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Thời sự Chính trị

Hoàn thiện thể chế, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội

B.T.Q

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đề nghị lãnh đạo các bộ, ngành tập trung chỉ đạo, tập trung nguồn lực, khẩn trương hoàn thiện các dự án luật, nghị quyết

Sáng 27-6, Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì Phiên họp Chính phủ chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 6-2026 để cho ý kiến đối với nhiều dự án luật và nghị quyết quan trọng trình Quốc hội xem xét, thông qua tại kỳ họp không thường lệ sắp tới của Quốc hội khóa XVI.

Phát biểu khai mạc phiên họp, Thủ tướng cho biết thời gian qua, Chính phủ đã tập trung triển khai quyết liệt nhiều nhiệm vụ quan trọng trong xây dựng và hoàn thiện thể chế pháp luật: đổi mới tư duy, cách thức xây dựng, hoàn thiện thể chế, pháp luật; cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh; kịp thời tháo gỡ vướng mắc, điểm nghẽn về thể chế, khơi thông nguồn lực, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, tạo môi trường thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp và tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội. Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh, các dự án luật và nghị quyết được thảo luận lần này có ý nghĩa rất quan trọng, cần tập trung sửa đổi, bổ sung, ban hành nhằm thực hiện quyết liệt theo kết luận chỉ đạo của cấp có thẩm quyền.

Tại phiên họp này, Chính phủ đã xem xét, cho ý kiến đối với 13 dự án luật, trong đó có Luật Hòa giải ở cơ sở (sửa đổi); Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước; Luật Phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất bản; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của 10 luật có liên quan đến thủ tục hành chính, điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ, Luật Viễn thông, Luật Giao dịch điện tử, Luật Tần số vô tuyến điện; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng… Chính phủ cũng xem xét, cho ý kiến đối với các Nghị quyết của Quốc hội, gồm: Nghị quyết quy định cơ chế, chính sách đặc thù để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các công trình, dự án phục vụ Hội nghị Cấp cao APEC 2027; Nghị quyết về cơ chế chính sách đặc thù để xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, vi phạm liên quan kinh tế tư nhân, kinh tế nhà nước và một số nội dung quan trọng khác.

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Thủ tướng Lê Minh Hưng kết luận Phiên họp Chính phủ chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 6 năm 2026. Ảnh: TTXVN

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đề nghị lãnh đạo các bộ, ngành tập trung chỉ đạo, tập trung nguồn lực, khẩn trương hoàn thiện các dự án luật, nghị quyết bảo đảm thực hiện đúng quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, trình Quốc hội tại kỳ họp không thường lệ tới đây, bảo đảm chất lượng, tiến độ, hiệu quả.

Cùng với đó, Thủ tướng yêu cầu bám sát thực tiễn, tháo gỡ các "điểm nghẽn" về pháp lý để tạo điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số. Quan điểm đặt ra là không đẩy khó khăn cho người dân, doanh nghiệp trong thiết kế chính sách và xây dựng pháp luật; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, gắn với phân bổ nguồn lực và bảo đảm phù hợp với điều kiện, năng lực của địa phương. Song song đó cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện đầu tư, kinh doanh, hành nghề, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp và cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, theo đúng chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: "Phải coi việc cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện đầu tư kinh doanh bất hợp lý là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục, không chỉ thực hiện trong các chiến dịch ngắn hạn". 

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