Thể thao

Hoàng Đức, Bùi Tiến Dũng vắng mặt ở buổi tập trên sân Thống Nhất

(NLĐO) - Trở lại trung tâm TP HCM, tuyển Việt Nam bước vào buổi tập đầu tiên sau 1 ngày xả hơi để chuẩn bị cho trận lượt về với Nepal tại sân Thống Nhất.

Hoàng Đức, Bùi Tiến Dũng vắng mặt ở buổi tập trên sân Thống Nhất - Ảnh 1.

Sau một ngày nghỉ ngơi và di chuyển từ P. Thủ Dầu Một trở về trung tâm TP HCM, thầy trò HLV Kim Sang-sik đã bước vào buổi tập đầu tiên ở sân Thống Nhất chuẩn bị cho trận lượt về gặp Nepal thuộc khuôn khổ vòng loại Asian Cup 2027

Hoàng Đức, Bùi Tiến Dũng vắng mặt ở buổi tập trên sân Thống Nhất - Ảnh 2.

Ở buổi tập này, HLV Kim Sang-sik chủ yếu cho các học trò khởi động nhẹ, tập các bài mang tính thư giãn sau hành trình di chuyển. Trong đó, Bùi Tiến Dũng và Hoàng Đức bất ngờ vắng mặt

Hoàng Đức, Bùi Tiến Dũng vắng mặt ở buổi tập trên sân Thống Nhất - Ảnh 3.

Theo đó, Hoàng Đức và Tiến Dũng gặp chấn thương nhẹ và được tập hồi phục tại khách sạn. Theo bác sĩ Trần Huy Thọ, chấn thương của cả hai cầu thủ không quá nghiêm trọng, và HLV Kim Sang-sik muốn cho họ nghỉ ngơi để hồi phục hoàn toàn

Hoàng Đức, Bùi Tiến Dũng vắng mặt ở buổi tập trên sân Thống Nhất - Ảnh 4.

Dù vậy, sự vắng mặt của Hoàng Đức vẫn khiến không ít cổ động viên nhí thất vọng, khi các em đã chờ đợi bên ngoài sân Thống Nhất để xin chữ ký và chụp ảnh lưu niệm

Hoàng Đức, Bùi Tiến Dũng vắng mặt ở buổi tập trên sân Thống Nhất - Ảnh 5.

Ở buổi tập này, nhóm cầu thủ đá chính (trừ thủ môn Văn Lâm) được tập nhẹ khi chuẩn bị các trợ lý ban huấn luyện đã chuẩn bị sẵn 8 tấm thảm và con lăn

Hoàng Đức, Bùi Tiến Dũng vắng mặt ở buổi tập trên sân Thống Nhất - Ảnh 6.

Cũng trong buổi tập này, Jason Quang Vinh đã tiết lộ một số điều cần cải thiện trước khi gặp lại Nepal. "Tôi nghĩ trận vừa rồi chúng tôi đã chơi tốt rồi. Chúng tôi có lẽ cần chơi quyết liệt hơn khi mất bóng. Tất cả phải cùng gây áp lực lên cầu thủ đang giữ bóng của họ. Tôi nghĩ chỉ vậy thôi, vì phần còn lại đều rất tốt" - Quang Vinh chia sẻ với giới truyền thông

Hoàng Đức, Bùi Tiến Dũng vắng mặt ở buổi tập trên sân Thống Nhất - Ảnh 7.

Sau buổi tập này, toàn đội sẽ có thêm 2 ngày để tập luyện và chuẩn bị. Ngoài ra buổi tập này cũng là lần đầu tiên sau hơn 3 năm, tuyển Việt Nam trở lại thi đấu tại sân Thống Nhất kể từ trận gặp Ấn Độ cuối tháng 9-2022

Hoàng Đức, Bùi Tiến Dũng vắng mặt ở buổi tập trên sân Thống Nhất - Ảnh 8.

Thầy trò HLV Kim Sang-sik sẽ có buổi họp báo trước trận tái đấu với Nepal vào ngày 13-10.

Hoàng Đức, Bùi Tiến Dũng vắng mặt ở buổi tập trên sân Thống Nhất - Ảnh 9.

Lịch bán vé trực tiếp tại sân Thống Nhất ở trận tái đấu giữa Việt Nam và Nepal

Tin liên quan

Xuân Mạnh có bàn đầu tiên cho tuyển Việt Nam sau 8 năm chờ đợi

Xuân Mạnh có bàn đầu tiên cho tuyển Việt Nam sau 8 năm chờ đợi

(NLĐO) - Từ sau trận ra mắt tuyển Việt Nam vào 2018, Xuân Mạnh mới có lần đầu tiên được ăn mừng khi anh góp công vào chiến thắng 3-1 trước Nepal.

HLV Kim Sang-sik hài lòng với trận thắng của tuyển Việt Nam

(NLĐO) - Được chơi hơn người trong phần lớn thời gian thi đấu và có lợi thế sân nhà nhưng tuyển Việt Nam khá chật vật giành chiến thắng 3-1 trước Nepal

HLV tuyển Nepal mừng vì đội nhà không thua đậm tuyển Việt Nam

(NLĐO) - Phải thi đấu với 10 người trong gần 50 phút trận đấu nhưng tuyển Nepal vẫn có bàn thắng danh dự trong trận thua 1-3 trước tuyển Việt Nam tối 9-10

tuyển Việt Nam Hoàng Đức Nepal Bùi Tiến Dũng
