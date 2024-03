Hoãn phiên tòa xử "vợ hờ" của một CSGT lừa đảo nhiều tỉ đồng

Sáng 13-3, TAND tỉnh Gia Lai đã xét xử sơ thẩm bị cáo Đoàn Thị Thúy Hằng (27 tuổi, trú huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai) tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Do vắng mặt nhiều người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vắng mặt nên tòa HĐXX tuyên hoãn phiên tòa.



Theo tài liệu vụ việc, từ đầu năm 2021 đến cuối năm 2022, bà Hằng lợi dụng các mối quan hệ quen biết đã tiếp cận, làm quen với nhiều người. Bà Hằng đã tự giới thiệu đang làm dịch vụ đáo hạn ngân hàng, đầu tư kinh doanh bất động sản, đưa tiền cho cán bộ đầu tư làm ăn bên ngoài... Từ đó, bà đã đặt vấn đề vay tiền của các nạn nhân trên để đầu tư, hứa hẹn trả lợi nhuận cao.

Bị cáo Đoàn Thị Thúy Hằng lừa đảo, chiếm đoạt nhiều tỉ đồng

Những lần đầu, bà Hằng chỉ kêu gọi các bị hại số tiền từ vài chục triệu đến vài trăm triệu đồng và trả tiền lãi, gốc, hoa hồng đầy đủ. Khi đã lấy được lòng tin, bà Hằng liền vay, kêu gọi đầu tư với số tiền lớn. Số tiền này, bà Hằng lấy một phần trả nợ gốc, lãi rồi tuyên bố mất khả năng trả nợ.

Sau đó, các bị hại đã gửi đơn tố giác đến cơ quan công an. Cơ quan điều tra xác định có 6 nạn nhân bị bà Hằng lừa với tổng số tiền gần 7 tỉ đồng.

Đáng chú ý, đầu năm 2021, bà Hằng xưng rằng mình là vợ của 1 cán bộ CSGT rồi nhiều lần vay gần 8 tỉ đồng của bà M.T.T.N để làm ăn. Sau đó, bà Hằng chỉ trả được 5,5 tỉ đồng, số còn lại thì chiếm đoạt.

Lấy lý do này, bà Hằng cũng vay của bà N.T.B.P trên 5,8 tỉ đồng. Do biết bà Hằng chung sống như vợ chồng với một cán bộ CSGT - Công an thị xã Ayun Pa, nên bà N.T.B.P đã đồng ý. Sau đó, bà Hằng chỉ trả lại 3,2 tỉ đồng số, còn lại chiếm đoạt.

Cán bộ CSGT không liên quan Cơ quan điều tra xác định có một cán bộ CSGT là người sống chung như vợ chồng trong một thời gian với bà Hằng. Tuy nhiên, vì tính chất công việc nên ông này thường xuyên đi vắng. Cán bộ CSGT này không biết việc bà Hằng vay mượn tiền của ai, như thế nào, do đó cán bộ này không liên quan đến việc vay mượn của các bị hại. Hiện tại, bà Hằng cũng đang mượn của ông này 900 triệu đồng chưa trả.