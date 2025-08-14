Hoài Lâm giảm hơn 10kg để tái ngộ khán giả màn ảnh

“Thiên đường máu” khai máy, Hoài Lâm giản dị bên Quang Tuấn

Sáng ngày 14-8, phim "Thiên đường máu" tổ chức lễ khai máy tại TP HCM với sự tham gia của dàn diễn viên và ê-kíp đoàn phim.

Ê-kíp phim "Thiên đường máu"

Háo hức ngày khai máy

Tại lễ khai máy, đạo diễn Hoàng Tuấn Cường và ê-kíp diễn viên gồm: Quang Tuấn, Hoài Lâm, Quách Ngọc Ngoan, Sỹ Toàn, NSƯT Hạnh Thúy … đã cùng có mặt.

Theo tiết lộ của đạo diễn Hoàng Tuấn Cường, phim thuộc thể loại tâm lý, tình cảm, hành động. Nội dung xoay quanh câu chuyện về nạn lừa đảo người Việt đi nước ngoài làm việc.

Bộ phim được lên ý tưởng từ hơn một năm trước, do đạo diễn Hoàng Tuấn Cường, NSƯT Hạnh Thúy cùng tổ biên kịch chấp bút kịch bản.

Đặc biệt, đây là tác phẩm được phối hợp thực hiện giữa nhà sản xuất Mega GS và Điện ảnh Công an nhân dân.

"Đây là dự án thách thức nhất với cá nhân tôi trong quá trình làm nghề. Tác phẩm mang đến những góc nhìn nhân văn về một đề tài gai góc trong xã hội. Sau tất cả, phim muốn gửi gắm thông điệp gia đình mới là thiên đường thực sự cho bất kỳ ai trong chúng ta" - đạo diễn Hoàng Tuấn Cường lý giải.

Hoài Lâm giảm hơn 10kg cho vai diễn

Tại lễ khai máy, Hoài Lâm xuất hiện từ khá sớm với hình ảnh giản dị. Anh cho biết nhân vật lần này chắc chắn sẽ "chỉ khiến khán giả thương". Trong quá trình chuẩn bị cho phim, Hoài Lâm đã giảm gần 10kg và đặt mục tiêu tiếp tục giảm thêm để có ngoại hình phù hợp nhất với nhân vật.

Hoài Lâm trở lại với điện ảnh

Hoài Lâm và diễn viên Quang Tuấn

Hoài Lâm và Quách Ngọc Ngoan

Diễn viên Quang Tuấn tiết lộ từ khi được nhà sản xuất gửi kịch bản anh đã rất thích, có nhiều nội dung thú vị để khai thác về đề tài đang nóng trong xã hội thời gian qua.

Nam diễn viên cũng bật mí anh sẽ có sự kết hợp với Hoài Lâm, đây là lần đầu tiên cả hai hợp tác. "Tôi cảm nhận được tinh thần chịu khó học hỏi của Hoài Lâm. Do đó, tôi cũng rất tự tin vào sự kết hợp lần này của hai anh em" - Quang Tuấn chia sẻ thêm.

"Thiên đường máu" sẽ bấm máy với bối cảnh trải dài nhiều địa điểm tại TP HCM, Biên Hòa, Đồng Nai, An Giang… Phim dự kiến khởi chiếu từ ngày 31-12.