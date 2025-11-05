Hoán cải xe máy xăng sang xe điện: Khả thi?

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Hoán cải xe máy xăng sang xe điện: Khả thi?

NGUYỄN HẢI - NGỌC QUÝ - LÊ TỈNH

Giải pháp chuyển đổi động cơ điện cho xe máy chạy xăng mang lại hiệu quả kinh tế đáng kể, song cần đề phòng nguy cơ chập cháy

Sở Xây dựng TP HCM vừa có văn bản gửi Cục Đăng kiểm Việt Nam đề nghị xem xét, chỉ đạo xây dựng và hoàn thiện hành lang pháp lý để hợp pháp hóa hệ thống chuyển đổi động cơ điện cho xe chạy xăng.

Nguyên lý như xe hybrid

Đề nghị trên được đưa ra sau khi Sở Xây dựng TP HCM tiếp nhận văn bản của Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Motorcycles TV (gọi tắt là Motorcycles TV) đề xuất có cơ chế để triển khai hợp pháp mô hình hoán cải xe máy xăng sang xe máy điện. Theo công ty này, việc hoán cải không chỉ giúp người dân tiết kiệm chi phí mà còn góp phần hiện thực hóa cam kết chuyển đổi xanh và đạt mục tiêu phát thải ròng bằng 0 (Net Zero).

Ngày 4-11, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, ông Nguyễn Thạch Lân - Giám đốc điều hành, người sáng lập Motorcycles TV - khẳng định việc hoán cải hoàn toàn không làm thay đổi kết cấu gốc của xe máy cũ. Với bộ chuyển đổi bao gồm động cơ điện lắp trực tiếp vào bánh xe, pin muối nhỏ gọn đặt trong cốp cùng bộ điều khiển IC, chi phí hoán cải chỉ từ 8 triệu đồng/xe. "Một chiếc xe máy thông thường tiêu thụ 1 lít xăng cho quãng đường 50 km trong khi xe được hoán cải có thể đi tới 150 km sau một lần sạc pin" - ông Lân so sánh.

Cũng theo ông Lân, người dùng có thể dễ dàng tháo pin để sạc hoặc thay thế khi cần, không tốn diện tích và không phát thải khói bụi. Việc sạc pin có thể được thực hiện tại nhà, rất tiện lợi và an toàn.

Về phía cơ quan quản lý, ông Bùi Hòa An, Phó Giám đốc Sở Xây dựng TP HCM, cũng thừa nhận hiện chưa có quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật cụ thể cho việc hoán cải xe máy xăng sang xe điện. Theo ông, đây mới là ý tưởng của một doanh nghiệp về hệ thống chuyển đổi động cơ điện cho xe chạy xăng. Doanh nghiệp này đã đăng ký bảo hộ sở hữu trí tuệ nhưng chưa có chứng nhận chính thức.

Lãnh đạo Sở Xây dựng TP HCM cho biết sở đóng vai trò kết nối và phối hợp với các cơ quan quản lý, bao gồm Cục Đăng kiểm Việt Nam - đơn vị có thẩm quyền về tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật. Khi quy chuẩn được ban hành, các trung tâm đăng kiểm thuộc Sở Xây dựng quản lý sẽ kiểm tra, giám sát việc hoán cải. Còn thủ tục đăng ký phương tiện sau khi cải tạo vẫn thuộc trách nhiệm của cơ quan công an.

Về khả năng thí điểm mô hình hoán cải tại TP HCM, ông An cho rằng đây mới chỉ là mô hình nghiên cứu, chưa có số liệu cụ thể để đánh giá. Giá thành hoán cải hiện nay được ước tính cao gấp khoảng 3 lần giá trị xe cũ, do quy mô sản xuất còn nhỏ. "Nếu các doanh nghiệp sản xuất xe máy tham gia, chi phí có thể sẽ giảm đáng kể. Nguyên lý hoạt động của xe hoán cải giống như xe hybrid, kết hợp giữa động cơ xăng và pin điện" - ông An giải thích.

Hoán cải xe máy xăng sang xe điện: Khả thi? - Ảnh 1.

