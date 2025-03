Hoàng Thuỳ Linh công bố hành trình tiếp nối Vietnamese concert film

Hoàng Thùy Linh trong vòng vây người hâm mộ

Sau khi ra mắt ở 5 thành phố lớn gồm Hà Nội, TP HCM, Cần Thơ, Đà Nẵng và Hải Phòng, bộ phim tài liệu âm nhạc của Hoàng Thùy Linh "Chúng ta là người Việt Nam" sẵn sàng cho hành trình mới. Theo tiết lộ của Hoàng Thùy Linh, bộ phim được trao một sứ mệnh tiếp theo là đến gần hơn với các bạn học sinh - sinh viên.

Dự án đã được khởi động bằng buổi gặp gỡ, giao lưu với 1500 bạn học sinh - sinh viên tại trường Đại học Văn Lang - VLU. Ngay trong buổi gặp gỡ đầu tiên với các bạn sinh viên, Khóa luận tốt nghiệp "Audience Reception of Vietnamese Folklore Representation in Fairy Tale Music Videos of Hoàng Thùy Linh" của bạn Huỳnh Vĩnh Khang - cựu sinh viên khóa 25 ngành Quan hệ Công chúng (Giảng viên hướng dẫn: ThS. Quách Thuyên Nhã Uyên) cũng đã được giới thiệu đến với mọi người.

Khóa luận tập trung phân tích yếu tố văn hóa thông qua 2 bài hát nổi tiếng của ca sĩ Hoàng Thùy Linh là Kẻ cắp gặp bà già và See tình. Bạn Vĩnh Khang cũng đã xuất sắc nhận được học bổng 100% bậc Thạc sĩ tại Thái Lan sau khi tốt nghiệp.

Đây vừa là một niềm vui cho cá nhân Huỳnh Vĩnh Khang nói riêng, và đây cũng chính là niềm hạnh phúc và tự hào của Hoàng Thùy Linh và những người yêu mến âm nhạc của Linh. Bởi không chỉ âm nhạc, mà những nét văn hóa dân tộc, màu sắc dân gian trong âm nhạc của Hoàng Thùy Linh đã phần nào len lỏi vào đời sống của các bạn trẻ một cách tự nhiên rất đỗi nhẹ nhàng, ngay cả trên giảng đường.

Hoàng Thùy Linh mang phim đến với khán giả học sinh sinh viên

Từ những bài hát đã gắn liền với tên tuổi Hoàng Thùy Linh trong suốt nhiều năm qua, đến Vietnamese Concert, và giờ đây là phim tài liệu "Chúng ta là người Việt Nam", Hoàng Thùy Linh và ekip đã và vẫn đang miệt mài học hỏi, lao động, và gửi gắm vào đó những nguồn năng lượng tích cực, những câu chuyện truyền cảm hứng và hơn hết chính là tình yêu thương với âm nhạc, với văn hóa Việt.

Hoàng Thùy Linh trong buổi chia sẻ tại đại học Văn Lang

Hoàng Thùy Linh chia sẻ: "Những ngày vừa qua Linh rất hào hứng, dù rã rời khi phải liên tục di chuyển, liên tục chạy nước rút để đến các rạp gặp mọi người. Nếu có một điều ước ngay lúc này, Linh ước sao mình có thể phân thân ra và có mặt ở tất cả các suất chiếu "Tôi Là Người Việt Nam", để tiếp tục được gặp gỡ mọi người, được nhận lấy những cái ôm, những ánh mắt đồng cảm, những lời chia sẻ, và để thẩm thấu năng lượng mà mọi người đem đến mỗi suất chiếu.

Đó là sự đoàn kết, là niềm hạnh phúc, là truyền cảm hứng lẫn nhau thông qua âm nhạc Việt, bằng văn hóa Việt, bởi những người con nước Việt. Với Linh đây là vô giá và cũng chính điều này, tiếp thêm cho Linh rất nhiều năng lượng để sáng tạo, để tái tạo lại sức mạnh của bản thân và đồng đội.

Và cùng nhau, Linh sẽ đem "Chúng ta là người Việt Nam" đi tiếp con đường của mình, sau màn ảnh rộng, sẽ là đến tận trường lớp, đến tận vòng tay của các bạn trẻ trên cả nước".