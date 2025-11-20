HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Hoa handmade lên ngôi trong ngày 20-11

Hồng Anh - Hoài

(NLĐO) - Hoa handmade đang chinh phục thị trường quà tặng ngày 20-11 khi nhiều bạn trẻ chọn làm quà tri ân thầy cô.

Vào những ngày giữa tháng 11-2025, cảnh xếp hàng chờ mua hoa tươi tại các cửa hàng đã không còn phổ biến, khi nhiều bạn trẻ lại tìm đến các tiệm chuyên làm hoa len, hoa sáp, hoa kẽm để lựa chọn quà tri ân.

Hoa handmade trở thành xu hướng quà tặng mùa tri ân 20 - 11 - Ảnh 1.
Hoa handmade trở thành xu hướng quà tặng mùa tri ân 20 - 11 - Ảnh 2.
Hoa handmade trở thành xu hướng quà tặng mùa tri ân 20 - 11 - Ảnh 3.

Với mức giá vừa phải, mẫu mã phong phú, hoa handmade nhanh chóng được các bậc phụ huynh yêu thích.

Theo ghi nhận tại một cửa hàng chuyên hoa handmade ở phường Tân Bình, lượng đơn tăng gấp đôi so với những năm trước. Tiệm phải thông báo ngừng nhận đơn sớm vì số lượng học sinh, sinh viên đặt quá tải. 

"Năm nay, hoa len là mặt hàng được ưa chuộng nhất tại tiệm mình. Các mẫu hoa hướng dương, hoa tulip được đặt rất nhiều" - chị Phương Vi, chủ cửa hàng "Len nhà Vi", cho biết.

Hoa handmade chiếm sóng mùa tri ân

Giá của các sản phẩm hoa handmade dao động từ 80.000 – 400.000 đồng/bó tùy chất liệu và kích cỡ. Với mức giá vừa phải, mẫu mã phong phú, hoa handmade nhanh chóng được các bậc phụ huynh yêu thích. 

"Chị thấy hoa handmade có mẫu mã đa dạng lại còn giữ được lâu. Món quà như vậy thể hiện được sự kính trọng đối với giáo viên, mẫu thiết kế riêng nên nhìn vào hoa thì thầy cô nhớ đến con chị liền" - chị Mai (phường Bình Thạnh, TP HCM) chia sẻ.

Bên cạnh đó, hoa handmade ngày càng được đầu tư về chất liệu như len cotton Nhật, len milk hay các loại hoa kẽm bọc nhung giúp từng cánh hoa mềm mại, chân thật hơn trước. Nhiều cửa hàng còn triển khai dịch vụ cá nhân hóa như thiết kế theo mẫu, thêu tag tên giáo viên, đính chữ, chọn màu bó hoa theo sở thích của người nhận.

Hoa handmade trở thành xu hướng quà tặng mùa tri ân 20 - 11 - Ảnh 4.
Hoa handmade trở thành xu hướng quà tặng mùa tri ân 20 - 11 - Ảnh 5.
Hoa handmade trở thành xu hướng quà tặng mùa tri ân 20 - 11 - Ảnh 6.
Hoa handmade trở thành xu hướng quà tặng mùa tri ân 20 - 11 - Ảnh 7.

Không đơn thuần là xu hướng, hoa handmade đang trở thành một "công cụ" để các bạn trẻ phát triển kinh doanh

Không đơn thuần là xu hướng, hoa handmade đang trở thành một "công cụ" để các bạn trẻ phát triển kinh doanh. "Đến mùa 20-11, nhu cầu tăng đột biến, mình và chị gái phải huy động thêm bạn bè và người thân cùng lớp phụ đan hoa. Tuy khá mệt nhưng đây cũng là cơ hội lớn để bọn em thử sức kinh doanh" - Phương Nghi - chủ tiệm hoa May May (phường Bình Thạnh, TP HCM) chia sẻ.

Nhìn từ thị trường hoa 20-11 năm nay, có thể thấy hoa handmade không chỉ là lựa chọn nhất thời mà đang trở thành xu hướng quà tặng mới của giới trẻ. Và dù được thực hiện bằng hình thức hay chất liệu nào thì mỗi bó hoa đều là lời tri ân được gửi gắm bằng sự tỉ mỉ và sáng tạo.

