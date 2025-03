Hoàng Anh Gia Lai lại phải đua trụ hạng

Đội bóng nhà bầu Đức sa sút phong độ với chuỗi 4 trận không thắng, gồm 3 thất bại.

Trong màn so tài với CLB TP HCM ngày 2-3, hàng tiền vệ của đội bóng "phố núi" như Châu Ngọc Quang, Marciel Silva da Silva chơi dưới phong độ, bị đối phương lấn lướt trong những màn tranh chấp và gặp nhiều khó khăn khi triển khai bóng. Vắng trung vệ Jairo vì án phạt "treo giò", hàng thủ của HAGL trở nên mong manh và bị CLB TP HCM tận dụng để ghi bàn. Trong bối cảnh lực lượng yếu và mỏng, hiệu suất tấn công của đoàn quân HLV Lê Quang Trãi giảm sút, đội bóng đánh mất bản sắc thi đấu vốn có.

Tuy HAGL vẫn tạo khoảng cách điểm khá an toàn so với đội cuối bảng song vẫn có thể rơi vào vị trí áp chót bảng chung cuộc, phải đấu play-off tranh suất trụ hạng. Đội bóng nhà bầu Đức đang hơn CLB Sông Lam Nghệ An (xếp thứ 13) 4 điểm, song khoảng cách này có thể thu hẹp khi chạm trán với 4 đối thủ mạnh trong những vòng đấu sắp tới - lần lượt với chủ nhà Thanh Hóa ngày 9-3, tiếp đón CLB Bình Dương ngày 5-4, so tài với CLB Công an Hà Nội trên sân Hàng Đẫy ngày 12-4 và chạm trán CLB Hà Tĩnh trên sân nhà Pleiku ngày 18-4.

HAGL (giữa) lại phải vất vả đua trụ hạng mùa bóng năm nay. Ảnh: QUỐC AN

Ở chặng nước rút về đích, thầy trò ông Lê Quang Trãi phải căng mình tham dự các trận "chung kết ngược" với những đội bóng đang vẫy vùng ở nhóm cuối như Hải Phòng, Bình Định, Đà Nẵng, Sông Lam Nghệ An và Quảng Nam. Kết quả những màn so tài này sẽ định đoạt tấm vé trụ hạng V-League của đội chủ sân Pleiku.

Thay đổi triết lý thi đấu không thể giúp HAGL cải thiện thành tích ở mùa giải được xem là bản lề cho những mục tiêu lớn trong tương lai. Với việc được tạo điều kiện thi đấu thường xuyên ở sân chơi V-League, các tài năng trẻ Phạm Lý Đức, Trần Trung Kiên, Đinh Quang Kiệt, Nguyễn Minh Tâm, Cao Hoàng Minh, Nguyễn Văn Triệu ngày càng chững chạc, hoàn thiện song chưa đủ tầm vóc để trở thành lớp kế thừa ưu tú. Nếu không tăng cường sức mạnh "ngoại binh", HAGL rất khó trở lại vị thế đỉnh cao trên bản đồ bóng đá Việt Nam.