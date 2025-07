Chia tay Em xinh say hi, Hoàng Duyên gây tiếc nuối

Trong tập 5 của chương trình Em xinh "say hi", Hoàng Duyên khiến nhiều khán giả tiếc nuối vì bị loại dù có màn trình diễn ấn tượng ca khúc Em chỉ là (đội Bích Phương). Không chỉ trên sân khấu, Hoàng Duyên còn cover Em chỉ là trên nền nhạc piano mộc mạc và thu hút hơn 1,7 triệu lượt nghe cùng lượt tương tác lớn từ cộng đồng mạng. Dù đồng hành cùng Em xinh "say hi" không quá dài, nhưng Hoàng Duyên để lại dấu ấn trong lòng người hâm mộ bởi tính cách dịu dàng, điềm tĩnh và chất giọng nhẹ nhàng, giàu cảm xúc rất đặc trưng.

Sau khi xem chương trình, diễn viên Diệu Nhi còn bày tỏ với các fan của mình: "Càng nghe Em chỉ là càng dính. Có cách nào cho Hoàng Duyên quay trở lại chương trình không? Hát hay quá mà giọng lạ quá Duyên ơi".

Tăng Duy Tân - nghệ sĩ khách mời kết hợp cùng nhóm Bích Phương trong màn trình diễn Em chỉ là cũng chia sẻ về Hoàng Duyên: "Duyên nói ít làm nhiều, giỏi hơn so với những gì em thể hiện. Cảm ơn Hoàng Duyên, em sẽ còn đi rất xa".

Hoàng Duyên biến lời tạm biệt Em xinh say hi thành bài hát mới

Hoàng Duyên chia sẻ dù khá ngắn nhưng lại là một hành trình thật đẹp với Duyên. Trên chặng đường này Duyên học được rất nhiều bài học quý giá mà không nơi nào có được cả. Hậu chia tay Em xinh say hi, nữ ca sĩ hé lộ sẽ trở lại với ca khúc She never cries.

Teaser MV She never cries gây ấn tượng bởi vũ đạo điêu luyện của Hoàng Duyên cùng với vũ công Sơn Lâm - cái tên đình đám từng 2 lần vô địch giải nhảy Quốc tế tại Mỹ. Sau Em xinh "say hi" và trong sản phẩm mới nhất, Hoàng Duyên đã chứng minh bản thân là một nghệ sĩ có thể "cân" đủ các kỹ năng sáng tác, hát, nhảy, trình diễn sân khấu.

Hoàng Duyên còn công bố kết hợp cùng tân binh cùng nhà DreamS Entertainment - nam ca sĩ Sơn.K

She never cries thuộc thể loại Pop Ballad - cũng là dòng nhạc thế mạnh của Hoàng Duyên, giúp nữ ca sĩ khoe trọn lợi thế về giọng hát. Dù chỉ mới "nhá hàng" vài câu hát, nhưng ca khúc đã đủ hứa hẹn về giai điệu bắt tai và độ "suy".

Lời hát xoay quanh một cô gái mạnh mẽ, tự lập và vượt qua những tổn thương để biết yêu thương lấy mình. Trên poster She never cries, Hoàng Duyên còn công bố kết hợp cùng tân binh cùng nhà DreamS Entertainment - nam ca sĩ Sơn.K.

Tuy chưa chính thức debut, nhưng Sơn.K từng xuất hiện trong fan meeting của JSOL và chơi đàn, hát cùng đàn anh trên sân khấu. Không chỉ góp giọng trong She never cries, Sơn.K còn là tác giả cùng Hoàng Duyên sáng tác ca khúc này.