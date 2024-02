Hoạt động ấm áp của lãnh đạo các tỉnh, thành miền Tây dịp Tết

Tại TP Cần Thơ: Đoàn công tác của UBND thành phố do ông Trần Việt Trường, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, làm trưởng đoàn đã đến thăm hỏi, động viên, tặng quà cho các hộ dân bị ảnh hưởng do sạt lở bờ sông tại khu vực Thới Bình, phường Thới An Đông, quận Bình Thủy.

Hiện trường vụ sạt lở

Ông Trần Việt Trường, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, thăm hỏi, động viên hộ dân bị ảnh hưởng bởi sạt lở

Tại buổi thăm hỏi, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ động viên người dân bị ảnh hưởng vượt qua khó khăn. Ông yêu cầu các cơ quan chức năng tiếp tục khảo sát, nắm kỹ tình hình, hoàn cảnh của từng hộ dân để nghiên cứu, tham mưu thành phố có giải pháp ổn định cuộc sống lâu dài cho người dân.

Ông Trần Việt Trường đã trao tặng số tiền hỗ trợ cho 6 gia đình bị ảnh hưởng sạt lở, mỗi gia đình là 25 triệu đồng.

Trước đó, vào sáng 5-2, một đoạn sạt lở trên sông Trà Nóc (khu vực Thới Bình) có chiều dài khoảng 25 m, làm sạt hoàn toàn 2 nhà tạm ven sông và 1 nhà tạm bị ảnh hưởng phải di dời.

Đến ngày 9-2, thêm khoảng 25 m bị sạt lở, rộng từ mép sông vào khoảng 7 m, vị trí sạt lở vào sát nhà của 4 hộ cần phải di dời.

Tại Hậu Giang: Ông Nghiêm Xuân Thành - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang – đã đến thăm, chúc Tết các công nhân đang thi công tại công trình đường tỉnh 931.

Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang Nghiêm Xuân Thành chúc Tết các công nhân đang thi công tại công trình đường tỉnh 931. Ảnh: NGUYỄN MỘNG

Tại đây, Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang đã gửi lời chúc mừng đến toàn thể cán bộ, công nhân đang thi công công trình, chúc công trình hoàn thành đúng và vượt tiến độ đã đề ra.

Tại Long An: Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Út đã đến thăm, chúc Tết lực lượng vũ trang, đội ngũ nhân viên y tế và bệnh nhân đang nằm điều trị tại các bệnh viện trên địa bàn huyện Đức Hòa.

Chủ tịch UBND tỉnh Long An Nguyễn Văn Út thăm, chúc Tết lực lượng vũ trang và bệnh nhân đang điều trị tại các bệnh viện. Ảnh: Báo Long An

Tại mỗi nơi đến thăm, Chủ tịch UBND tỉnh Long An đã ân cần thăm hỏi, tặng quà và động viên cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ trực sẵn sàng chiến đấu tại các đơn vị.

Ông Nguyễn Văn Út còn chia sẻ những vất vả thầm lặng của đội ngũ y, bác sĩ, nhân viên y tế; đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, y bác sĩ, nhân viên y tế đã khắc phục khó khăn, vì lợi ích chung của bệnh nhân, hy sinh niềm vui riêng, nhất là trong dịp Tết đến, xuân về.

Tại Bạc Liêu: Bí thư Tỉnh ủy Lữ Văn Hùng cùng Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Văn Thiều và lãnh đạo các sở, ngành tỉnh đã đến thăm, chúc Tết, tặng quà cho đội ngũ y bác sĩ của Bệnh viện Đa khoa Bạc Liêu, công nhân Trung tâm Dịch vụ đô thị…

Bí thư Tỉnh ủy và Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu thăm hỏi, chúc Tết và tặng quà cho các lực lượng. Ảnh: Báo Bạc Liêu

Sau khi nghe các cơ sở khám, chữa bệnh báo cáo công tác chuẩn bị thực hiện nhiệm vụ trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu đã ghi nhận và biểu dương những đóng góp của lực lượng y, bác sĩ trong năm 2023. Ông đề nghị các y, bác sĩ tiếp tục nỗ lực, nâng cao tay nghề để phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn.

Tại Trung tâm Dịch vụ đô thị, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Phạm Văn Thiều biểu dương tinh thần làm việc không ngại vất vả, sớm khuya của công nhân để góp phần làm cho đường phố Bạc Liêu sạch, đẹp. Chủ tịch tỉnh Bạc Liêu cũng gửi lời chúc mừng năm mới an lành, hạnh phúc đến tất cả công nhân.

Tại Cà Mau: Đoàn công tác Tỉnh ủy, HĐND, UBNB, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh do ông Nguyễn Minh Luân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, làm trưởng đoàn đã đến thăm, tặng quà cho đội ngũ nhân viên y tế và bệnh nhân đang điều trị tại các bệnh viện trên địa bàn TP Cà Mau.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Luân (bìa phải) trao quà Tết cho Bệnh viện Mắt – Da liễu tỉnh. Ảnh: HỒNG NHUNG

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Phạm Minh Luân (giữa) thăm hỏi, trao quà Tết cho bệnh nhân đang nằm điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Cà Mau. Ảnh: HỒNG NHUNG

Tại các nơi đến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau đã đánh giá cao những đóng góp của đội ngũ y, bác sĩ trong chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Bên cạnh đó, đoàn còn thăm hỏi, động viên các y, bác sĩ làm nhiệm vụ trực Tết.

Dịp này, đoàn còn trao nhiều suất quà cho các bệnh nhân đang nằm điều trị tại các cơ sở y tế trên địa bàn thành phố. Lãnh đạo tỉnh Cà Mau chúc các bệnh nhân nhanh hồi phục để sớm về đoàn tụ cùng gia đình.

Tại Sóc Trăng: Ông Lâm Văn Mẫn - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Sóc Trăng và ông Trần Văn Lâu, Chủ tịch UBND tỉnh, đã đến thăm hỏi, tặng quà và chúc Tết bệnh nhân điều trị nội trú tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024.



Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng Lâm Văn Mẫn thăm hỏi, tặng quà và chúc Tết bệnh nhân. Ảnh: Báo Sóc Trăng

Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng Trần Văn Lâu thăm hỏi, tặng quà cho bệnh nhân. Ảnh: Báo Sóc Trăng

Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng và Chủ tịch UBND tỉnh cùng các thành viên trong đoàn công tác đã thăm hỏi sức khỏe, tặng hơn 400 phần quà Tết cho các bệnh nhân đang điều trị nội trú tại các khoa của bệnh viện; động viên các bệnh nhân và thân nhân người bệnh, mong bà con thực hiện tốt hướng dẫn của y, bác sĩ để sớm bình phục.