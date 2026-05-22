Hóa giải bất cập trên tuyến cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu

Đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đã thông xe tạm dự án thành phần 1 hôm 18-5. Từ thời điểm ấy, công trình 54 km này giúp thời gian lưu thông từ TP Đồng Nai đến vùng biển Vũng Tàu, TP HCM còn chưa đầy 1 giờ.

Thiếu kết nối

Anh Mạnh Quân (ngụ phường Biên Hòa, TP Đồng Nai) sau khi kết thúc lộ trình đến Vũng Tàu đã bày tỏ sự phấn chấn, cho biết cảm giác lái xe trên đường cao tốc rất thoải mái. "Đường thoáng, xe chạy bon bon chỉ 40 phút đã tới Bà Rịa, giúp tôi vừa tiết kiệm thời gian, tiền bạc vừa tạo sự dễ chịu để thực hiện những dự định trôi chảy hơn" - anh cho hay.

Trái ngược sự hào hứng trên, nhiều tài xế từ trung tâm TP HCM tới Vũng Tàu than phiền khi nút giao Bưng Môn bị đóng lại. Đây là nút giao tạm, từng được khai thác để kết nối Quốc lộ 51 với tuyến cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, dành cho ô tô dưới 9 chỗ.

Sau khi nút giao Bưng Môn bị đóng, tài xế phải cho xe đi đường vòng gần 20 km để vào điểm đầu đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu

Việc đóng nút giao Bưng Môn khiến phương tiện đi từ đường cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây không thể rẽ trực tiếp sang tuyến cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu. Thay vào đó, xe phải rời đường cao tốc, xuống Quốc lộ 51, di chuyển đến nút giao Võ Nguyên Giáp trước khi vào tuyến mới. Quãng đường phát sinh gần 20 km, trong khi nếu đi qua nút giao Bưng Môn chỉ chưa tới 1 km.

"Nhu cầu du lịch Vũng Tàu chủ yếu xuất phát từ người ở trung tâm TP HCM. Tuy nhiên, tình thế hiện nay buộc chúng tôi đi vòng một đoạn xa và điều này đang gây nên những bất tiện không đáng có" - một tài xế nhận xét.

Tháo gỡ khó khăn

UBND TP Đồng Nai đánh giá việc đóng điểm kết nối tại đường Bưng Môn ảnh hưởng rất lớn đến việc di chuyển của các phương tiện vào tuyến cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu.

Thực tế, chiều dài toàn tuyến đang cho khai thác tạm gần 54 km chỉ có 3 điểm kết nối vào đường cao tốc là vị trí đầu tuyến giao với đường Võ Nguyên Giáp trên địa bàn TP Đồng Nai, vị trí cuối tuyến giao với Quốc lộ 56 và nút giao Châu Pha (cách nút giao cuối tuyến khoảng 10 km) trên địa bàn TP HCM. Trong khi đó, một số nút giao hướng tới sự thuận tiện hơn lại chưa hoàn thành hạng mục cần thiết để đưa vào khai thác.

Phương tiện lưu thông trên tuyến cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu

Để giải quyết vấn đề này, lãnh đạo TP Đồng Nai, TP HCM và các đơn vị liên quan vừa có buổi làm việc với Bộ Xây dựng. Tại buổi làm việc, các bên đánh giá từ khi đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu được khai thác tạm toàn tuyến dài 54 km đã góp phần giảm áp lực giao thông cho Quốc lộ 51. Để việc lưu thông hiệu quả hơn, hai địa phương cùng đề xuất mở nút giao Long Thành (điểm nối giữa tuyến cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây và đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu) nhằm tăng khả năng kết nối liên thông giữa các tuyến cao tốc trọng điểm khu vực.

Hiện nay, các bên cơ bản thống nhất nghiên cứu việc mở nút giao Long Thành và dự kiến thời gian mở có thể vào cuối tuần này. Từ đó, những bất cập trước mắt sẽ được khắc phục đáng kể.

Góp ý từ giới tài xế Nhiều tài xế tỏ ra tâm tư về việc kết nối giữa trung tâm TP HCM với đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu. Theo họ, đây là điểm trừ đối với công trình được đặt nhiều kỳ vọng này. Trong lúc chờ giải pháp khắc phục, các tài xế cho rằng có thể khai thác đường Bưng Môn như cũ, chỉ cần khống chế tốc độ xe, cảnh báo trước khi nhập làn vào tuyến cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu. "Điều này vừa thuận tiện cho người dân từ trung tâm TP HCM đi Vũng Tàu dịp cuối tuần, vừa khỏi mang tiếng có tuyến cao tốc rồi mà đường đi vẫn còn dài, tốn thời gian" - một tài xế ở TP HCM nêu ý kiến.



