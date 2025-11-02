HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Giải trí

Hoa hậu Nguyễn Thanh Hà làm đại sứ hình ảnh Lễ hội Ẩm thực chay 2025

Thùy Trang

(NLĐO)- Nguyễn Thanh Hà tự hào khi lan tỏa thông điệp sống xanh, sống khỏe đến mọi người.

Hoa hậu Nguyễn Thanh Hà làm đại sứ hình ảnh Lễ hội Ẩm thực chay 2025 - Ảnh 1.

Hoa hậu Nguyễn Thanh Hà làm đại sứ hình ảnh Lễ hội Ẩm thực chay 2025

Không chỉ đồng hành cùng các hoạt động về môi trường, quảng bá văn hóa, Hoa hậu Nguyễn Thanh Hà còn góp sức lan tỏa lối sống đẹp, sống khỏe đến với mọi người. Mới đây, nàng hậu chia sẻ tin vui khi được trao cơ hội đảm nhận vai trò đại sứ hình ảnh cho Lễ hội Ẩm thực chay 2025.

Nguyễn Thanh Hà chia sẻ: "Tôi tin rằng, ăn chay không chỉ là lựa chọn của vị giác – mà là lựa chọn của trái tim. Khi ta ăn sạch, ta sống khỏe. 

Khi ta sống xanh, ta đang nuôi dưỡng tình yêu thương. Khi mỗi người gieo một hạt thiện trong từng bữa ăn, cả thế giới sẽ trở nên an lành hơn. Khi ta ăn sạch, ta đang thanh lọc thân thể; khi ta sống xanh, ta đang thanh lọc tâm hồn. Và khi ta biết trân trọng từng hạt gạo, từng lá rau, ta sẽ học được cách trân trọng con người và muôn loài".

Nguyễn Thanh Hà tâm sự thêm điều cô đặc biệt ấn tượng tại Lễ hội Ẩm thực chay 2025 chính là việc kết hợp giữa lan tỏa lối sống xanh với bảo vệ môi trường. Đây cũng là những gì mà nàng hậu nỗ lực phát triển trong suốt thời gian qua nên khi nhận được lời mời từ ban tổ chức, Nguyễn Thanh Hà lập tức nhận lời đồng hành.

Hoa hậu Nguyễn Thanh Hà làm đại sứ hình ảnh Lễ hội Ẩm thực chay 2025 - Ảnh 2.

Không hoạt động trong showbiz, Hoa hậu Môi trường Thế giới chọn hướng đi riêng, phù hợp với những mong muốn, định hướng của bản thân

Không hoạt động trong showbiz, Hoa hậu Môi trường Thế giới chọn hướng đi riêng, phù hợp với những mong muốn, định hướng của bản thân. Cô tin hành trình này tuy có nhiều thử thách nhưng cũng mở ra những cơ hội mới để bản thân được trải nghiệm và hoàn thiện mình từng ngày. "Tôi tin rằng, khi mỗi người gieo một hạt thiện trong từng bữa ăn – thì những hạt thiện ấy sẽ nảy mầm thành bình an, lan tỏa thành hạnh phúc, và làm cho thế giới này trở nên an lành, tử tế và tươi đẹp hơn".

Theo Thanh Hà, thách thức lớn nhất trong việc lan tỏa lối sống xanh và ăn chay tại Việt Nam không nằm ở việc thiếu thực phẩm chay hay thiếu người quan tâm đến môi trường. Thay vào đó, nó nằm ở nhận thức và thói quen tiêu dùng của mỗi cá nhân. "Để thay đổi điều đó, chúng ta phải bắt đầu từ việc truyền cảm hứng — đặc biệt là cho thế hệ trẻ. Khi một đứa trẻ hiểu rằng mỗi bữa ăn chay giúp giảm khí thải, bảo vệ môi trường và cứu lấy sinh mạng của muôn loài, em sẽ tự nhiên chọn sống xanh mà không cần ai ép buộc"- cô bộc bạch.

Hoa hậu Nguyễn Thanh Hà làm đại sứ hình ảnh Lễ hội Ẩm thực chay 2025 - Ảnh 3.

Hoa hậu 10X tin rằng sự thay đổi lớn lao nhất luôn bắt đầu từ những điều nhỏ nhất

Hoa hậu 10X tin rằng sự thay đổi lớn lao nhất luôn bắt đầu từ những điều nhỏ nhất, điển hình như từ một bữa cơm gia đình, một bữa ăn học đường, hay thậm chí là một câu chuyện được kể bằng trái tim. "Khi trái tim con người được chạm đến, nhận thức sẽ thay đổi. Và khi nhận thức thay đổi, hành động sẽ lan tỏa"- Nguyễn Thanh Hà nhắn nhủ thêm.

Hoa hậu Nguyễn Thanh Hà tham gia lễ phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ

Hoa hậu Nguyễn Thanh Hà tham gia lễ phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ

(NLĐO) - Nguyễn Thanh Hà tiết lộ những trăn trở về môi trường, kêu gọi mọi người chung tay hành động.

