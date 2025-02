Hoa hậu H'Hen Niê lên xe hoa

Bạn trai H'Hen Niê là Nguyễn Tuấn Khôi, hơn cô ba tuổi, là nhiếp ảnh gia kiêm đạo diễn. Tuấn Khôi ít tham gia các sự kiện showbiz, thường đứng sau sản xuất các TVC.

Dịp Tết Ất Tỵ, Tuấn Khôi về Đăk Lăk vào ngày mùng 2 Tết để đón năm mới cùng gia đình H'Hen Niê. Tuấn Khôi tự lái xe từ TPHCM về Đăk Lăk để thăm bạn gái và chúc Tết gia đình cô. Tuấn Khôi đã về nhà H'Hen Niê vài lần trước đó. Anh lên rẫy hái cà phê, thử lái máy cày.

H'Hen Niê nhận nhẫn từ bạn trai

Cô hạnh phúc khoe nhẫn

Hình ảnh cầu hôn của H'Hen Niê

Thời gian gần đây, H'Hen Niê công khai bạn trai và mạng xã hội cũng xuất hiện tin đồn cả hai đã cưới. Dù không lên tiếng nhưng ngày 11-2, H'Hen Niê đã chia sẻ hình ảnh cầu hôn của cặp đôi.

Cặp đôi chọn nhẫn PNJ, thiết kế mới nhất nằm trong Bộ sưu tập nhẫn cầu hôn Only You, nổi bật nhất mùa Valentine 2025 với sứ mệnh tôn vinh tình yêu duy nhất và đồng hành cùng các cặp đôi trong khoảnh khắc cầu hôn ý nghĩa.

Bộ sưu tập lấy cảm hứng từ “Only You” - Vì em là duy nhất với hình ảnh chữ O và U lồng ghép tinh tế tạo nên biểu tượng độc đáo, dễ nhớ. Bên cạnh thông điệp ý nghĩa, nhẫn cầu hôn Only You thu hút ánh nhìn bởi thiết kế sang trọng, tinh tế, tôn lên vẻ đẹp của viên kim cương chủ 5.4 ly mang ý nghĩa vĩnh cửu, là minh chứng cho khoảnh khắc trọng đại trong cuộc đời.Bộ sưu tập Only You mang concept đặc biệt.

Theo đó, mỗi khách hàng sẽ chỉ được mua 1 chiếc nhẫn cầu hôn 1 lần trong đời, minh chứng cho sự cam kết người đàn ông dành cho cô gái duy nhất mà họ yêu. Mỗi chiếc nhẫn trong bộ sưu tập có giá trị 102 triệu đồng, mang ý nghĩa về chiếc nhẫn có “một không hai”, khẳng định sự đặc biệt không gì có thể thay thế. Một chiếc nhẫn duy nhất, dành riêng cho tình yêu duy nhất của cuộc đời.

H'Hen Niê sinh năm 1992, đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017, sau đó thi Miss Universe 2018, lọt vào top 5. Cô là người đẹp Việt duy nhất được chuyên trang nhan sắc Missosology trao tặng danh hiệu Timeless Beauty - Vẻ đẹp vượt thời gian.