Hòa Phát bàn giao trường học trị giá 42 tỉ đồng cho tỉnh Quảng Ngãi

Ngày 21-8, Tập đoàn Hòa Phát đã tổ chức lễ khánh thành, bàn giao đưa vào sử dụng công trình Trường Tiểu học Bình Đông, tại xã Vạn Tường, tỉnh Quảng Ngãi.

Trường Tiểu học Bình Đông được khởi công từ tháng 5-2024, hoàn thành sau 14 tháng thi công với các hạng mục chính gồm: 3 dãy nhà 3 tầng gồm 38 phòng học, 4 phòng bộ môn, 14 phòng chức năng và các hạng mục phụ trợ như nhà để xe, nhà bảo vệ, hành lang kết nối, hệ thống cây xanh, trạm bơm phòng cháy chữa cháy…, đáp ứng nhu cầu học tập và rèn luyện của 1.300 học sinh trên địa bàn.

Trường Tiểu học Bình Đông

Với diện tích hơn 1,2ha, Trường Tiểu học Bình Đông được xây dựng đáp ứng chuẩn quốc gia và định hướng phát triển theo mô hình trường học chất lượng cao của xã Vạn Tường nói riêng và tỉnh Quảng Ngãi nói chung. Công trình được đánh giá là một trong những trường đẹp và hiện đại nhất hiện nay tại tỉnh Quảng Ngãi, được đưa vào sử dụng trước thềm năm học mới 2025-2026.

Lễ bàn giao Trường Tiểu học Bình Đông

Công trình do Tập đoàn Hòa Phát tài trợ theo hình thức chìa khóa trao tay với tổng mức đầu tư 42 tỉ đồng.

Ông Mai Văn Hà, Giám đốc Công ty CP Thép Hòa Phát Dung Quất (Tập đoàn Hòa Phát), cho biết Hòa Phát hiện là doanh nghiệp lớn nhất của tỉnh Quảng Ngãi. Tập đoàn coi Quảng Ngãi là địa bàn đầu tư chiến lược và dành ngân sách lớn cho hoạt động an sinh xã hội, mang lại những giá trị thiết thực, lâu dài cho cộng đồng địa phương. "Thông qua trường Tiểu học Bình Đông, Công ty CP Thép Hòa Phát Dung Quất mong muốn mang đến cho thế hệ tương lai một môi trường học tập chất lượng cao, nơi các em học sinh và đội ngũ giáo viên có thể phát huy hết năng lực của mình" - ông Hà nói.

Trường Tiểu học Bình Đông nhìn từ trên cao

Ông Lữ Thế Lâm, Phó Chủ tịch UBND xã Vạn Tường ghi nhận, đánh giá cao sự đầu tư quy mô lớn, bài bản cho sản xuất cũng như các hoạt động an sinh xã hội của Tập đoàn Hòa Phát đã triển khai trên địa bàn.

Trường Tiểu học Bình Đông là một trong những trường đẹp và hiện đại nhất hiện nay tại tỉnh Quảng Ngãi

Nghi thức trồng cây tại Trường Tiểu học Bình Đông

Trước đó, Hòa Phát cũng đã dành hơn 5 tỉ đồng góp phần hỗ trợ cải tạo cơ sở vật chất cho Trường Trung học cơ sở Bình Đông và Trường Mầm non 18/3. Tính đến nay, Hòa Phát đã dành 175 tỉ đồng thực hiện các hoạt động an sinh xã hội thiết thực trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, tập trung vào 4 nhóm Giáo dục – Y tế - Giao thông – Cộng đồng.

