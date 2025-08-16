Hoa hậu Lương Thuỳ Linh, Đoàn Thiên Ân cùng tuổi trẻ TP HCM lan toả hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi"

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Tự hào cờ Tổ quốc

Hoa hậu Lương Thuỳ Linh, Đoàn Thiên Ân cùng tuổi trẻ TP HCM lan toả hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi"

Hà Nguyễn - Trần Thái - Ảnh: Quốc Thắng - Hội Liên hiệp Thanh niên TP HCM

(NLĐO) - Từ Cột cờ Thủ Ngữ đến đặc khu Côn Đảo, hoa hậu Lương Thuỳ Linh, Đoàn Thiên Ân đồng hành cùng tuổi trẻ TP HCM lan toả hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi”

Ngày 16-8, Hội Liên hiệp Thanh niên TP HCM long trọng tổ chức lễ chào cờ và phát động hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi" đợt 3 – năm 2025, hướng tới chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19.8.1945 – 19.8.2025) và Quốc khánh Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2.9.1945 – 2.9.2025).

Hoa hậu Lương Thuỳ Linh, Đoàn Thiên Ân cùng tuổi trẻ TP HCM lan toả hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi"- Ảnh 1.

Dưới cờ đỏ sao vàng tung bay trên cột cờ Thủ Ngữ, Hội Liên hiệp Thanh niên TP HCM tổ chức lễ chào cờ và phát động hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi"

Trao tặng 1.000 lá cờ đỏ sao vàng cho hành trình "Tôi yêu Tổ quốc"!

Lễ chào cờ "Tôi yêu Tổ quốc tôi" được tổ chức đồng thời tại bốn địa chỉ đỏ mang giá trị lịch sử, văn hóa tiêu biểu của TP HCM: Cột cờ Thủ Ngữ (phường Sài Gòn), Đình Tân Túc (xã Tân Nhựt), Nghĩa trang Hàng Dương (đặc khu Côn Đảo) và Di tích lịch sử Nhà tù Phú Lợi (phường Phú Lợi). 

Sáng cùng ngày, lễ chào cờ còn được tổ chức đồng loạt tại 100% cơ sở Đoàn phường, xã, đặc khu của TP HCM, lan tỏa khí thế phấn khởi, niềm tin và khát vọng vươn lên của tuổi trẻ Thành phố mang tên Bác.

Hoa hậu Lương Thuỳ Linh, Đoàn Thiên Ân cùng tuổi trẻ TP HCM lan toả hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi"- Ảnh 2.
Hoa hậu Lương Thuỳ Linh, Đoàn Thiên Ân cùng tuổi trẻ TP HCM lan toả hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi"- Ảnh 3.
Hoa hậu Lương Thuỳ Linh, Đoàn Thiên Ân cùng tuổi trẻ TP HCM lan toả hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi"- Ảnh 4.

Lễ phát động hành trình "Tôi yêu Tổ quốc"

Nhân dịp này, Báo Người Lao Động đã trao tặng 1.000 lá cờ Tổ quốc cho Hội Liên hiệp Thanh niên TP HCM để triển khai công trình "Đường cờ Tổ quốc", nhằm tiếp tục lan tỏa ngọn lửa yêu nước, bồi đắp niềm tự hào dân tộc, khơi dậy khát vọng đóng góp, cống hiến trong thế hệ trẻ hôm nay.

Hoa hậu Lương Thuỳ Linh, Đoàn Thiên Ân cùng tuổi trẻ TP HCM lan toả hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi"- Ảnh 5.

Ông Phạm Chánh Trực chia sẻ những câu chuyện ý nghĩa với thế hệ trẻ TP HCM

Tại khu vực Cột cờ Thủ Ngữ (phường Sài Gòn), buổi lễ diễn ra trong không khí trang nghiêm, thiêng liêng, có sự hiện diện của ông Phạm Chánh Trực - nguyên Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, nguyên Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP HCM, nguyên Chủ tịch HĐND TP HCM, nguyên Bí thư Thành Đoàn, cùng đông đảo cán bộ, đoàn viên, thanh niên tiêu biểu của thành phố.

Hoa hậu Lương Thuỳ Linh, Đoàn Thiên Ân cùng tuổi trẻ TP HCM lan toả hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi"- Ảnh 6.
Hoa hậu Lương Thuỳ Linh, Đoàn Thiên Ân cùng tuổi trẻ TP HCM lan toả hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi"- Ảnh 7.

Báo Người Lao Động trao tặng Hội Liên hiệp Thanh niên TP HCM 1.000 lá cờ Tổ quốc

Dưới bóng lá cờ đỏ sao vàng tung bay trên cột cờ Thủ Ngữ, đại diện thế hệ trẻ phát biểu hưởng ứng hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi", bày tỏ quyết tâm tiếp nối truyền thống vẻ vang của cha anh, lan tỏa tinh thần yêu nước và khát vọng cống hiến trong mỗi đoàn viên, thanh niên.

Tiếp lửa lòng yêu nước

Anh Lê Tuấn Anh, Phó Bí thư Thành Đoàn TP HCM, khẳng định, lễ chào cờ và hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi" không chỉ là một hoạt động mang tính biểu trưng, mà còn là hành động cụ thể, có ý nghĩa giáo dục sâu sắc nhằm bồi đắp truyền thống yêu nước vẻ vang, niềm tự hào dân tộc và lòng tri ân đối với sự hy sinh to lớn của các thế hệ cha anh vì độc lập, tự do và hạnh phúc của nhân dân. 

Hoa hậu Lương Thuỳ Linh, Đoàn Thiên Ân cùng tuổi trẻ TP HCM lan toả hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi"- Ảnh 8.
Hoa hậu Lương Thuỳ Linh, Đoàn Thiên Ân cùng tuổi trẻ TP HCM lan toả hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi"- Ảnh 9.
Hoa hậu Lương Thuỳ Linh, Đoàn Thiên Ân cùng tuổi trẻ TP HCM lan toả hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi"- Ảnh 10.

Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc" tại Di tích lịch sử Nhà tù Phú Lợi 

Mỗi lá cờ đỏ sao vàng tung bay, những buổi lễ chào cờ trang nghiêm chính là lời nhắc nhở thế hệ trẻ hôm nay phải sống có trách nhiệm hơn với Tổ quốc, sẵn sàng dấn thân, cống hiến, góp phần xây dựng TP HCM ngày càng văn minh, hiện đại, nghĩa tình, tô thắm thêm truyền thống anh hùng của tuổi trẻ Việt Nam.

Bày tỏ sự trân trọng trước sự đồng hành của Báo Người Lao Động, anh Lê Tuấn Anh nhấn mạnh rằng, trong thời gian qua, tổ chức Đoàn – Hội của TP HCM cũng như tại các địa phương trước đây thuộc khu vực Bình Dương và Bà Rịa – Vũng Tàu đã triển khai nhiều chương trình "Đường cờ Tổ quốc", trao tặng cờ cho đoàn viên, hội viên và nhân dân, trong đó có sự đóng góp rất thiết thực của Báo Người Lao Động. 

Hoa hậu Lương Thuỳ Linh, Đoàn Thiên Ân cùng tuổi trẻ TP HCM lan toả hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi"- Ảnh 11.
Hoa hậu Lương Thuỳ Linh, Đoàn Thiên Ân cùng tuổi trẻ TP HCM lan toả hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi"- Ảnh 12.
Hoa hậu Lương Thuỳ Linh, Đoàn Thiên Ân cùng tuổi trẻ TP HCM lan toả hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi"- Ảnh 13.

Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc" được tổ chức tại Đình Tân Túc

Thay mặt Ban Tổ chức chương trình, Thành Đoàn và Hội Liên hiệp Thanh niên TP, anh bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc đến Báo Người Lao Động đã luôn đồng hành, trao tặng những lá cờ thiêng liêng.

"Mỗi lá cờ đỏ sao vàng tung bay trên các tuyến đường, nơi làm việc hay trong mỗi gia đình đều là một khoảng trời thiêng liêng để nhắc nhớ về sự hy sinh xương máu của cha ông khi bảo vệ Tổ quốc" - anh Tuấn Anh chia sẻ. 

Hoa hậu Lương Thuỳ Linh, Đoàn Thiên Ân cùng tuổi trẻ TP HCM lan toả hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi"- Ảnh 14.
Hoa hậu Lương Thuỳ Linh, Đoàn Thiên Ân cùng tuổi trẻ TP HCM lan toả hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi"- Ảnh 15.
Hoa hậu Lương Thuỳ Linh, Đoàn Thiên Ân cùng tuổi trẻ TP HCM lan toả hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi"- Ảnh 16.
Hoa hậu Lương Thuỳ Linh, Đoàn Thiên Ân cùng tuổi trẻ TP HCM lan toả hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi"- Ảnh 17.

Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc" tổ chức tại đặc khu Côn Đảo

Tại buổi lễ chào cờ ở Cột cờ Thủ Ngữ, hoa hậu Lương Thùy Linh, hoa hậu Đoàn Thiên Ân đã cùng tham gia truyền cảm hứng, tiếp lửa lòng yêu nước cho thanh niên.

Hoa hậu Lương Thùy Linh chia sẻ: "Tôi rất vui và vinh dự khi được tham gia lễ chào cờ trong chương trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi". Đây là khoảnh khắc vô cùng thiêng liêng, xúc động khi được lắng nghe, ôn lại lịch sử cùng với các cô chú đi trước và được truyền cảm hứng rất lớn về lòng yêu nước. Tôi mong rằng sắp tới sẽ có thêm nhiều hoạt động trong khuôn khổ chương trình để không chỉ tôi mà các bạn thanh niên trên cả nước có thể tham gia, qua đó vun đắp thêm tinh thần yêu nước".

Cô cũng bày tỏ niềm trân trọng đối với Báo Người Lao Động khi trao tặng 1.000 lá cờ Tổ quốc cho Hội Liên hiệp Thanh niên TP HCM, khẳng định: "Đây không chỉ là món quà vật chất mà còn là nguồn động viên tinh thần to lớn để hun đúc tình yêu Tổ quốc trong mỗi người trẻ Việt Nam".

Tin liên quan

Khánh thành 27 "Đường cờ Tổ quốc" ở TP Huế

Khánh thành 27 "Đường cờ Tổ quốc" ở TP Huế

(NLĐO) - Từ những lá cờ Tổ quốc do Báo Người Lao Động trao tặng, phường Kim Trà, TP Huế đã xây dựng 27 "Đường cờ Tổ quốc" nhằm chào mừng Đại hội đại biểu.

Khánh thành "Đường cờ Tổ quốc" ở Phú Quý

Việc xây dựng "Đường cờ Tổ quốc" là một trong nhiều hoạt động thuộc chiến dịch tình nguyện hè 2025 được Thành Đoàn TP HCM triển khai trên đảo Phú Quý

Trường đại học đầu tiên ở ĐBSCL có “Đường cờ chiến thắng” dịp lễ 30-4

(NLĐO) - “Đường cờ chiến thắng” khánh thành dịp lễ 30-4 là công trình kết nối giữa quá khứ hào hùng với hiện tại phát triển

Đường cờ Tổ quốc đặc khu Côn Đảo Cột cờ Thủ Ngữ Tôi yêu Tổ quốc
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo