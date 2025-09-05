Hòa nhịp chung trong lễ khai giảng đặc biệt





Hôm nay (5-9), gần 30 triệu học sinh (HS), sinh viên, gần 1,7 triệu giáo viên trên khắp cả nước chính thức bước vào năm học mới với lễ khai giảng đặc biệt. Các cơ sở giáo dục đã tổ chức tập dượt, chuẩn bị chu đáo để có buổi lễ khai giảng trang trọng, ý nghĩa.

Trang nghiêm, tiết kiệm

Đến tận 16 giờ ngày 4-9, nhiều thầy cô, nhân viên Trường THCS Đức Trí (phường Cầu Ông Lãnh, TP HCM) và đội thi công vẫn tất bật dọn dẹp sân trường, gắn màn hình LED, lau dọn từng hàng ghế, sắp xếp chỗ ngồi, quét dọn sân trường… để đón HS, chuẩn bị cho lễ khai giảng đặc biệt.

Ông Trương Quốc Hưng, Hiệu trưởng Trường THCS Đức Trí, cho biết từng phòng học ở khu vực lầu 2, 3 đã được thay gạch nền, ốp tường, thay cửa nhôm, sơn mới khang trang, rộng rãi để HS tập trung. "Trường hiện có hơn 1.000 HS, bảo đảm trong thời gian chờ hoàn thiện các hạng mục sửa chữa, các em vẫn sẽ học một buổi trực tiếp tại trường và một buổi trực tuyến" - ông khẳng định.

Giáo viên Trường Tiểu học Trưng Trắc (phường Phú Thọ, TP HCM) chuẩn bị các tiết mục đón chào học sinh lớp 1 cho Lễ khai giảng năm học mới. Ảnh: TẤN THẠNH

Cách đây ít tuần, Trường THCS Đức Trí là một trong những trường học còn ngổn ngang trước thềm khai giảng do đang trong quá trình xây dựng, sửa chữa. Cùng địa bàn phường Cầu Ông Lãnh, Trường THCS Minh Đức cũng kịp hoàn thiện nhiều hạng mục, chú trọng dọn dẹp khu vực sân trường để đón HS tập trung, chuẩn bị chu đáo, kỹ càng cho lễ khai giảng. Bà Lê Thị Thanh Giang, Hiệu trưởng Trường THCS Minh Đức, cho hay tất cả công việc chuẩn bị lễ khai giảng đã hoàn tất.

Trong ngày 4-9, ghi nhận của phóng viên ở nhiều cơ sở giáo dục cho thấy hầu hết các trường đều có buổi tập trung để "tập dượt" cho lễ khai giảng được tổ chức trang trọng, mang ý nghĩa đặc biệt.

Năm học 2025-2026, sau hợp nhất, TP HCM là địa phương có quy mô ngành GD-ĐT lớn nhất cả nước với hơn 3.500 trường học, hơn 2,6 triệu HS và gần 110.000 GV các cấp. Sở GD-ĐT TP HCM đã yêu cầu thủ trưởng các cơ sở giáo dục rà soát điều kiện, bố trí không gian tổ chức, trang thiết bị phát sóng trực tiếp Chương trình lễ Khai giảng quốc gia. Các trường được yêu cầu phối hợp với các đơn vị viễn thông - truyền hình địa phương để bảo đảm tín hiệu ổn định, hình ảnh và âm thanh chất lượng cao; bố trí trang thiết bị nghe nhìn bảo đảm đủ cho toàn trường tham dự và theo dõi chương trình lễ khai giảng năm học 2025 - 2026.

Các trường đã xây dựng kế hoạch khai giảng chi tiết, bảo đảm an toàn, trang nghiêm, tiết kiệm, phù hợp với tình hình thực tế. Các hoạt động theo kế hoạch của nhà trường được thực hiện gọn nhẹ, kết thúc trước 8 giờ hoặc tổ chức sau 9 giờ 30 phút.

Từ 8 giờ đến 9 giờ 30 phút, tất cả đại biểu, thầy cô và HS, sinh viên tham dự đầy đủ các nội dung theo chương trình do Bộ GD-ĐT tổ chức. Trong đó, thực hiện nghi thức chào cờ, hát Quốc ca cùng thời điểm diễn ra lễ chào cờ tại Trung tâm Hội nghị quốc gia; nghe phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm...

Hành trình đầy khát vọng

Sáng 5-9, cùng với hàng triệu HS trên cả nước, sinh viên các trường đại học (ĐH) cũng đồng loạt tổ chức lễ khai giảng năm học 2025-2026 theo lịch chung của ngành GD-ĐT. Với lứa tân sinh viên vừa rời ghế phổ thông, đây không chỉ là một ngày khai giảng mà còn là cột mốc quan trọng đánh dấu hành trình trưởng thành, mở ra khát vọng và trách nhiệm mới.

Khác với HS phổ thông, tân sinh viên bước vào giảng đường ĐH mang theo nhiều cung bậc cảm xúc: hạnh phúc khi trúng tuyển vào ngành yêu thích, háo hức khám phá môi trường mới, xen lẫn lo lắng khi phải tự lập, tự chịu trách nhiệm cho lựa chọn của mình.

Có mặt trong buổi làm thủ tục nhập học tại Trường ĐH Ngân hàng TP HCM trưa 4-9, Nguyễn Thị Hà Tiên, tân sinh viên ngành logistics và quản lý chuỗi cung ứng, cho biết em rất vui khi trúng tuyển vào ngành yêu thích ở trường muốn học. "Rời mái trường phổ thông để bước vào giảng đường ĐH, em thấy mình như đang bước sang một thế giới khác, nơi mọi thứ đều mới mẻ, đầy cơ hội nhưng cũng nhiều trách nhiệm. Đây thực sự là khởi đầu để em thực hiện giấc mơ nghề nghiệp của mình" - Tiên thổ lộ.

Đại diện Trường ĐH Ngân hàng TP HCM cho biết những ngày qua, trường tiến hành song song việc tiếp nhận tân sinh viên làm thủ tục nhập học và chuẩn bị cho lễ khai giảng sáng 5-9. Tính đến trưa 4-9, gần 4.600 tân sinh viên đã hoàn tất thủ tục nhập học tại trường.

Theo PGS-TS Nguyễn Văn Thụy, Trưởng Phòng Tuyển sinh và Truyền thông - Trường ĐH Ngân hàng TP HCM, quãng đời ĐH là "khoảng thời gian vàng" để mỗi người trẻ trưởng thành nhanh nhất, dám thử thách, nếu sai thì dám sửa và dám khẳng định chính mình. Vì thế, lễ khai giảng của trường ĐH mang ý nghĩa nhiều hơn một buổi lễ truyền thống: Đó là lời nhắc nhở về khát vọng học tập và trách nhiệm đối với tương lai.

Trường ĐH Quốc tế - ĐHQG TP HCM năm học này chào đón hơn 1.800 tân sinh viên trong tổng số hơn 10.000 sinh viên và hơn 600 học viên, nghiên cứu sinh bậc sau ĐH. Tại lễ khai giảng, trường sẽ vinh danh 2 thủ khoa và 6 á khoa của kỳ tuyển sinh vừa qua. Sau khai giảng, tân sinh viên sẽ có 1 tuần sinh hoạt công dân đầu khóa, rồi chính thức bước vào chương trình đào tạo.

Trường ĐH Luật TP HCM cho biết bắt đầu từ 8 giờ ngày 5-9, nhà trường sẽ tiếp sóng trực tiếp lễ khai giảng theo chương trình của Bộ GD-ĐT. Sau nghi thức đánh trống khai giảng năm học mới, trường sẽ phát động chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 50 năm truyền thống và 30 năm ngày mang tên Trường ĐH Luật TP HCM. Ngoài ra, trường còn trao tặng 15.000 tài khoản AI Hay Pro, giúp sinh viên thuận lợi hơn trong học tập.

Trường ĐH Khoa học Sức khỏe - ĐHQG TP HCM năm nay chào đón 1.131 tân sinh viên. Năm học mới 2025 - 2026 ghi dấu sự tăng trưởng vượt bậc về quy mô của trường, với đội ngũ gần 300 nhân sự trình độ cao cùng sự đồng hành của hơn 20 bệnh viện tuyến cuối, tạo nên hệ sinh thái đào tạo - nghiên cứu - thực hành lâm sàng toàn diện.

"Sứ mệnh của trường không chỉ dừng lại ở việc đào tạo đội ngũ y tế trình độ cao, mà còn xây dựng một môi trường học thuật liên ngành, đổi mới và nhân văn, nơi hình thành những thế hệ bác sĩ, dược sĩ, điều dưỡng, nhân viên y tế giàu y thuật, y đức và bản lĩnh" - GS-TS Phan Bách Thắng, Hiệu trưởng Trường ĐH Khoa học Sức khỏe, bày tỏ tin tưởng trước lễ khai giảng đầy ý nghĩa.

Tin tưởng giáo dục sẽ đột phá mạnh mẽ Bậc giáo dục nghề nghiệp cũng đồng loạt tổ chức lễ khai giảng trong ngày 5-9. TS Lê Đình Kha, Hiệu trưởng Trường CĐ Kỹ thuật Cao Thắng (phường Sài Gòn, TP HCM), cho biết trường vinh dự được chọn là 1 trong 15 điểm cầu trong nhóm các trường ĐH-CĐ trên cả nước tham gia truyền hình trực tiếp trong lễ khai giảng toàn quốc, diễn ra sáng 5-9. TS Kha nhấn mạnh lễ khai giảng năm nay mang nhiều ý nghĩa lịch sử với Trường CĐ Kỹ thuật Cao Thắng nói riêng và HS, sinh viên cả nước nói chung. Hiện tại, việc chuẩn bị lễ khai giảng đã hoàn tất, sẵn sàng chào đón hơn 1.500 sinh viên tham dự. "Lần đầu tiên, giáo dục nghề nghiệp hòa chung nhịp đập với toàn bộ hệ thống giáo dục quốc dân trong lễ khai giảng trang trọng. Đây cũng là năm kỷ niệm 80 năm thành lập Bộ Quốc gia Giáo dục (nay là Bộ GD-ĐT), đánh dấu một chặng đường dài phát triển của nền giáo dục nước nhà" - TS Kha cho biết. Theo ThS Nguyễn Thụy Vương Khanh, Giám đốc Trung tâm Truyền thông - Tuyển sinh - Trường CĐ Kinh tế TP HCM, nhà trường thường tổ chức khai giảng vào tháng 10. Với giáo dục nghề nghiệp, thời gian tuyển sinh và đào tạo linh động, vì vậy lễ khai giảng cũng có phần muộn hơn so với bậc mầm non và phổ thông. Tuy nhiên, khi các bậc học cùng "hòa chung tiếng trống trường khai giảng" sẽ khiến buổi lễ trang trọng, ý nghĩa hơn với HS, sinh viên. TS Trần Mạnh Thành, Hiệu trưởng Trường CĐ Bách khoa Bách Việt, vui mừng cho biết đây là lần đầu tiên trong lịch sử 80 năm của nền giáo dục Việt Nam, lễ khai giảng được tổ chức chung cho tất cả các bậc học. Theo TS Thành, những năm trước đây, lễ khai giảng của trường thường tổ chức chung vào ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11. Hiện tại, trường trong giai đoạn hoàn thiện cơ sở vật chất nên chưa thể tổ chức lễ khai giảng đúng ngày 5-9. Do đó, trường đã chuẩn bị sẵn thư của Chủ tịch nước để gửi đến sinh viên và phụ huynh. "Lễ khai giảng toàn quốc năm nay diễn ra trong bối cảnh đất nước vừa kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2-9. Mọi con phố, ngõ hẻm trên cả nước đều rợp bóng cờ và những nụ cười hạnh phúc. Tôi tin rằng những dấu mốc lịch sử này sẽ là tiền đề vững chắc, từ đó đưa Nghị quyết 71/2025 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển GD-ĐT có những bước chuyển mạnh mẽ" - TS Thành nhấn mạnh.



