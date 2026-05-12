Hòa điệu núi rừng, sông suối Đồng Nai

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Đồng Nai lần thứ I (nay là TP Đồng Nai), nhiệm kỳ 2025-2030 đã xác định dịch vụ, du lịch là 1 trong 5 nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh trong 5 năm tới. Trong đó, phát triển dịch vụ với hạt nhân là đô thị dịch vụ tổng hợp sân bay Long Thành.

Nơi "chữa lành"

Với đầy đủ các loại hình du lịch sinh thái như: Du lịch sinh thái rừng, hồ, sông; du lịch nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe, Đồng Nai là nơi "chữa lành" lý tưởng cho các gia đình, nhóm trẻ muốn thư giãn, khám phá thiên nhiên.

Tự hào là thành phố của những cánh rừng bạt ngàn với sự đa dạng sinh học bậc nhất phía Nam, thời gian qua, Đồng Nai là nơi để du khách tìm về thư giãn vào dịp cuối tuần, lễ, Tết hay những ngày nghỉ. Tuy nhiên, tiềm năng này vẫn chưa được khai thác xứng tầm.

Định hướng phát triển du lịch TP Đồng Nai trong giai đoạn mới, Phó Chủ tịch UBND TP Đồng Nai Lê Trường Sơn cho rằng: Địa phương hiện có 2 vườn quốc gia và rất nhiều hồ nước lớn, trong đó có hồ Trị An là hồ nhân tạo lớn nhất cả nước. Cùng với hồ Trị An, khu vực Bà Rá - hồ Thác Mơ là 2 điểm được quy hoạch khu du lịch quốc gia. Bên cạnh những lợi thế về thiên nhiên, Đồng Nai còn có những giá trị văn hóa nổi bật và đặc trưng như: Sóc Bom Bo, Làng cộng đồng Tà Lài, Bù Gia Mập… nhưng vẫn còn những "điểm nghẽn" về giao thông, dịch vụ, ẩm thực chưa thể khai thác như ý muốn.

Hồ Trị An và hệ thống hàng chục đảo lớn nhỏ tạo ra lợi thế để phát triển du lịch mặt nước, nghỉ dưỡng đảo và thể thao giải trí cho TP Đồng Nai

Theo ông Lê Trường Sơn, Đồng Nai sẽ đổi mới cơ chế quản trị, xúc tiến hợp tác công - tư cho phát triển du lịch. Đây không chỉ là nhiệm vụ, vai trò của lãnh đạo thành phố mà còn là của cấp xã, phường, đặc biệt là các sản phẩm du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái bền vững gắn với những nét đặc trưng về điều kiện tự nhiên, văn hóa trên địa bàn. Đồng Nai đang thúc đẩy nhiều dự án du lịch phát triển, đồng thời tạo môi trường thuận lợi để mời gọi các nhà đầu tư trên lĩnh vực du lịch trong tương lai.

Lãnh đạo TP Đồng Nai đánh giá sắp tới khi sân bay Long Thành đưa vào hoạt động, đây không chỉ là một dự án hạ tầng đơn thuần, mà là "hạt nhân lan tỏa", là cánh cửa mở ra cơ hội lớn để phát triển kinh tế của tỉnh, trong đó có sự vận động, kết nối phát triển du lịch với quốc tế.

Theo lãnh đạo phường Long Thành, địa phương định hướng hệ sinh thái dịch vụ đô thị sân bay Long Thành không chỉ phục vụ vận tải mà còn hướng tới mục tiêu trở thành điểm đến hàng không hấp dẫn bậc nhất.

Cụ thể, quy hoạch xây dựng các trung tâm hội nghị, triển lãm quốc tế, kết hợp với những khu nghỉ dưỡng cao cấp để thu hút dòng khách doanh nhân và khách quá cảnh quốc tế. Các nhu cầu từ nhà ở, thương mại, giải trí, giáo dục, đến y tế đều được tích hợp trong cùng một không gian. Đồng thời, hình thành các trung tâm mua sắm cao cấp, khu vui chơi giải trí cao cấp và khu trải nghiệm văn hóa đa quốc gia tại khu phi thuế quan và thương mại tự do.

Chạm vào rừng

Với 51 điểm du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí trên tổng diện tích hơn 42.500 ha; cùng với 37 tuyến du lịch sinh thái dựa trên những tuyến đường tuần tra bảo vệ rừng, tuyến đường mòn hiện hữu có tổng chiều dài trên 1.200 km được quy hoạch tại Khu bảo tồn thiên nhiên - văn hóa Ðồng Nai (Khu bảo tồn), TP Ðồng Nai đang trải thảm đỏ mở cửa đón các nhà đầu tư lĩnh vực du lịch sinh thái rừng.

Ước tính tổng nguồn vốn dự kiến thực hiện Đề án Du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí Khu bảo tồn giai đoạn 2021-2030 là hơn 991 tỉ đồng. Mục tiêu của dự án đến năm 2030 sẽ ưu tiên đầu tư, khai thác 8 điểm du lịch sinh thái tiềm năng trong khu vực hồ Bà Hào, ven hồ Trị An và vùng rừng sản xuất ven hồ, thông qua hình thức cho thuê môi trường rừng.

Đồng Nai phấn đấu đạt 180.000-220.000 lượt khách/năm đến Khu bảo tồn, trong đó khách du lịch nội địa khoảng 92%-95% và khách du lịch quốc tế khoảng 5%-8%. Doanh thu từ hoạt động du lịch đạt 25-35 tỉ đồng/năm, tạo việc làm ổn định cho 250-300 lao động, trong đó 70% là người dân địa phương.

Ông Nguyễn Hoàng Hảo, Giám đốc Khu bảo tồn, cho biết sau khi đề án được phê duyệt, Khu bảo tồn đã mời gọi đầu tư, khai thác các điểm du lịch theo quy hoạch. Thời gian qua, nhiều nhà đầu tư đến tìm hiểu và đăng ký đầu tư sản phẩm du lịch tại Khu bảo tồn.

"Xung quanh hồ Trị An có nhiều không gian để phát triển du lịch. Khu bảo tồn đã ký kết hợp đồng cho thuê môi trường rừng với một đối tác chuyên kinh doanh, khai thác du lịch cao cấp với hệ thống khách sạn 4-5 sao. Hy vọng thời gian tới, Khu bảo tồn sẽ tiếp tục đón những nhà đầu tư tiềm năng. TP Đồng Nai sẽ hoàn thiện các cơ sở hạ tầng xung quanh để kết nối với những điểm du lịch của Khu bảo tồn. Khi điều kiện về hạ tầng được thuận lợi thì chắc chắn lượng khách sẽ đến Khu bảo tồn nhiều hơn" - ông Hảo nhấn mạnh.

Viên ngọc quý Giữa năm 2025, Đồng Nai bấm nút khởi động dự án du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí núi Chứa Chan tại thị trấn Gia Ray, huyện Xuân Lộc (nay là phường Xuân Lộc). Đây là bước đi đầu tiên nhằm "đánh thức" núi Chứa Chan - viên ngọc quý của Đông Nam Bộ. Trong giai đoạn 1, dự án có quy mô 107 ha, tổng vốn đầu tư hơn 16.000 tỉ đồng. Khi dự án được hình thành sẽ tạo nên bước ngoặt cho du lịch địa phương, đáp ứng nhu cầu dự báo trung bình đến năm 2030, núi Chứa Chan sẽ đón khoảng 5 triệu lượt khách, trong đó có khoảng 100.000 lượt khách lưu trú.



