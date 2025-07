Hoạt động ý nghĩa của Công an TP Đà Nẵng

Ngày 14-7, thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc Công an TP Đà Nẵng cùng các Phó Giám đốc Công an TP và đoàn công tác đã đến dâng hoa, dâng hương tại Nhà lưu niệm cụ Huỳnh Thúc Kháng, Nghĩa trang Liệt sĩ Bắc Trà My và Khu Di tích An ninh Khu V.

Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp, Giám đốc Công an TP Đà Nẵng (ảnh trên) cùng các Phó Giám đốc Công an TP và các cán bộ trong đoàn công tác dâng hương tại Nhà lưu niệm cụ Huỳnh Thúc Kháng

Đây là hoạt động nhằm chào mừng thành công bước đầu sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; sáp nhập Công an tỉnh Quảng Nam và Công an TP Đà Nẵng; kỷ niệm 79 năm Ngày Truyền thống lực lượng An ninh nhân dân (12.7.1946 – 12.7.2025), 63 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát nhân dân (20.7.1962 – 20.7.2025), 78 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ (27.7.1947 – 27.7.2025) và hướng đến kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng Công an Nhân dân Việt Nam, 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ An ninh tổ quốc.

Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp, Giám đốc Công an TP Đà Nẵng thắp hương tại Nghĩa trang liệt sĩ Bắc Trà My

Tại Nhà lưu niệm cụ Huỳnh Thúc Kháng (xã Thạnh Bình, TP Đà Nẵng), đoàn công tác đã dâng hoa, viếng hương, dành phút mặc niệm tưởng nhớ đến người con ưu tú của đất nước.

Đoàn công tác Công an TP Đà Nẵng dâng hoa, dâng hương, dành phút mặc niệm tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ tại Khu Di tích An ninh Khu V

Tại Nghĩa trang Liệt sĩ Bắc Trà My, đoàn công tác Công an TP Đà Nẵng đã thành kính dâng lên anh linh các Anh hùng liệt sĩ những đóa hoa tươi thắm; thắp nén hương thơm thể hiện sự tri ân sâu sắc các thế hệ đi trước đã hy sinh cho độc lập, tự do của dân tộc.

Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp - Giám đốc Công an TP Đà Nẵng dâng hoa tại Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

Tại Khu Di tích An ninh Khu V (xã Trà Tân, TP Đà Nẵng), đoàn công tác Công an TP Đà Nẵng long trọng tổ chức lễ dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ công lao to lớn của các Anh hùng, liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam.

Cũng tại Khu Di tích An ninh Khu V, đoàn đã đến dâng hoa, viếng hương tại Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tại đây, đoàn công tác của Công an TP Đà Nẵng thay mặt cho toàn thể cán bộ, chiến sĩ Công an thành phố dâng lên Chủ tịch Hồ Chí Minh những đóa hoa tươi thắm để tỏ lòng thành kính, biết ơn công lao trời biển của Bác – Lãnh tụ vĩ đại, người thầy kính yêu của Đảng và dân tộc.