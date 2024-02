Hoài Tâm tạo sân chơi cho nghệ sĩ trẻ

Loạt nghệ sĩ hài đóng web drama cho nghệ sĩ Hoài Tâm

Web-drama "Thuê nhà gặp may" của nghệ sĩ Hoài Tâm không chỉ là phim hài Tết 2024 mà còn mang ý nghĩa sâu sắc hơn như vậy. Web-drama với sự tham gia của dàn nghệ sĩ Việt Hương, Bảo Liêm, Nhật Cường, Hoài Tâm, Hồng Đào..; dàn thí sinh The Next Comedians và vai trò khách mời đặc biệt của nhạc sĩ Đồng Sơn, ca sĩ Lương Tùng Quang, ca sĩ Justin Nguyễn, siêu mẫu Ngọc Quyên…



"Thuê nhà gặp may" lấy bối cảnh xã hội ở thành phố Bolsa, Little Saigon. Nhiều người cùng góp mặt tại một khu nhà thuê do ông Thiện (Hoài Tâm) làm chủ. Ông Thiện là người rất xởi xởi, vui vẻ, dễ tính, khá thoải mái để tạo điều kiện tối đa cho những người thuê nhà. Cũng bởi vậy, ngôi nhà có sự giúp đỡ của ông Thần Tài và ông Thổ Địa, những người sống ở đây đều ngày một thành công, phát tài.

Bi kịch xảy đến từ khi ông Thiện thu xếp cho Luơng, một thanh niên trẻ vào ở với mục đích giúp đỡ cho chàng trai. Cũng từ đây hàng loạt những câu chuyện, tình huống nảy sinh không như những vị khách thuê nhà lần trước.

"Thuê nhà gặp may" bên cạnh những mảng miếng hài đem lại niềm vui cho khán giả thì còn nói về hiện thực cuộc sống. Cuộc đời luôn có nhiều ngã rẻ bất ngờ và thú vị, đôi lúc thuê một căn nhà mình gặp "ma" hay gặp "may" là tùy ở mình.

May mắn không phải lúc nào cũng luôn luôn mỉm cười với mình nhưng cơ hội luôn đến với những người có sự chuẩn bị, sống chân thành để từ đó nắm bắt thật chặt, phát triển bản thân từ cơ hội ấy.

Sân chơi cho nghệ sĩ trẻ ở hải ngoại

Đáng chú ý, dàn nghệ sĩ kỳ cựu như Hồng Đào, Việt Hương hay thậm chí là Hoài Tâm cũng không hề đóng vai trò chính trong "Thuê nhà gặp may" mà là những gương mặt trẻ vừa xuất hiện tại The Next Comedians - một TV Show do chính nghệ sĩ Hoài Tâm đầu tư sản xuất trong thời gian qua.

"Khi thị trường trong nước về mảng web drame và gameshow rất sôi động và phát triển thì ở hải ngoại các bạn trẻ yêu nghệ thuật lại có ít sân chơi cho mình. Chính vì vậy, Hoài Tâm cũng suy nghĩ mà lên một kế hoạch thực hiện chuỗi dự án dài hơi và bổ trợ cho nhau.

Mọi người có thể thấy, các thí sinh của The Next Comedians sẽ xuất hiện trong web drama "Thuê nhà gặp may". Hoài Tâm cũng muốn rằng, các thí sinh sau cuộc thi của mình tổ chức cũng sẽ có được sân chơi để bộc lộ hết khả năng cũng như niềm đam mê nghệ thuật của mình.

Trong dự án lần này, Hoài Tâm rất vui là mời được rất nhiều tên tuổi là những nghệ sĩ, danh hài nổi tiếng của Việt Nam mình, để sắp xếp được lịch trình của các anh chị cũng khá đau đầu nhưng mọi người rất nhiệt tình và tâm huyết cùng với Hoài Tâm.

Việt Hương cũng bay từ nửa vòng trái đất qua Mỹ để quay với Hoài Tâm mấy ngày sau đó quay trở về Việt Nam tiếp tục công việc." - nam nghệ sĩ chia sẻ.

Việt Hương tham gia diễn xuất

Sau khi lên sóng 2 tập đầu, "Thuê nhà gặp may" đã nhận được rất nhiều phản hồi tích cực từ khán giả. Nhiều người xem vui vẻ với sự duyên dáng của dàn nghệ sĩ, đồng thời dành lời khen ngợi cho những diễn viên trẻ của The Next Comedians, dù là ban đầu họ là diễn viên không chuyên nhưng vẫn thể hiện rất sống động, tuyệt vời.

Tất cả càng thêm yêu và say mê nghiệp diễn hơn sau khi cùng góp mặt trong tác phẩm hài Tết đầy ý nghĩa này.