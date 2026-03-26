Thời sự

Hoả hoạn tại nhà xưởng ở Hưng Yên, khói đen bốc cao ngùn ngụt

Tr.Đức

(NLĐO)- Khoảng 14 giờ ngày 26-3, tại khu xưởng chứa mút xốp, thuộc phường Thượng Hồng, tỉnh Hưng Yên bất ngờ bốc cháy dữ dội, cột khói đen cao hàng chục mét.

Theo ghi nhận ban đầu, đám cháy bùng phát từ khu vực nhà xưởng, sau đó nhanh chóng lan rộng do vật liệu mút xốp, bao bì dễ bắt lửa. Tại hiện trường, khói đen cuồn cuộn bốc cao, phủ kín một vùng rộng và có thể quan sát rõ từ xa.

Hỏa hoạn Hưng Yên nghiêm trọng , khói đen bùng phát từ nhà xưởng chứa mút xốp - Ảnh 1.

Khói đen cuồn cuộn bốc cao, bao trùm khu nhà xưởng

Thời điểm lửa bùng phát, các công nhân kịp thoát ra ngoài nên ghi nhận ban đầu vụ việc không gây thiệt hại về người.

Lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy, Công an tỉnh Hưng Yên đã nhanh chóng huy động nhiều xe cứu hỏa cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ đến hiện trường để dập lửa.

Do bên trong chứa nhiều mút xốp nên khói lửa bùng lên dữ dội, nhanh chóng bao trùm khu vực, gây khó khăn cho việc tiếp cận hiện trường.

Hỏa hoạn Hưng Yên nghiêm trọng , khói đen bùng phát từ nhà xưởng chứa mút xốp - Ảnh 2.

Khói đen cuồn cuộn bốc cao, bao trùm khu nhà xưởng

Đến 15 giờ cùng ngày, khói lửa vẫn ngùn ngụt tại khu vực nhà xưởng này, lực lượng cứu hỏa đang triển khai các phương án không để cháy lan ra xung quanh. Tại hiện trường, người dân nghe thấy nhiều tiếng nổ lộp bộp có thể do mái tôn khu nhà xưởng bị sập vì hỏa hoạn.

Hiện, đám cháy đã cơ bản được các lực lượng chức năng khống chế, ngăn cháy lan sang khu vực lân cận.

Lãnh đạo UBND phường Thượng Hồng cho biết nguyên nhân bước đầu được xác định do chập điện dẫn tới cháy.

