Văn hóa - Văn nghệ

Hoa hậu Đỗ Lan Anh gây sốt với bộ ảnh "Tân cổ"

Thanh Hiệp (ảnh: Dart Studio)

(NLĐO) - Khi người trẻ kể chuyện cải lương bằng ngôn ngữ nhiếp ảnh và được số đông công chúng cổ vũ


Hoa hậu Đỗ Lan Anh gây sốt với bộ ảnh "Tân cổ" - Ảnh 1.

TÂN CỔ - Một bộ ảnh mới từ dự án Việt Nữ - Việt Nam xuôi dòng theo hành trình phát triển của nghệ thuật Cải Lương bắt nguồn từ đồng bằng sông Cửu Long, bộ ảnh đi theo 3 Hồi.

Bộ ảnh "Tân cổ" của Hoa hậu Đỗ Lan Anh (Hoa hậu Trái đất Việt Nam 2023), được sản xuất bởi team Dart Studio, đang tạo nên làn sóng chú ý đặc biệt trên mạng xã hội. Không chỉ bởi hình ảnh sang trọng, đầy sức hút của hoa hậu, mà còn bởi thông điệp văn hóa – nghệ thuật mà ê-kíp trẻ gửi gắm: kể lại câu chuyện đam mê sân khấu cải lương, tuồng cổ bằng một diện mạo mới.

Hoa hậu Đỗ Lan Anh cùng dấu ấn của một ê-kíp trẻ từ Tây Ninh

Điểm nhấn của bộ ảnh đến từ sự sáng tạo của Châu Thành Đạt – trưởng nhóm sáng tạo, thiết kế bối cảnh, và Nguyễn Huỳnh Minh Thuận – người bắt khoảnh khắc, tái hiện hình ảnh. Cả hai đều xuất thân từ Tây Ninh, từng học chung từ cấp 3, cùng nuôi ấp ủ dự án trong nhiều năm.

Hoa hậu Đỗ Lan Anh gây sốt với bộ ảnh "Tân cổ" - Ảnh 2.

Một dự án cộng đồng của những người trẻ yêu nghệ thuật cải lương

Năm nay, họ quyết định mạnh dạn dấn thân vào con đường nghiên cứu và sáng tạo gắn với văn hóa Việt. Châu Thành Đạt vốn là cựu sinh viên IUH, từng tham gia nhiều hoạt động của trường. Nguyễn Huỳnh Minh Thuận là cựu sinh viên FPT Polytechnic HCM ngành Đồ họa đa phương tiện, có niềm say mê với nhiếp ảnh sáng tạo. Họ không giấu mong muốn quảng bá bộ ảnh này qua TikTok, Facebook, các hội nhóm nhiếp ảnh, và khi đủ lực, sẽ tổ chức triển lãm chuyên đề về cải lương, tuồng cổ. 

"Chúng tôi kỳ vọng một ngày nào đó có thể đồng hành cùng các nhà sử học để đào sâu và thể hiện một cách chuẩn mực hơn. Hiện nay, nhóm tự nghiên cứu, chưa thể đạt độ chính xác 100%, nhưng sự phá cách và điểm nhấn mới mẻ đã giúp bộ ảnh đã chạm đến trái tim người trẻ" – Nguyễn Huỳnh Minh Thuận chia sẻ.

Hoa hậu Đỗ Lan Anh gây sốt với bộ ảnh "Tân cổ" - Ảnh 3.

Một dự án nhiếp ảnh do người trẻ thể hiện niềm đam mê của mình dành cho sân khấu truyền thống

Kép Thị – từ sàn diễn quốc tế trở lại không gian Tân cổ

Bộ ảnh được thực hiện với sự đồng hành của NTK Hồ Thanh Nhã (Kép Thị), người từng ghi dấu ấn khi thiết kế trang phục trình diễn tại Miss Grand Vietnam và đồng hành cùng Hoa hậu Việt Nam 2018 Trần Tiểu Vy. Trong "Tân cổ", NTK tiếp tục khẳng định dấu ấn khi phục trang, mấn, ngạch được thiết kế mang sắc thái giữa truyền thống và cách tân, gợi nên sự uy nghi, bản lĩnh của những nhân vật kép hát.

Đặc biệt, bộ ảnh gợi nhắc hình tượng Nguyễn Thị Bành – nữ tướng giả trai đầu tiên trong lịch sử, đồng thời phảng phất bóng dáng kép hát từ hát bội đến cải lương: chính trực, bản lĩnh và kiêu hùng. 

"Khi trở lại với Tân cổ, trang phục như tìm về đúng không gian của nó: nơi tiếng trống, câu vọng cổ và ánh đèn sân khấu còn vang vọng. Chúng tôi xin tri ân những bậc nghệ sĩ lớn đã gìn giữ ngọn lửa sân khấu để hôm nay thế hệ trẻ có thể kể lại câu chuyện này bằng một diện mạo mới" – thông điệp của ê-kíp.

Hoa hậu Đỗ Lan Anh gây sốt với bộ ảnh "Tân cổ" - Ảnh 4.

