"Hoàng tử nước mắt" Kwon Sang-woo xin lỗi vì say quắc cần câu

Kwon Sang-woo xuất hiện với tư cách khách mời trên kênh YouTube Zzanbro của danh hài Shin Dong-yup. Zzanbro là một trong những chương trình nổi tiếng trên nền tảng YouTube mà ở đó các khách mời đến trò chuyện cùng Shin Dong-yup về công việc, cuộc sống trong lúc uống rượu cùng nhau.

Ngoài Kwon Sang-woo, hai khách mời khác tham gia gồm Moon Chae-won và PO. Họ cùng trò chuyện, quảng bá cho phim mới ra mắt của họ là "Heartman: Rock and Love", công chiếu từ 14-1.

Kwon Sang-woo say xỉn trong chương trình "Zzanbro". Đây là chương trình phát sóng trên nền tảng YouTube

Kwon Sang-woo bày tỏ tâm huyết cho vai diễn trong phim khi uống rượu. Anh đôi lúc cũng tái hiện tư thế gợi nhớ đến tác phẩm trước của mình là "Once Upon a Time in High School" dẫn đến sự cố hài hước khiến mọi người trên trường quay bật cười.

Thế nhưng, Kwon Sang-woo có dấu hiệu say quắc cần câu, nói nhiều hơn và có những hành động đùa giỡn thân mật vui vẻ với khách mời khác.

Nam diễn viên này nói rằng không ngờ bản thân lại say đến thế. Danh hài Shin Dong-yup thì đùa rằng đã đoán trước ngay từ lúc thấy anh bắt đầu uống nhanh.

Nam diễn viên yêu cầu nhóm sản xuất "chỉnh sửa cho kỹ" khiến những người có mặt bật cười. Tuy nhiên, sau khi chương trình được phát, một số khán giả chỉ trích, nói rằng họ không thoải mái khi xem một chương trình khách mời rõ ràng đang say xỉn.

Ngay sau đó, Kwon Sang-woo lên tiếng thông qua bình luận dưới video clip: "Xin chào, tôi là Kwon Sang-woo. Tôi thành thật xin lỗi bất cứ ai cảm thấy khó chịu vì tôi đã quá say. Tôi quay "Zzanbro" với tất cả sự chân thành. Tôi mong mọi người xem chương trình một cách thiện chí. Tôi đã uống quá nhanh dù "tửu lượng" không cao. Hiện tại tôi đang kiêng rượu".

Khi thấy phản ứng nhanh và chân thành từ nam diễn viên, nhiều cư dân mạng phản hồi tích cực, bênh vực anh.

Kwon Sang-woo là "Hoàng tử nước mắt" một thời hoàng kim của Hàn Quốc

Anh vẫn tích cực miệt mài với những vai diễn bằng niềm đam mê lớn

Kwon Sang-woo đã từng tham gia nhiều phim: "Nấc thang lên thiên đường", "Chuyện tình buồn", "Nữ tổng thống", "Queen of Ambition", "Medical Top Team", "Temptation", "Shadows of Love", "CZ12", "The Honey Enemy"...