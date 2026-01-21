HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
"Hoàng tử nước mắt" Kwon Sang-woo xin lỗi vì say quắc cần câu

Minh Khuê

(NLĐO) - Nam diễn viên Kwon Sang-woo, được mệnh danh "Hoàng tử nước mắt", xin lỗi sau tranh cãi khi xuất hiện trong một chương trình tạp kỹ uống rượu.

Kwon Sang-woo xuất hiện với tư cách khách mời trên kênh YouTube Zzanbro của danh hài Shin Dong-yup. Zzanbro là một trong những chương trình nổi tiếng trên nền tảng YouTube mà ở đó các khách mời đến trò chuyện cùng Shin Dong-yup về công việc, cuộc sống trong lúc uống rượu cùng nhau.

Ngoài Kwon Sang-woo, hai khách mời khác tham gia gồm Moon Chae-won và PO. Họ cùng trò chuyện, quảng bá cho phim mới ra mắt của họ là "Heartman: Rock and Love", công chiếu từ 14-1.

"Hoàng tử nước mắt" Kwon Sang-woo xin lỗi vì say quắc cần câu - Ảnh 1.

Kwon Sang-woo say xỉn trong chương trình "Zzanbro". Đây là chương trình phát sóng trên nền tảng YouTube

Kwon Sang-woo bày tỏ tâm huyết cho vai diễn trong phim khi uống rượu. Anh đôi lúc cũng tái hiện tư thế gợi nhớ đến tác phẩm trước của mình là "Once Upon a Time in High School" dẫn đến sự cố hài hước khiến mọi người trên trường quay bật cười.

Thế nhưng, Kwon Sang-woo có dấu hiệu say quắc cần câu, nói nhiều hơn và có những hành động đùa giỡn thân mật vui vẻ với khách mời khác.

Nam diễn viên này nói rằng không ngờ bản thân lại say đến thế. Danh hài Shin Dong-yup thì đùa rằng đã đoán trước ngay từ lúc thấy anh bắt đầu uống nhanh.

Nam diễn viên yêu cầu nhóm sản xuất "chỉnh sửa cho kỹ" khiến những người có mặt bật cười. Tuy nhiên, sau khi chương trình được phát, một số khán giả chỉ trích, nói rằng họ không thoải mái khi xem một chương trình khách mời rõ ràng đang say xỉn.

Ngay sau đó, Kwon Sang-woo lên tiếng thông qua bình luận dưới video clip: "Xin chào, tôi là Kwon Sang-woo. Tôi thành thật xin lỗi bất cứ ai cảm thấy khó chịu vì tôi đã quá say. Tôi quay "Zzanbro" với tất cả sự chân thành. Tôi mong mọi người xem chương trình một cách thiện chí. Tôi đã uống quá nhanh dù "tửu lượng" không cao. Hiện tại tôi đang kiêng rượu".

Khi thấy phản ứng nhanh và chân thành từ nam diễn viên, nhiều cư dân mạng phản hồi tích cực, bênh vực anh.

"Hoàng tử nước mắt" Kwon Sang-woo xin lỗi vì say quắc cần câu - Ảnh 2.

Kwon Sang-woo là "Hoàng tử nước mắt" một thời hoàng kim của Hàn Quốc

"Hoàng tử nước mắt" Kwon Sang-woo xin lỗi vì say quắc cần câu - Ảnh 3.

Anh vẫn tích cực miệt mài với những vai diễn bằng niềm đam mê lớn

Kwon Sang-woo đã từng tham gia nhiều phim: "Nấc thang lên thiên đường", "Chuyện tình buồn", "Nữ tổng thống", "Queen of Ambition", "Medical Top Team", "Temptation", "Shadows of Love", "CZ12", "The Honey Enemy"...

Tin liên quan

"Hoàng tử nước mắt" Kwon Sang Woo: Hoàng kim nay còn đâu!

"Hoàng tử nước mắt" Kwon Sang Woo: Hoàng kim nay còn đâu!

(NLĐO) - Được mệnh danh là "Hoàng tử nước mắt" trên màn ảnh nhỏ, Kwon Sang Woo tạo ấn tượng với vai diễn trong các phim: "Nấc thang lên thiên đường", "Chuyện tình buồn"... Anh hiện vẫn nỗ lực từng ngày trên trường quay nhưng khó tìm được thời hoàng kim trước đây.

Kwon Sang Woo “ăn vụng” với Trương Bá Chi?

(NLĐO) - Ngôi sao điển trai xứ Hàn Kwon Sang Woo sẽ cùng kiều nữ Trương Bá Chi trở thành tình nhân trong bộ phim mới. Nối gót các diễn viên nổi tiếng xứ kim chi, Kwon Sang Woo quyết định lấn sân sang thị trường đại lục.

Kwon Sang Woo đấu cùng Thành Long

(NLĐO) - Nam diễn viên xứ kim chi Kwon Sang Woo có cơ hội cùng tham gia phim với ngôi sao võ thuật Thành Long.