- Nam Ai Nam Xuân: Những bài ca thường dùng ở các đoạn bi ai trong Cải Lương. Qua đó, bộ ảnh thể hiện sự mài mòn, có phần bị lãng quên đi, xa rời với nhịp sống mới, những sân khấu sáng đèn đã phải nhường cho những công trình hiện đại được xây nên.

Hoa hậu Đỗ Lan Anh – nét đẹp đương đại trong khung nền truyền thống

Được chọn làm gương mặt trung tâm của bộ ảnh, Hoa hậu Đỗ Lan Anh mang đến thần thái vừa uy nghi, vừa mềm mại, dung hòa giữa vẻ đẹp hiện đại và tinh thần truyền thống. Hình ảnh của cô trong phục trang "Kép Thị" như một chiếc cầu nối, giúp người trẻ hôm nay dễ dàng tiếp cận nghệ thuật dân tộc. Đỗ Lan Anh là người mẫu, từng tốt nghiệp đại học tại Mỹ, nay trở về nước và bén duyên cùng dự án này, cô đã khẳng định: "Khi khoác lên mình bộ trang phục, tôi như cảm nhận rõ hơn sức nặng của di sản cải lương và hát bội. Đó không còn là chụp ảnh thời trang đơn thuần, mà là sự hòa mình vào một mạch văn hóa".

Một dự án cộng hưởng tập thể, trong đó có hoa hậu Đỗ Lan Anh

Thành công của bộ ảnh còn đến từ sự tham gia của nhiều cộng sự: Phương Anh Nguyễn (hóa trang, làm tóc), Bích Phương (quản lý diễn viên), Minh Minh (phụ kiện móng tay), Nguyễn Đức Lương (giày, lông trĩ), Phục Trang Công Minh (cờ), cùng sự hỗ trợ của Lê Ngọc Thủy Tiên, Thanh Tiền, NTK Lý Vương Điền (mô hình đầu Hẩu), và địa điểm – đạo cụ từ Dart Studio.

Hoa hậu Đỗ Lan Anh gây sốt với bộ ảnh "Tân cổ" - Ảnh 5.

- Vọng Cổ: Một bài bản đặc trưng có nhịp 32, dùng cho các đoạn cao trào. Ở bộ ảnh, chính là sự thấu cảm, nhìn lại, giữ gìn những giá trị vô tình bị cho là cũ kĩ, nhưng lại luôn đổi mới. Dù chỉ còn 1 người đến xem, sân khấu vẫn sáng đèn.

Đây được xem là cầu nối văn hóa dành cho thế hệ trẻ vì không chỉ dừng ở hình ảnh, "Tân cổ" còn mở ra một hướng đi: dùng ngôn ngữ nhiếp ảnh và thời trang để đưa nghệ thuật cải lương đến gần hơn với khán giả trẻ. Ê-kíp chia sẻ: "Sự phản ứng ngạc nhiên, khơi gợi kỷ niệm đẹp từ giới trẻ cho thấy cải lương vẫn còn sức sống. Từ việc chỉ nghe trên radio, xem qua internet, chúng tôi hy vọng các bạn trẻ sẽ thật sự đến rạp để xem cải lương".

Hoa hậu Đỗ Lan Anh gây sốt với bộ ảnh "Tân cổ" - Ảnh 6.

- Điệu, Hò, Xự, Xang, Xê, Cống: Là bao câu hò, làn điệu, nốt nhạc để tạo nên Cải Lương. Hình ảnh qua đó khẳng định về giá trị, nét văn hóa, một giai đoạn vàng son gắn kết đồng bào qua lời ca tiếng hát.

Trong làn sóng đương đại, khi nhiều giá trị truyền thống đối diện nguy cơ phai nhạt, dự án của team Dart Studio với Hoa hậu Đỗ Lan Anh là một minh chứng rằng: người trẻ hoàn toàn có thể viết tiếp câu chuyện văn hóa, miễn là họ tìm thấy ngôn ngữ sáng tạo phù hợp.

Dưới đây là một số hình ảnh của bộ ảnh nghệ thuật "Tân cổ":

Hoa hậu Đỗ Lan Anh gây sốt với bộ ảnh "Tân cổ" - Ảnh 7.

"Cải lương đi từ những gánh hát dựng tạm cuối xóm, trên những chiếc ghe thuyền neo không chắc bến, đến những sân khấu lớn ngập khán giả".

Hoa hậu Đỗ Lan Anh gây sốt với bộ ảnh "Tân cổ" - Ảnh 8.

"Loại hình nghệ thuật thân thương ông bà hay mở radio rè rè nằm đong đưa võng trưa hè, đi cùng chiếc khăn rằn chấm mồ hôi của các cô chú Đờn Ca Tài Tử, nơi khúc đờn Kìm (quân tử cầm) vang vọng to lớn mang theo những trang lịch sử sống mãi".

Hoa hậu Đỗ Lan Anh gây sốt với bộ ảnh "Tân cổ" - Ảnh 9.

"Đó là giá trị đậm nét vàng son song hành cùng năm tháng để trở thành di sản cũng là nguồn cảm hứng cho mỗi hình ảnh trong Tân Cổ".

 

