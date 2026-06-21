HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ World Cup 2026 Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
World Cup 2026
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Quốc tế

Hòa bình Trung Đông: Ẩn số Israel

Anh Thư

Israel và lực lượng Hezbollah do Iran hậu thuẫn đã nhất trí ngừng giao tranh dữ dội ở miền Nam Lebanon hôm 19-6.

Xung đột ở Lebanon là lý do khiến Iran đột ngột hủy buổi đàm phán với Mỹ ở Thụy Sĩ vào cùng ngày, đe dọa làm đổ vỡ thỏa thuận tạm thời mà đôi bên vừa ký kết.

Theo The Guardian, sự nhất trí giữa Israel và Hezbollah đạt được sau 24 giờ giao tranh dữ dội. Thông tin này được tiết lộ bởi một số quan chức Mỹ và khu vực giấu tên, theo AP. Các quan chức cho biết sự nhất trí này đến từ nỗ lực hòa giải của Qatar, Mỹ và Iran. Trong khi đó, cả Israel và Hezbollah đều không xác nhận ngay lập tức thông tin này.

Trong ngày 19-6, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đăng tải trên mạng xã hội rằng theo lệnh của ông, quân đội Israel đã "tấn công mạnh mẽ" 150 mục tiêu của Hezbollah, tiêu diệt hàng chục tay súng. Người phát ngôn quân đội Israel Effie Defrin cũng cho biết ông chưa nhận được chỉ thị nào khác từ chính phủ. Theo ông, lực lượng Israel đang hoạt động trong một "vùng phòng thủ tiền tuyến" và sẽ tiếp tục như vậy. Đại sứ Israel tại Mỹ Yechiel Leiter viết trên X rằng Israel "vẫn kiên quyết cam kết ngừng bắn ngay lập tức" nếu Hezbollah tôn trọng thỏa thuận và chấm dứt các hành động thù địch.

Hòa bình Trung Đông: Ẩn số Israel - Ảnh 1.

Một người đàn ông nhặt đồ đạc từ đống đổ nát ở TP Tyre - Lebanon hôm 19-6 Ảnh: AP

Theo ghi nhận của AP từ miền Bắc Israel, vài giờ sau khi các quan chức thông báo về thỏa thuận ngừng bắn cho báo giới, vẫn có thể nghe thấy tiếng pháo của Israel ở khu vực dọc biên giới Lebanon. Một vụ nổ lớn đã xảy ra bên trong Lebanon. Một báo cáo tình báo gần đây của Mỹ tiết lộ ông Netanyahu có khả năng sẽ tiếp tục các hành động quân sự chống lại Hezbollah, bất chấp thỏa thuận ngừng bắn giữa Mỹ và Iran, một thỏa thuận bao gồm yêu cầu chấm dứt xung đột ở Lebanon.

Mặc dù kế hoạch đàm phán ban đầu giữa 2 phái đoàn dẫn đầu bởi Phó Tổng thống Mỹ JD Vance và Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf đã bị hủy bỏ nhưng có thông tin rằng một số quan chức của cả 2 nước vẫn sẽ đến Thụy Sĩ. Axios cuối ngày 19-6 đưa tin các đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump là ông Steve Witkoff và ông Jared Kushner đã có mặt tại Thụy Sĩ trong khi Bộ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Araghchi dự định đến Thụy Sĩ trong ngày 20-6.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo