Hoa hậu Lương Thuỳ Linh, Đoàn Thiên Ân cùng tuổi trẻ TP HCM lan toả hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi"

Ngày 16-8, Hội Liên hiệp Thanh niên TP HCM long trọng tổ chức lễ chào cờ và phát động hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi" đợt 3 – năm 2025, hướng tới chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19.8.1945 – 19.8.2025) và Quốc khánh Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2.9.1945 – 2.9.2025).

Dưới cờ đỏ sao vàng tung bay trên cột cờ Thủ Ngữ, Hội Liên hiệp Thanh niên TP HCM tổ chức lễ chào cờ và phát động hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi"

Trao tặng 1.000 lá cờ đỏ sao vàng cho hành trình "Tôi yêu Tổ quốc"!

Lễ chào cờ "Tôi yêu Tổ quốc tôi" được tổ chức đồng thời tại bốn địa chỉ đỏ mang giá trị lịch sử, văn hóa tiêu biểu của TP HCM: Cột cờ Thủ Ngữ (phường Sài Gòn), Đình Tân Túc (xã Tân Nhựt), Nghĩa trang Hàng Dương (đặc khu Côn Đảo) và Di tích lịch sử Nhà tù Phú Lợi (phường Phú Lợi).

Sáng cùng ngày, lễ chào cờ còn được tổ chức đồng loạt tại 100% cơ sở Đoàn phường, xã, đặc khu của TP HCM, lan tỏa khí thế phấn khởi, niềm tin và khát vọng vươn lên của tuổi trẻ Thành phố mang tên Bác.

Lễ phát động hành trình "Tôi yêu Tổ quốc"

Nhân dịp này, Báo Người Lao Động đã trao tặng 1.000 lá cờ Tổ quốc cho Hội Liên hiệp Thanh niên TP HCM để triển khai công trình "Đường cờ Tổ quốc", nhằm tiếp tục lan tỏa ngọn lửa yêu nước, bồi đắp niềm tự hào dân tộc, khơi dậy khát vọng đóng góp, cống hiến trong thế hệ trẻ hôm nay.

Ông Phạm Chánh Trực chia sẻ những câu chuyện ý nghĩa với thế hệ trẻ TP HCM

Tại khu vực Cột cờ Thủ Ngữ (phường Sài Gòn), buổi lễ diễn ra trong không khí trang nghiêm, thiêng liêng, có sự hiện diện của ông Phạm Chánh Trực - nguyên Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, nguyên Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP HCM, nguyên Chủ tịch HĐND TP HCM, nguyên Bí thư Thành Đoàn, cùng đông đảo cán bộ, đoàn viên, thanh niên tiêu biểu của thành phố.

Báo Người Lao Động trao tặng Hội Liên hiệp Thanh niên TP HCM 1.000 lá cờ Tổ quốc

Dưới bóng lá cờ đỏ sao vàng tung bay trên cột cờ Thủ Ngữ, đại diện thế hệ trẻ phát biểu hưởng ứng hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi", bày tỏ quyết tâm tiếp nối truyền thống vẻ vang của cha anh, lan tỏa tinh thần yêu nước và khát vọng cống hiến trong mỗi đoàn viên, thanh niên.

Tiếp lửa lòng yêu nước

Anh Lê Tuấn Anh, Phó Bí thư Thành Đoàn TP HCM, khẳng định, lễ chào cờ và hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi" không chỉ là một hoạt động mang tính biểu trưng, mà còn là hành động cụ thể, có ý nghĩa giáo dục sâu sắc nhằm bồi đắp truyền thống yêu nước vẻ vang, niềm tự hào dân tộc và lòng tri ân đối với sự hy sinh to lớn của các thế hệ cha anh vì độc lập, tự do và hạnh phúc của nhân dân.

Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc" tại Di tích lịch sử Nhà tù Phú Lợi

Mỗi lá cờ đỏ sao vàng tung bay, những buổi lễ chào cờ trang nghiêm chính là lời nhắc nhở thế hệ trẻ hôm nay phải sống có trách nhiệm hơn với Tổ quốc, sẵn sàng dấn thân, cống hiến, góp phần xây dựng TP HCM ngày càng văn minh, hiện đại, nghĩa tình, tô thắm thêm truyền thống anh hùng của tuổi trẻ Việt Nam.



Bày tỏ sự trân trọng trước sự đồng hành của Báo Người Lao Động, anh Lê Tuấn Anh nhấn mạnh rằng, trong thời gian qua, tổ chức Đoàn – Hội của TP HCM cũng như tại các địa phương trước đây thuộc khu vực Bình Dương và Bà Rịa – Vũng Tàu đã triển khai nhiều chương trình "Đường cờ Tổ quốc", trao tặng cờ cho đoàn viên, hội viên và nhân dân, trong đó có sự đóng góp rất thiết thực của Báo Người Lao Động.

Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc" được tổ chức tại Đình Tân Túc

Thay mặt Ban Tổ chức chương trình, Thành Đoàn và Hội Liên hiệp Thanh niên TP, anh bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc đến Báo Người Lao Động đã luôn đồng hành, trao tặng những lá cờ thiêng liêng.

"Mỗi lá cờ đỏ sao vàng tung bay trên các tuyến đường, nơi làm việc hay trong mỗi gia đình đều là một khoảng trời thiêng liêng để nhắc nhớ về sự hy sinh xương máu của cha ông khi bảo vệ Tổ quốc" - anh Tuấn Anh chia sẻ.

Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc" tổ chức tại đặc khu Côn Đảo

Tại buổi lễ chào cờ ở Cột cờ Thủ Ngữ, hoa hậu Lương Thùy Linh, hoa hậu Đoàn Thiên Ân đã cùng tham gia truyền cảm hứng, tiếp lửa lòng yêu nước cho thanh niên.

Hoa hậu Lương Thùy Linh chia sẻ: "Tôi rất vui và vinh dự khi được tham gia lễ chào cờ trong chương trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi". Đây là khoảnh khắc vô cùng thiêng liêng, xúc động khi được lắng nghe, ôn lại lịch sử cùng với các cô chú đi trước và được truyền cảm hứng rất lớn về lòng yêu nước. Tôi mong rằng sắp tới sẽ có thêm nhiều hoạt động trong khuôn khổ chương trình để không chỉ tôi mà các bạn thanh niên trên cả nước có thể tham gia, qua đó vun đắp thêm tinh thần yêu nước".

Cô cũng bày tỏ niềm trân trọng đối với Báo Người Lao Động khi trao tặng 1.000 lá cờ Tổ quốc cho Hội Liên hiệp Thanh niên TP HCM, khẳng định: "Đây không chỉ là món quà vật chất mà còn là nguồn động viên tinh thần to lớn để hun đúc tình yêu Tổ quốc trong mỗi người trẻ Việt Nam".