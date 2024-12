"Hoàng tử nụ cười" kiệt sức vì bị quản lý lừa

Trong chương trình "My Little Old Boy", Chun Jung-myung hiếm hoi tham gia vai trò khách mời, phá vỡ im lặng về những khó khăn đối mặt trong thời gian tạm ngừng sự nghiệp diễn xuất.

"Một điều không may đã xảy ra. Tôi bị lừa bởi người quản lý mà tôi làm việc cùng trong suốt 16 năm. Mọi chuyện trở nên lùm xùm vì chuyện gian lận. Chúng tôi rất thân thiết đến mức tôi hoàn toàn tin tưởng và để người quản lý lo mọi thứ. Thế nhưng, người ta không chỉ lừa tôi mà còn lừa cả bố mẹ tôi, điều này thật sự khiến tôi sốc" - tài tử Chun Jung-myung thổ lộ.

"Hoàng tử nụ cười" phải tạm dừng sự nghiệp để khắc phục hậu quả do người quản lý thân thiết 16 năm gây ra

Anh cho biết người quản lý đó thân như người nhà và còn được cha mẹ anh tin tưởng. Anh tạm dừng diễn từ năm 2019 bởi sự việc khiến nam diễn viên kiệt sức.

"Chuyện giải quyết hậu quả khiến tôi kiệt sức. Tôi thậm chí còn nghĩ đến chuyện nghỉ hưu. Thật vô cùng đau đớn, cả về mặt tinh thần lẫn cảm xúc" - "Hoàng tử nụ cười" đau lòng nói.

Người quản lý đã xử lý hợp đồng mà không thông qua sự cho phép của Chun Jung-myung và lấy tiền tạm ứng. Một ngày, anh nhận cuộc gọi khẩn cấp từ một giám đốc công ty yêu cầu đến ngay lập tức. Lúc đầu, anh từ chối đến nếu không được giải thích rõ có chuyện gì.

Sau đó, anh nhận tiếp cuộc gọi nói rằng chủ tịch của công ty cũng cần can thiệp vụ việc. Vì mức độ nghiêm trọng, anh cùng cha mẹ đến công ty. Tại đó, anh gặp nhiều cá nhân đưa giấy tờ, yêu cầu trả lời cho những hoạt động gian lận từ người quản lý.

"Tôi vẫn nhớ như in khuôn mặt của họ. Giống một cảnh trong phim, với rất nhiều người vẫy giấy tờ như thể họ là chủ nợ. Họ hỏi tôi sẽ làm gì và tôi vô cùng bối rối" - nam diễn viên nhớ lại.

Chịu trách nhiệm bất chấp bị phản bội, lừa đảo, Chun Jung-Myung nói bản thân anh nhận ra rằng ai đó phải chịu trách nhiệm. Anh quyết định giải quyết vấn đề nhưng việc này cũng khiến bản thân hoàn toàn kiệt sức".

Khi được hỏi về quy mô mất mát, tài tử khẳng định: "Số tiền quá lớn đến mức không thể tưởng tượng nổi. Tôi không thể ăn, chỉ ngồi ngây người. Cha mẹ tôi còn đau khổ hơn vì họ thấy tôi phải vật lộn nhiều như thế nào".

Đến nay, anh vẫn chưa nói chuyện với người quản lý. "Một ngày nào đó, khi có thể gặp lại nhau, tôi sẽ hỏi: "Tại sao anh lại làm thế với tôi? Đó là điều tôi tò mò vô cùng" - Chun Jung-myung thắc mắc.

Dẫu bị tổn thương, bị ảnh hưởng từ vật chất đến tinh thần, nam diễn viên cho biết nhờ những người thân thiết, đặc biệt là gia đình đã giúp anh vực dậy. Anh không tiếp tục như thế mà cần chăm chỉ làm việc dù chỉ vì cha mẹ. Đó cũng là lúc anh quyết định bắt đầu lại.

Sinh năm 1980, Chun Jung-myung đã tham gia nhiều phim điện ảnh lẫn truyền hình. Anh nhận được 11 giải thưởng tính đến nay.