thủ Nguyễn Chí Bảo ra đi ở tuổi 52

(NLĐO) - Giới túc cầu Việt Nam đau xót nhận tin cựu cầu thủ Nguyễn Chí Bảo đột ngột ra đi hôm 1-9 tại nhà riêng ở quận 8 (TP HCM). Ông là danh thủ hiếm hoi chơi bóng cho 3 CLB hàng đầu của TP HCM và từng khoác áo tuyển quốc gia cùng "thế hệ vàng" Việt Nam

Hồ Văn Lợi CLB Cảng Sài Gòn Tiếu già
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo