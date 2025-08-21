Hòa Phát bàn giao trường học trị giá 42 tỉ đồng cho tỉnh Quảng Ngãi

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Vùng miền Miền Trung - Tây Nguyên

Hòa Phát bàn giao trường học trị giá 42 tỉ đồng cho tỉnh Quảng Ngãi

T.Trực

(NLĐO) – Trường học được Hòa Phát bàn giao là một trong những trường đẹp và hiện đại nhất hiện nay tại tỉnh Quảng Ngãi.

Ngày 21-8, Tập đoàn Hòa Phát đã tổ chức lễ khánh thành, bàn giao đưa vào sử dụng công trình Trường Tiểu học Bình Đông, tại xã Vạn Tường, tỉnh Quảng Ngãi.

Trường Tiểu học Bình Đông được khởi công từ tháng 5-2024, hoàn thành sau 14 tháng thi công với các hạng mục chính gồm: 3 dãy nhà 3 tầng gồm 38 phòng học, 4 phòng bộ môn, 14 phòng chức năng và các hạng mục phụ trợ như nhà để xe, nhà bảo vệ, hành lang kết nối, hệ thống cây xanh, trạm bơm phòng cháy chữa cháy…, đáp ứng nhu cầu học tập và rèn luyện của 1.300 học sinh trên địa bàn.

Hòa Phát bàn giao trường học trị giá 42 tỉ đồng cho tỉnh Quảng Ngãi- Ảnh 1.

Trường Tiểu học Bình Đông

Với diện tích hơn 1,2ha, Trường Tiểu học Bình Đông được xây dựng đáp ứng chuẩn quốc gia và định hướng phát triển theo mô hình trường học chất lượng cao của xã Vạn Tường nói riêng và tỉnh Quảng Ngãi nói chung. Công trình được đánh giá là một trong những trường đẹp và hiện đại nhất hiện nay tại tỉnh Quảng Ngãi, được đưa vào sử dụng trước thềm năm học mới 2025-2026.

Hòa Phát bàn giao trường học trị giá 42 tỉ đồng cho tỉnh Quảng Ngãi- Ảnh 2.

Lễ bàn giao Trường Tiểu học Bình Đông

Công trình do Tập đoàn Hòa Phát tài trợ theo hình thức chìa khóa trao tay với tổng mức đầu tư 42 tỉ đồng.

Ông Mai Văn Hà, Giám đốc Công ty CP Thép Hòa Phát Dung Quất (Tập đoàn Hòa Phát), cho biết Hòa Phát hiện là doanh nghiệp lớn nhất của tỉnh Quảng Ngãi. Tập đoàn coi Quảng Ngãi là địa bàn đầu tư chiến lược và dành ngân sách lớn cho hoạt động an sinh xã hội, mang lại những giá trị thiết thực, lâu dài cho cộng đồng địa phương. "Thông qua trường Tiểu học Bình Đông, Công ty CP Thép Hòa Phát Dung Quất mong muốn mang đến cho thế hệ tương lai một môi trường học tập chất lượng cao, nơi các em học sinh và đội ngũ giáo viên có thể phát huy hết năng lực của mình" - ông Hà nói.

Hòa Phát bàn giao trường học trị giá 42 tỉ đồng cho tỉnh Quảng Ngãi- Ảnh 3.

Trường Tiểu học Bình Đông nhìn từ trên cao

Ông Lữ Thế Lâm, Phó Chủ tịch UBND xã Vạn Tường ghi nhận, đánh giá cao sự đầu tư quy mô lớn, bài bản cho sản xuất cũng như các hoạt động an sinh xã hội của Tập đoàn Hòa Phát đã triển khai trên địa bàn. 

Hòa Phát bàn giao trường học trị giá 42 tỉ đồng cho tỉnh Quảng Ngãi- Ảnh 4.

Trường Tiểu học Bình Đông là một trong những trường đẹp và hiện đại nhất hiện nay tại tỉnh Quảng Ngãi

Hòa Phát bàn giao trường học trị giá 42 tỉ đồng cho tỉnh Quảng Ngãi- Ảnh 5.

Nghi thức trồng cây tại Trường Tiểu học Bình Đông

Trước đó, Hòa Phát cũng đã dành hơn 5 tỉ đồng góp phần hỗ trợ cải tạo cơ sở vật chất cho Trường Trung học cơ sở Bình Đông và Trường Mầm non 18/3. Tính đến nay, Hòa Phát đã dành 175 tỉ đồng thực hiện các hoạt động an sinh xã hội thiết thực trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, tập trung vào 4 nhóm Giáo dục – Y tế - Giao thông – Cộng đồng.

Tin liên quan

Quỹ Cargill Cares chuẩn bị bàn giao trường học thứ 100 cho Việt Nam

Quỹ Cargill Cares chuẩn bị bàn giao trường học thứ 100 cho Việt Nam

(NLĐO)- Chương trình Xây dựng trường học của Cargill tạo tác động lâu dài thông qua giáo dục cho hơn 15.000 học sinh tại 50 tỉnh thành của Việt Nam.

Quỹ Niềm Tin Vàng: Xây trường học, dựng tương lai cho trẻ vùng cao Quảng Ngãi

Sáng 11-6, Quỹ Niềm Tin Vàng đã tổ chức thành công lễ khánh thành Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Tiểu học và Trung học cơ sở Trà Hiệp (Trà Bồng, Quảng Ngãi)

Hòa Phát tài trợ hơn 40 tỉ đồng xây trường học ở Quảng Ngãi

(NLĐO)- Tính đến nay, Công ty CP Thép Hòa Phát Dung Quất đã dành hơn 100 tỉ đồng thực hiện hoạt động an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

tỉnh Quảng Ngãi lễ khánh thành trường tiểu học phòng cháy chữa cháy định hướng phát triển năm học mới chất lượng cao giám đốc công ty cơ sở giáo dục cơ sở vật chất Trường Trung học phòng chống thiên tai hiện đại hóa
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo