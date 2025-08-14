Hoài Lâm giảm hơn 10kg để tái ngộ khán giả màn ảnh

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Văn hóa - Văn nghệ

Hoài Lâm giảm hơn 10kg để tái ngộ khán giả màn ảnh

Minh Khuê

(NLĐO) - Nam ca sĩ, diễn viên Hoài Lâm trở lại màn ảnh rộng qua vai diễn trong phim "Thiên đường máu".

“Thiên đường máu” khai máy, Hoài Lâm giản dị bên Quang Tuấn

Sáng ngày 14-8, phim "Thiên đường máu" tổ chức lễ khai máy tại TP HCM với sự tham gia của dàn diễn viên và ê-kíp đoàn phim.

Hoài Lâm giảm hơn 10kg để tái ngộ khán giả màn ảnh- Ảnh 1.

Ê-kíp phim "Thiên đường máu"

Hoài Lâm giảm hơn 10kg để tái ngộ khán giả màn ảnh- Ảnh 2.

Háo hức ngày khai máy

Tại lễ khai máy, đạo diễn Hoàng Tuấn Cường và ê-kíp diễn viên gồm: Quang Tuấn, Hoài Lâm, Quách Ngọc Ngoan, Sỹ Toàn, NSƯT Hạnh Thúy … đã cùng có mặt.

Theo tiết lộ của đạo diễn Hoàng Tuấn Cường, phim thuộc thể loại tâm lý, tình cảm, hành động. Nội dung xoay quanh câu chuyện về nạn lừa đảo người Việt đi nước ngoài làm việc.

Bộ phim được lên ý tưởng từ hơn một năm trước, do đạo diễn Hoàng Tuấn Cường, NSƯT Hạnh Thúy cùng tổ biên kịch chấp bút kịch bản.

Đặc biệt, đây là tác phẩm được phối hợp thực hiện giữa nhà sản xuất Mega GS và Điện ảnh Công an nhân dân.

"Đây là dự án thách thức nhất với cá nhân tôi trong quá trình làm nghề. Tác phẩm mang đến những góc nhìn nhân văn về một đề tài gai góc trong xã hội. Sau tất cả, phim muốn gửi gắm thông điệp gia đình mới là thiên đường thực sự cho bất kỳ ai trong chúng ta" - đạo diễn Hoàng Tuấn Cường lý giải.

Hoài Lâm giảm hơn 10kg cho vai diễn

Tại lễ khai máy, Hoài Lâm xuất hiện từ khá sớm với hình ảnh giản dị. Anh cho biết nhân vật lần này chắc chắn sẽ "chỉ khiến khán giả thương". Trong quá trình chuẩn bị cho phim, Hoài Lâm đã giảm gần 10kg và đặt mục tiêu tiếp tục giảm thêm để có ngoại hình phù hợp nhất với nhân vật.

Hoài Lâm giảm hơn 10kg để tái ngộ khán giả màn ảnh- Ảnh 4.

Hoài Lâm trở lại với điện ảnh

Hoài Lâm giảm hơn 10kg để tái ngộ khán giả màn ảnh- Ảnh 5.

Hoài Lâm và diễn viên Quang Tuấn

Hoài Lâm giảm hơn 10kg để tái ngộ khán giả màn ảnh- Ảnh 6.

Hoài Lâm và Quách Ngọc Ngoan

Diễn viên Quang Tuấn tiết lộ từ khi được nhà sản xuất gửi kịch bản anh đã rất thích, có nhiều nội dung thú vị để khai thác về đề tài đang nóng trong xã hội thời gian qua.

Nam diễn viên cũng bật mí anh sẽ có sự kết hợp với Hoài Lâm, đây là lần đầu tiên cả hai hợp tác. "Tôi cảm nhận được tinh thần chịu khó học hỏi của Hoài Lâm. Do đó, tôi cũng rất tự tin vào sự kết hợp lần này của hai anh em" - Quang Tuấn chia sẻ thêm.

"Thiên đường máu" sẽ bấm máy với bối cảnh trải dài nhiều địa điểm tại TP HCM, Biên Hòa, Đồng Nai, An Giang… Phim dự kiến khởi chiếu từ ngày 31-12.

Tin liên quan

Hoài Lâm lại bất ổn sau vụ đổi nghệ danh

Hoài Lâm lại bất ổn sau vụ đổi nghệ danh

(NLĐO) - Vừa trở lại với tên gọi mới trong sự háo hức của khán giả yêu mến, Hoài Lâm lại cho thấy sự bất ổn.

Hoài Lâm không còn là Hoài Lâm

(NLĐO) - Khán giả bất ngờ khi chính Hoài Lâm xóa sổ nghệ danh Hoài Lâm của chính mình dù cái tên Hoài Lâm đã quá quen thuộc với khán giả.

Hoài Lâm công khai bạn gái kém 8 tuổi

(NLĐO) - Ca sĩ Hoài Lâm chính thức công khai bạn gái kém 8 tuổi sau 3 năm hẹn hò.

Hoài Lâm NSƯT Hạnh Thúy Quách Ngọc Ngoan Đạo diễn Hoàng Tuấn Cường Quang Tuấn Thiên đường máu
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo