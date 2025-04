Hoàng Anh Gia Lai lại muốn có điểm ở Hàng Đẫy

Vòng 18 diễn ra vào ngày 12 và 13-4 có những màn so tài đáng xem, khi nhóm đội cạnh tranh suất trụ hạng sẽ đụng độ với những ứng viên vô địch.

Lúc 19 giờ 15 phút ngày 12-4, Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) sẽ làm khách trên sân Hàng Đẫy của chủ nhà Công an Hà Nội. Đội bóng phố núi vừa có màn trình diễn ấn tượng với chiến thắng "4 sao" trước Bình Dương ở vòng 17, tạo khoảng cách điểm an toàn so với 2 đội cuối bảng. Có 21 điểm và tạm vươn lên thứ 8 bảng xếp hạng là động lực giúp thầy trò ông Lê Quang Trãi tự tin hướng đến mục tiêu giành ít nhất một kết quả hòa trước Công an Hà Nội.

Ở trận lượt đi, HAGL với lực lượng trẻ hóa đã bất ngờ đánh bại dàn sao đắt giá của đội bóng ngành công an ngay trên sân nhà Pleiku. Bên cạnh đó, Công an Hà Nội đang cho thấy sự hụt hơi khi phải căng sức chơi ở 3 đấu trường lớn, bao gồm V-League, Cúp Quốc gia và Giải Vô địch CLB Đông Nam Á.

CLB Hoàng Anh Gia Lai sẽ gặp thử thách khó trên sân Hàng Đẫy. Ảnh: VPF

Đoàn quân HLV Polking đặt mục tiêu đăng quang V-League song cơ hội đang dần hẹp khi bị đội đầu bảng Nam Định bỏ xa đến 9 điểm sau 17 vòng đấu. Thậm chí, lọt vào tốp 3 chung cuộc V-League mùa này cũng là một nhiệm vụ khó đối với Nguyễn Quang Hải và các đồng đội.

Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, Công an Hà Nội vẫn được đánh giá nhỉnh hơn HAGL nhờ lợi thế sân nhà và dàn tuyển thủ có trình độ, chất lượng chuyên môn cao. Giành chiến thắng trước đội khách không chỉ giúp thầy trò ông Polking "phục hận" mà còn nhen nhóm cơ hội trở lại tốp 3, tiếp tục đua tranh ngôi vô địch.

Thống kê từ đầu V-League mùa này cũng thể hiện thành tích thi đấu trên sân đối phương của HAGL không quá tốt. Qua 9 trận làm khách, đội bóng phố núi thắng 2, thua 5 nhưng đã từng thắng Hà Nội FC trên sân Hàng Đẫy. Vì vậy, trận tái đấu giữa họ với chủ nhà Công an Hà Nội hứa hẹn sẽ hết sức hấp dẫn và có thể chứa đựng nhiều kịch tính.

Cũng tại vòng 18, Bình Dương sẽ tiếp đón Đà Nẵng trên sân Gò Đậu lúc 18 giờ ngày 13-4. Bị chỉ trích thi đấu bạc nhược, dưới sức trong trận thua HAGL, đội bóng đất Thủ mong muốn giành trọn 3 điểm ở vòng 18 để lấy lại niềm tin từ khán giả nhà. Đây là nhiệm vụ không khó đối với thầy trò ông Nguyễn Công Mạnh, khi chạm trán họ là đội đứng cuối bảng xếp hạng với chuỗi 3 trận thua gần nhất.

Các ngôi sao của Bình Dương đã bị tốp 3 tạo khoảng cách lên đến 5 điểm trên bảng xếp hạng. Nếu không muốn tiếp tục "trắng tay" ở sân chơi đẳng cấp cao nhất Việt Nam kỳ này, đội chủ sân Gò Đậu cần biết cách tích điểm tối đa khi chơi trên sân nhà hoặc so tài với những đối thủ được đánh giá yếu hơn.

Cùng ngày, CLB TP HCM cũng gặp thử thách khó khi phải làm khách tại "chảo lửa" Thiên Trường, chạm trán đương kim vô địch Nam Định. Đoàn quân của HLV Phùng Thanh Phương tuy tạo khoảng cách an toàn với Đà Nẵng song vẫn có nguy cơ thi đấu play-off nếu không cải thiện phong độ.

"Chiến hạm đỏ" gặp bài toán nan giải về nhân sự ở giai đoạn lượt về. Lực lượng nội binh yếu cộng thêm dàn ngoại binh kém chất lượng lại hay chấn thương khiến HLV Phùng Thanh Phương loay hoay tìm giải pháp xoay tua đội hình. Ở vòng 17, CLB TP HCM cũng đã bị Sông Lam Nghệ An cầm hòa vì đội hình thiếu vắng 2 ngoại binh.