Xe máy xăng được gắn thêm bộ phận chuyển đổi động cơ điện, pin, IC điều khiển tại cơ sở của Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Motorcyles TVẢnh: LONG GIANG

Còn nhiều hạn chế

Nhận xét về mô hình này, PGS-TS Đỗ Văn Dũng, Phó Chủ tịch Hội Ô tô - Máy động lực TP HCM, cho rằng việc chuyển đổi giúp chủ phương tiện tiết kiệm chi phí vận hành dài hạn khi tận dụng lại xe cũ, đồng thời góp phần bảo vệ môi trường. Tuy nhiên, chi phí chuyển đổi có thể cao nếu sử dụng pin lithium, motor điện và bộ điều khiển chất lượng tốt. Sau một thời gian, pin có thể xuống cấp, cần thay mới với giá vài triệu đồng. "Việc lắp thêm thiết bị cũng làm tăng trọng lượng xe, ảnh hưởng đến độ cân bằng, khả năng xử lý khi đi trên địa hình xấu hoặc chở nặng. Nếu lắp đặt không chuẩn, xe có thể mất an toàn hoặc tiêu thụ năng lượng nhiều hơn" - ông Dũng cảnh báo.

Cũng theo ông Dũng, hiện nay, Việt Nam chưa có quy định cụ thể về việc chuyển đổi động cơ điện trên xe máy chạy xăng, dẫn đến khả năng không được đăng kiểm hoặc không bảo đảm tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật.

Đại diện một doanh nghiệp giao nhận tại TP HCM cho biết đã tìm hiểu mô hình hoán cải xe máy xăng sang xe điện song giải pháp này chưa đủ sức hấp dẫn với đội ngũ shipper. Thực tế, hình thức hoán cải này đã xuất hiện trên thị trường từ lâu và được một số tài xế xe công nghệ áp dụng nhằm tiết kiệm chi phí nhiên liệu. "Đặc thù công việc của shipper là sử dụng phương tiện cá nhân, di chuyển liên tục, chở hàng nặng và thường đi qua những tuyến đường có độ dốc cao. Bộ pin lắp thêm khó đáp ứng được công suất cần thiết, dễ chai nếu sử dụng quá tải" - đại diện doanh nghiệp này phân tích.

Và không phải loại xe nào cũng phù hợp để gắn pin. Chẳng hạn, nhiều mẫu xe máy như Wave Alpha, Exciter hay Winner không có cốp để chứa pin, còn phần ba-ga trước thường được tận dụng tối đa để treo hàng, phục vụ nhu cầu giao nhanh.

Một lo ngại khác là vấn đề an toàn và độ bền của pin sau khi hoán cải. Nhiều người lo lắng khi thay đổi kết cấu, chất lượng của xe khó có thể được bảo đảm tương đương xe xăng hay xe điện được sản xuất từ nhà máy. "Việc hoán cải xe có thể phù hợp với người dân di chuyển cá nhân nhưng chưa phù hợp với nhóm shipper thường xuyên hoạt động với cường độ cao" - đại diện doanh nghiệp giao nhận nêu trên đánh giá. 

Nguy cơ hư hỏng, chập điện

Ông Đỗ Hữu Chí - thợ sửa xe tại phường Hiệp Bình, TP HCM - cho rằng việc lắp bộ hybrid cho xe xăng sẽ giúp xe chạy êm hơn, tiết kiệm xăng và giảm khí thải. Tuy nhiên, các linh kiện lắp thêm thường phải được "độ" để phù hợp với xe nên khả năng chống nước kém, dễ chập điện nếu đấu nối không đúng. Khi đi mưa hoặc qua khu vực ngập, mô-tơ, bộ điều khiển hoặc pin dễ hư, dẫn đến chập điện, mô-tơ cháy hoặc pin chai. Chi phí sửa chữa dao động từ vài trăm ngàn đồng đến 1 - 2 triệu đồng, đồng thời khó khắc phục triệt để. "Việc "độ", "chế" đồng nghĩa với việc không được hưởng chính sách bảo hành chính hãng. Tiện thì có nhưng bất tiện cũng nhiều, cần cân nhắc kỹ trước khi lắp" - ông Chí khuyến cáo.

PGS-TS Đỗ Văn Dũng lưu ý hiện nay trên thị trường có một số loại pin trôi nổi, kém chất lượng, tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ nếu không được kiểm định nghiêm ngặt. Chuyên gia ô tô Nguyễn Minh Đồng cũng nêu rõ về lý thuyết, việc chuyển đổi là khả thi nhưng cần được giám sát, kiểm định kỹ lưỡng, đồng thời phải tính đến yếu tố thời tiết và độ bền của vật liệu.


Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo