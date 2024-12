Hoạt động tín dụng chính sách xã hội tại Đồng Nai đạt nhiều kết quả tích cực

Chỉ thị 40 - CT/TW Đảng đã được triển khai một cách sâu rộng, tạo nên tác động mạnh mẽ; làm chuyển biến nhận thức của các cấp ủy, chính quyền địa phương về vị trí, vai trò của tín dụng chính sách xã hội.

Giúp 418.919 trường hợp được vay vốn

Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, trong giai đoạn từ ngày 31-12-2014 đến 31-10-2024, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) tỉnh Đồng Nai đã giải ngân 12.823 tỉ đồng. Nguồn vốn trên đã góp phần giúp 418.919 số lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn. Số hộ nghèo và hộ cận nghèo vượt qua ngưỡng nghèo là 52.839 hộ.

Sau 10 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 40-CT/TW của Ban Bí thư, hoạt động tín dụng chính sách xã hội tại tỉnh Đồng Nai đã giải ngân 12.823 tỉ đồng, giúp 418.919 số lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn

Giai đoạn 2014-2024, nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội (TDCSXH) đã góp phần kéo giảm tỉ lệ hộ nghèo hằng năm của tỉnh đạt mục tiêu Đại hội Đảng bộ tỉnh Đồng Nai đề ra: Tỉ lệ hộ nghèo và hộ cận nghèo giảm nhanh từ 4,01% cuối năm 2014 xuống còn 1,36% đầu năm 2024 (tỉ lệ hộ nghèo còn 0,68% và tỉ lệ hộ cận nghèo còn 0,68% so với tổng số hộ dân).

Số học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn đi học là 20.373 học sinh, sinh viên. Số lao động được tạo việc làm từ Quỹ Quốc gia về việc làm là 118.265 lao động. Số công trình nước sạch và vệ sinh môi trường được xây dựng là 371.790 công trình. Số căn nhà cho hộ nghèo và đối tượng chính sách là 770 căn nhà;…

Bên cạnh đó, Đồng Nai là một trong những tỉnh đi đầu cả nước trong phong trào xây dựng nông thôn mới, đến nay toàn tỉnh có 120/120 xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó có 106 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 30 xã nông thôn mới kiểu mẫu, 2 huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

Phó Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng CSXH tỉnh Đồng Nai Nguyễn Sỹ Cường đánh giá, sau 10 năm thực hiện Chị thị 40-CT/TW ngày 22-11-2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội và 4 năm thực hiện Kết luận 06-KL/TW ngày 10-6-2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 40-CT/TW, nguồn vốn tín dụng chính sách đã không ngừng phát triển, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu vay vốn của người nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn.

Tính đến ngày 31-10-2024, tổng nguồn vốn hoạt động của Chi nhánh đạt 5.705 tỉ đồng, tăng 3.974 tỉ đồng (tăng 229,6%) so với 31-12-2014 (trước khi có Chỉ thị 40), tỉ lệ tăng trưởng bình quân đạt 12,85%/năm. Trong đó, nguồn vốn Trung ương đạt 4.165 tỉ đồng, chiếm 73,0% tổng nguồn vốn, tăng 2.537 tỉ đồng (tăng 155,9%) so với 31/12/2014; nguồn vốn nhận ủy thác tại địa phương đạt 1.540 tỉ đồng, chiếm 27,0% tổng nguồn vốn, tăng 1.437 tỉ đồng (+1.388,4%) so với 31-12-2014.

Qua đó, cho thấy cơ cấu tăng trưởng nguồn vốn có sự chuyển dịch từ nguồn vốn Trung ương sang nguồn vốn địa phương, đã thể hiện sự quan tâm, vào cuộc quyết liệt của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương trong triển khai các chương trình tín dụng chính sách xã hội, nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác sang đã bổ sung nguồn vốn cho vay người nghèo và các đối tượng chính sách khác, góp phần thực hiện các mục tiêu hàng năm của tỉnh, huyện về giảm nghèo bền vững, giải quyết việc làm, xây dựng nông thôn mới, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn.

"Nguồn vốn TDCSXH đã được chuyển tải nhanh chóng, kịp thời đến đúng đối tượng thụ hưởng theo quy định và phủ khắp đến các xã, ấp vùng sâu, vùng xa; phát huy được hiệu quả vốn vay, chất lượng tín dụng ngày càng được nâng lên, bảo toàn được nguồn vốn tín dụng Nhà nước (tỉ lệ nợ nợ quá hạn và nợ khoanh là 0,20%/tổng dư nợ luôn ở mức hơn so với bình quân chung toàn quốc); góp phần cải thiện, ổn định, nâng cao chất lượng cuộc sống và thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, hạn chế tình trạng tín dụng đen trên địa bàn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của NHCSXH trong thực hiện TDCSXH, trở thành công cụ hữu hiệu trong việc thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia" - ông Nguyễn Sỹ Cường nói.

Nâng cao hiệu quả của tín dụng chính sách xã hội

Trong thời gian tới, ông Nguyễn Sỹ Cường cho biết ngân hàng sẽ tiếp tục tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp thực hiện tốt Chỉ thị 40-CT/TW, Kết luận 06-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Quyết định 1630/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Phối hợp tham mưu triển khai khoản 6, Điều 4, Nghị quyết 111/2024/QH15 ngày 18 - 1 - 2024 của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đặc thù thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia. Đặc biệt, phối hợp Văn phòng Tỉnh ủy tham mưu Tỉnh ủy ban hành văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện Chỉ thị 39-TW/CT ngày 30-10-2024 của Ban Bí thư về nâng cao hiệu quả của tín dụng chính sách xã hội trong giai đoạn mới trên địa bàn tỉnh.

Theo Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Đồng Nai, từ đầu năm 2024 đến nay, chi nhánh đã cho 212 trường hợp vay vốn mua nhà ở xã hội với tổng số tiền hơn 90 tỉ đồng tại các dự án nhà ở trên địa bàn tỉnh gồm: Dự án nhà ở xã hội ở phường Bảo Vinh (TP Long Khánh) và dự án nhà ở xã hội A6-A7 (phường Quang Vinh, TP Biên Hòa).

Đồng thời, tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành tham mưu cấp ủy, chính quyền các cấp triển khai thực hiện tốt những nhiệm vụ, giải pháp trong Chiến lược phát triển NHCSXH đến năm 2030 theo Quyết định 05/QĐ-TTg ngày 4-1-2023 của Thủ tướng Chính phủ, Kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược phát triển NHCSXH đến năm 2030 của HĐQT và Chương trình hành động của Tổng Giám đốc.

Bên cạnh đó, tổ chức thực hiện tốt kế hoạch tín dụng năm 2024, đảm bảo giải ngân kịp thời, đúng đối tượng, đúng quy định, phấn đấu hoàn thành sớm kế hoạch năm Tổng Giám đốc và UBND tỉnh giao, góp phần hỗ trợ tích cực cho phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn.

Nhiều mục tiêu Thời gian tới, Ngân hàng CSXH chi nhánh tỉnh Đồng Nai sẽ tiếp tục chủ động phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan khẩn trương tham mưu cấp có thẩm quyền xây dựng, hoàn thiện, phê duyệt và tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả Đề án bổ sung nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác sang NHCSXH để bổ sung nguồn vốn cho vay đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn tỉnh năm 2025, giai đoạn 2026-2030; và tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả Đề án, phấn đấu đến ngày 31-12-2025 số dư nguồn vốn nhận ủy thác từ ngân sách địa phương đạt trên 1.800 tỉ đồng (tăng 300 tỉ đồng so với năm 2024); hoàn thành, hoàn thành vượt kế hoạch vốn ủy thác hàng năm trong giai đoạn 2026-2030, đến năm 2030 nguồn vốn địa phương ủy thác chiếm trên 30% tổng nguồn vốn. Tăng quy mô dư nợ, phấn đấu đến 2030: dư nợ chi nhánh đạt khoảng 10.000 tỉ đồng; dư nợ bình quân phòng giao dịch đạt trên 900 tỉ đồng; dư nợ cấp xã bình quân một đơn vị đạt trên 60 tỉ đồng. Tăng trưởng TDCSXH bình quân giai đoạn 2026-2030 phấn đấu đạt khoảng10%.