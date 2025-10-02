HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Giải trí

Hoàng Mập gây sốc khi giảm cân xuống 52 kg, Lại Nhật Khoa quyết "làm lại đời" với nghệ thuật

Thùy Trang

(NLĐO) – Hoàng Mập và webdrama "Làng biển hahaha" vừa ra mắt đã trở thành tâm điểm chú ý trên YouTube.

"Làng biển hahaha" không chỉ nhờ kịch bản hài hước mà còn bởi những câu chuyện đầy bất ngờ phía sau hậu trường: Hoàng Mập quyết tâm giảm cân ngoạn mục và Lại Nhật Khoa chấp nhận bắt đầu lại để sống chết với nghệ thuật.

Hoàng Mập “lột xác” ngoạn mục: bí quyết đằng sau sự thay đổi ngoại hình gây sốc! 

Hoàng Mập gây sốc khi giảm cân xuống 52kg, Lại Nhật Khoa quyết "làm lại đời" với nghệ thuật - Ảnh 2.

Không thể nhận ra Hoàng Mập

Trong sự kiện công bố webdrama tối 1-10 tại Galaxy Nguyễn Du, đông đảo nghệ sĩ đã góp mặt nhưng spotlight thuộc về Hoàng Mập và Lại Nhật Khoa. Sau hơn 20 năm gắn bó với nghề, lần đầu tiên Hoàng Mập tiết lộ anh đã giảm cân xuống còn 52 kg và thậm chí sẵn sàng giảm thêm để hóa thân trọn vẹn vào vai diễn.

Hoàng Mập gây sốc khi giảm cân xuống 52kg, Lại Nhật Khoa quyết "làm lại đời" với nghệ thuật - Ảnh 3.

Nghệ sĩ Hoàng Mập từng mập thế này

"Ngay cái tên phim đã thấy vui rồi. Tôi xem đây không chỉ là công việc mà còn là dịp để thay đổi chính mình", anh chia sẻ cùng nụ cười tươi.

 Lại Nhật Khoa: tự bỏ tiền để được... diễn  

Hoàng Mập gây sốc khi giảm cân xuống 52kg, Lại Nhật Khoa quyết "làm lại đời" với nghệ thuật - Ảnh 4.

Lại Nhật Khoa tự bỏ tiền để được diễn

Nếu Hoàng Mập khiến khán giả bất ngờ với ngoại hình, thì Lại Nhật Khoa lại khiến người ta nể phục với sự dấn thân. "Tôi đi casting nhiều nhưng không phải lúc nào cũng có vai. Tôi không theo mẫu soái ca nên quyết định tự sản xuất phim để đóng vai mình muốn" - Khoa nói.

"Làng biển hahaha" chính là dự án mở màn cho hành trình mới, mang thông điệp giản dị mà sâu sắc: "Về làng để biết mình là ai". Không drama, không nước mắt, phim hướng khán giả đến tình yêu quê hương và sự kết nối.

Phim nhờ ChatGPT "đặt tên hộ"  

Toàn bộ 6 tập phim được quay tại Ninh Thuận với khung cảnh biển xanh, làng chài mộc mạc, đời sống người dân chân chất. Đây không chỉ là bối cảnh mà còn là linh hồn của bộ phim, giúp khán giả cảm nhận rõ hơi thở cuộc sống.

Hoàng Mập gây sốc khi giảm cân xuống 52kg, Lại Nhật Khoa quyết "làm lại đời" với nghệ thuật - Ảnh 5.

Làng chài hahaha là do ChatGPT đặt

Một chi tiết thú vị khiến khán giả bật cười: tên phim "Làng biển hahaha" không phải do ê-kíp nghĩ ra mà là nhờ ChatGPT gợi ý. "Ban đầu tôi thấy chưa hấp dẫn, nhưng khi AI đưa ra 'Làng biển hahaha', tôi lập tức chọn ngay vì vừa ngắn gọn, vừa hài hước, vừa gần gũi", Khoa kể.

Hoàng Mập khẳng định: "95% kịch bản là cuộc đời của Khoa. Em ấy từng học ngân hàng, học sản xuất phim ở Canada, rồi bỏ tất cả để trở về. Tôi tin sự dấn thân này sẽ cho ra những sản phẩm có giá trị".

Với dự án này, Lại Nhật Khoa Entertainment muốn tạo dấu ấn riêng: phim giải trí nhưng gắn với nhân văn. Sau "Làng biển hahaha", Khoa đã sẵn sàng cho kế hoạch lớn tiếp theo: phim Tết 2026 mang tên "Thần Tài tập sự".

Dàn diễn viên đa sắc màu 

Hoàng Mập gây sốc khi giảm cân xuống 52kg, Lại Nhật Khoa quyết "làm lại đời" với nghệ thuật - Ảnh 6.

Phim đa sắc màu về một làng chài yên ả

Phim quy tụ nhiều gương mặt nổi bật: Huy Khánh, Hoàng Mập, Lại Nhật Khoa, Kim Hải, Trần Nhật Hào, TikToker Bé Bảy, Tạ Lâm, Bảo Trâm Ryy cùng nhiều diễn viên trẻ. Sự kết hợp giữa thế hệ nghệ sĩ kỳ cựu và gương mặt mới được kỳ vọng tạo nên màu sắc độc đáo cho webdrama này. 

Với sự nghiêm túc trong lao động nghệ thuật của Lại Nhật Khoa cùng màn "lột xác" đầy bất ngờ của Hoàng Mập, "Làng biển hahaha" không chỉ là một webdrama giải trí mà còn là câu chuyện truyền cảm hứng về sự thay đổi và dám theo đuổi đam mê đến cùng.

