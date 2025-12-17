Hoàn tất điều tra vụ án nhận hối lộ tại Cục ATTP

Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (C01) - Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận vụ án đưa hối lộ và nhận hối lộ, xảy ra tại Cục An toàn thực phẩm (ATTP) - Bộ Y tế và các công ty liên quan trên địa bàn Hà Nội và các tỉnh, thành phố trên toàn quốc.

Theo đó, C01 đề nghị truy tố 55 bị can về 2 nhóm tội "Đưa hối lộ" và "Nhận hối lộ". Trong đó, 2 cựu Cục trưởng Cục ATTP là Nguyễn Thanh Phong và Trần Việt Nga, cùng 32 người bị đề nghị truy tố về tội "Nhận hối lộ"; 21 người bị đề nghị truy tố về tội "Đưa hối lộ".

Theo kết luận điều tra, bị can Nguyễn Thanh Phong làm Cục trưởng Cục ATTP từ tháng 1-2015 đến tháng 9-2024. Trong giai đoạn 2018-2024, các quy định về đăng ký, công bố sản phẩm đối với nhóm thực phẩm bảo vệ sức khỏe vẫn mang tính chất chung chung, chưa cụ thể. Quy định cũng chưa kèm theo hướng dẫn chi tiết về quy trình, tiêu chí kỹ thuật và thành phần hồ sơ, dẫn đến việc doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn khi thực hiện công bố sản phẩm. Bên cạnh đó, cơ quan chức năng cũng gặp vướng mắc trong quá trình tiếp nhận, kiểm tra và đánh giá hồ sơ.

Hai cựu Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm Nguyễn Thanh Phong và Trần Việt Nga. (Ảnh do cơ quan công an cung cấp)

Trên cương vị cục trưởng, tháng 9-2018, bị cáo Phong chủ trì cuộc họp cấp ủy, thống nhất giao Trung tâm Ứng dụng - Đào tạo ATTP và Phòng Quản lý Tiêu chuẩn và Kiểm nghiệm thực hiện việc thẩm xét hồ sơ đăng ký bản công bố sản phẩm. Tuy nhiên, 2 đơn vị này không có chức năng, nhiệm vụ thẩm xét hồ sơ công bố đối với thực phẩm bảo vệ sức khỏe.

Sau khi trao đổi, ông Nguyễn Thanh Phong đề ra chủ trương cho các chuyên viên nhận tiền ngoài lệ phí quy định khi thẩm xét hồ sơ công bố sản phẩm mới từ 5 - 10 triệu đồng/hồ sơ, trung bình 7 triệu đồng/hồ sơ. C01 xác định từ năm 2018 đến 2024, các chuyên viên của Cục ATTP đã nhận gần 95 tỉ đồng. Trong đó, bị can Phong chiếm đoạt gần 44 tỉ đồng, gồm 43,5 tỉ đồng liên quan đến hồ sơ công bố và hơn 330 triệu đồng liên quan đến việc cấp chứng nhận GMP (thực hành sản xuất tốt). Trong kết luận, C01 cáo buộc bị can Nguyễn Thanh Phong giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu và phải chịu trách nhiệm hình sự đối với tổng số tiền đã nhận hối lộ là gần 95 tỉ đồng. Bị can Phong phải nộp sung công quỹ nhà nước 44 tỉ đồng.

Đối với bị can Trần Việt Nga, C01 xác định từ tháng 7-2018 đến tháng 9-2024, với cương vị Phó Cục trưởng Cục ATTP, bị can này được phân công trực tiếp chỉ đạo công tác thông tin, giáo dục truyền thông, ký giấy xác nhận nội dung quảng cáo đối với thực phẩm bảo vệ sức khỏe.

Bà Nga thường để hồ sơ quá hạn mà không ký duyệt hoặc trả lại với lý do không rõ ràng. Sau đó, bị can Nga yêu cầu cấp dưới phụ trách lĩnh vực thông tin, giáo dục truyền thông quán triệt đến các chuyên viên thu tiền, đưa lại cho bà ít nhất 2 triệu đồng/hồ sơ được cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo.

C01 xác định các chuyên viên đã nhận 12,7 tỉ đồng và chuyển cho bị can Nga 8 tỉ đồng. Bị can này cũng bị cáo buộc phạm tội với vai trò chủ mưu, cầm đầu, phải chịu trách nhiệm hình sự với tổng số tiền 12,7 tỉ đồng và phải nộp sung công quỹ nhà nước 8 tỉ đồng.

Ngoài 2 cựu cục trưởng, C01 cũng làm rõ hành vi phạm tội của 2 cựu Phó Cục trưởng Cục ATTP là Nguyễn Hùng Long và Đỗ Hữu Tuấn.

Nguyễn Hùng Long được phân công phụ trách Trung tâm Ứng dụng - Đào tạo ATTP, trực tiếp ký giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm do trung tâm và Phòng Quản lý sản phẩm thực phẩm thẩm xét. Cứ mỗi giấy tiếp nhận được ký, khi cá nhân đưa tiền thì Long được chia từ 1,5 - 2 triệu đồng. Từ tháng 9-2022 đến tháng 12-2023, Long đã chiếm đoạt gần 8,7 tỉ đồng để tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân xin cấp giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm và giấy chứng nhận nhà máy đạt tiêu chuẩn GMP. Còn Đỗ Hữu Tuấn được phân công ký giấy tiếp nhận đối với thực phẩm bảo vệ sức khỏe nhập khẩu và theo tỉ lệ ăn chia, bị can này đã chiếm đoạt gần 4,4 tỉ đồng.

Để bảo đảm thu hồi tài sản, khắc phục hậu quả vụ án, C01 đã kê biên 6 bất động sản của bị can Nguyễn Thanh Phong. Trong đó, có 1 lô đất diện tích 100 m² tại khu đô thị mới Dương Nội, phường Dương Nội, TP Hà Nội; 5 lô đất tổng diện tích 11.930 m² tại phường Xuân Hòa, tỉnh Phú Thọ. Trong quá trình điều tra, vợ bị can Nguyễn Thanh Phong đã nộp 781 triệu đồng "khắc phục hậu quả" cho chồng.



