Hòa bình Trung Đông: Ẩn số Israel

Xung đột ở Lebanon là lý do khiến Iran đột ngột hủy buổi đàm phán với Mỹ ở Thụy Sĩ vào cùng ngày, đe dọa làm đổ vỡ thỏa thuận tạm thời mà đôi bên vừa ký kết.

Theo The Guardian, sự nhất trí giữa Israel và Hezbollah đạt được sau 24 giờ giao tranh dữ dội. Thông tin này được tiết lộ bởi một số quan chức Mỹ và khu vực giấu tên, theo AP. Các quan chức cho biết sự nhất trí này đến từ nỗ lực hòa giải của Qatar, Mỹ và Iran. Trong khi đó, cả Israel và Hezbollah đều không xác nhận ngay lập tức thông tin này.

Trong ngày 19-6, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đăng tải trên mạng xã hội rằng theo lệnh của ông, quân đội Israel đã "tấn công mạnh mẽ" 150 mục tiêu của Hezbollah, tiêu diệt hàng chục tay súng. Người phát ngôn quân đội Israel Effie Defrin cũng cho biết ông chưa nhận được chỉ thị nào khác từ chính phủ. Theo ông, lực lượng Israel đang hoạt động trong một "vùng phòng thủ tiền tuyến" và sẽ tiếp tục như vậy. Đại sứ Israel tại Mỹ Yechiel Leiter viết trên X rằng Israel "vẫn kiên quyết cam kết ngừng bắn ngay lập tức" nếu Hezbollah tôn trọng thỏa thuận và chấm dứt các hành động thù địch.

Một người đàn ông nhặt đồ đạc từ đống đổ nát ở TP Tyre - Lebanon hôm 19-6 Ảnh: AP

Theo ghi nhận của AP từ miền Bắc Israel, vài giờ sau khi các quan chức thông báo về thỏa thuận ngừng bắn cho báo giới, vẫn có thể nghe thấy tiếng pháo của Israel ở khu vực dọc biên giới Lebanon. Một vụ nổ lớn đã xảy ra bên trong Lebanon. Một báo cáo tình báo gần đây của Mỹ tiết lộ ông Netanyahu có khả năng sẽ tiếp tục các hành động quân sự chống lại Hezbollah, bất chấp thỏa thuận ngừng bắn giữa Mỹ và Iran, một thỏa thuận bao gồm yêu cầu chấm dứt xung đột ở Lebanon.

Mặc dù kế hoạch đàm phán ban đầu giữa 2 phái đoàn dẫn đầu bởi Phó Tổng thống Mỹ JD Vance và Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf đã bị hủy bỏ nhưng có thông tin rằng một số quan chức của cả 2 nước vẫn sẽ đến Thụy Sĩ. Axios cuối ngày 19-6 đưa tin các đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump là ông Steve Witkoff và ông Jared Kushner đã có mặt tại Thụy Sĩ trong khi Bộ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Araghchi dự định đến Thụy Sĩ trong ngày 20-6.