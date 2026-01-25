HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Văn hóa - Văn nghệ

Hoành tráng chương trình nghệ thuật đặc biệt "Ánh sáng niềm tin và khát vọng"

Kim Ngân. Ảnh: Tấn Thạnh

(NLĐO) - Chương trình nghệ thuật “Ánh sáng niềm tin và khát vọng” chào mừng thành công Đại hội XIV của Đảng, lan tỏa niềm tin và khát vọng phát triển đất nước

Tối 25-1, tại sân khấu trước Nhà hát Thành phố (phường Sài Gòn, TP HCM), chương trình nghệ thuật đặc biệt "Ánh sáng niềm tin và khát vọng" đã diễn ra trang trọng, xúc động, chào mừng thành công Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, đồng thời kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3.2.1930 - 3.2.2026) .

Chương trình do Ban Tổ chức Kỷ niệm các ngày lễ lớn TP HCM chỉ đạo thực hiện, Sở Văn hóa và Thể thao TP HCM chỉ đạo nội dung, Trung tâm Nghệ thuật TP HCM phối hợp Nhà hát Giao hưởng, Nhạc Vũ kịch TP HCM (HBSO) tổ chức. 

Hoành tráng chương trình nghệ thuật đặc biệt "Ánh sáng niềm tin và khát vọng" - Ảnh 1.

Tham dự chương trình có ông Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP HCM, lãnh đạo ban ngành cùng đông đảo người dân TP HCM

Chương trình được dàn dựng công phu, quy mô lớn, chia làm 3 chương: "Rạng rỡ Việt Nam", "Đất nước vươn mình" và "Việt Nam quang vinh". Tổng thể đêm nghệ thuật là một bản trường ca bằng âm nhạc, múa và hình ảnh, khắc họa chặng đường 96 năm vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam, từ mùa xuân cách mạng, những năm tháng đấu tranh gian khổ đến hành trình đổi mới, hội nhập và phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.

Phần mở đầu "Rạng rỡ Việt Nam" tái hiện hành trình đấu tranh giành độc lập, tự do và thống nhất đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Các tác phẩm âm nhạc và hình ảnh được chọn lọc khắc họa những dấu mốc oai hùng, đi cùng với âm hưởng hào sảng của dàn nhạc và hợp xướng.

Phần tiếp theo "Đất nước vươn mình" tập trung phản ánh tinh thần đổi mới, sáng tạo và năng động của đất nước sau Đại hội XIV. Chủ đề này được khắc họa qua các tiết mục âm nhạc mang hơi thở thời đại, gắn kết với hình ảnh TP HCM là trung tâm kinh tế, đổi mới và văn hóa của cả nước. Các ca khúc như "Việt Nam tươi đẹp", "Việt Nam tinh hoa", "Ngàn ước mơ Việt Nam"… được dàn dựng quy mô, phối hợp với ánh sáng, hiệu ứng âm thanh tạo không khí phấn khởi và đầy hy vọng. 

Hoành tráng chương trình nghệ thuật đặc biệt "Ánh sáng niềm tin và khát vọng" - Ảnh 2.
Hoành tráng chương trình nghệ thuật đặc biệt "Ánh sáng niềm tin và khát vọng" - Ảnh 3.
Hoành tráng chương trình nghệ thuật đặc biệt "Ánh sáng niềm tin và khát vọng" - Ảnh 4.

Các tiết mục trong chương trình được dàn dựng công phu 

Phần cuối "Việt Nam quang vinh" là điểm nhấn thể hiện niềm tin, kỳ vọng vào tương lai phát triển bền vững, giàu mạnh của đất nước trong kỷ nguyên mới. Hình ảnh TP HCM, một thành phố năng động, sáng tạo, hội nhập, được khắc họa nổi bật, như biểu tượng của khát vọng vươn tới đẳng cấp quốc tế. 

Chương trình quy tụ dàn nghệ sĩ, diễn viên chuyên nghiệp và những giọng ca tên tuổi như NSND Tạ Minh Tâm, NSƯT Ánh Tuyết, NSƯT Khánh Ngọc cùng các ca sĩ trẻ như Hồ Trung Dũng, Phương Vy, Hoàng Bách, Đông Nhi, Duyên Quỳnh...

Hoành tráng chương trình nghệ thuật đặc biệt "Ánh sáng niềm tin và khát vọng" - Ảnh 5.

Chương trình khép lại với liên khúc "Đất nước vươn mình - Khát vọng hùng cường"

Khép lại chương trình là liên khúc "Đất nước vươn mình - Khát vọng hùng cường" với sự tham gia của toàn bộ nghệ sĩ, ca sĩ, diễn viên, tạo nên hình ảnh đẹp, lan tỏa thông điệp về niềm tin son sắt vào sự lãnh đạo của Đảng và khát vọng phát triển bền vững của dân tộc Việt Nam.

Không chỉ là một sự kiện nghệ thuật, "Ánh sáng niềm tin và khát vọng" là hoạt động văn hóa  khẳng định niềm tin vững chắc của mọi tầng lớp nhân dân vào con đường mà Đảng đã lựa chọn; đồng thời khơi dậy khát vọng xây dựng một Việt Nam phát triển nhanh, bền vững, hùng cường trong kỷ nguyên mới.

