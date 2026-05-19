Học Bác qua những điều giản dị (*): Lan tỏa phẩm chất quý

Tại Công ty TNHH Việt Nam Samho, xã Bình Mỹ, TP HCM, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh luôn được Công đoàn cơ sở xác định trọng tâm, xuyên suốt.

Bài học tiết kiệm và chia sẻ

Trong suốt thời gian dài, Ban Chấp hành Công đoàn công ty có 8.500 người lao động (NLĐ) này quán triệt và tuyên truyền sâu rộng việc học tập Bác. Đợt sinh hoạt định kỳ nào cũng có nội dung sinh hoạt chuyên đề về Bác, gắn việc học tập Bác với thực hiện công tác hằng ngày cũng như phong trào thi đua tại đơn vị.

Nhiều mô hình, hoạt động học tập Bác được triển khai hiệu quả, điển hình như Không gian Văn hóa Hồ Chí Minh. Mô hình này thực hiện từ năm 2023, tới nay trở thành điểm đến quen thuộc của cán bộ Công đoàn, đoàn viên, NLĐ với hàng ngàn tư liệu, đầu sách… Điểm nhấn ấn tượng nữa, đó là Công đoàn tham mưu doanh nghiệp (DN) xây dựng bộ quy tắc văn hóa ứng xử nơi làm việc, giúp NLĐ làm việc, sinh hoạt lành mạnh, có văn hóa và đạo đức…

Ông Nguyễn Thanh An, Chủ tịch Công đoàn công ty, cho biết việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh tạo chuyển biến rõ nét trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, nhiệm vụ chính trị của tổ chức cũng như cá nhân, qua đó, đóng góp thiết thực vào sự phát triển bền vững của DN.

Cụ thể, học Bác ở phẩm chất cần kiệm liêm chính, hằng tháng, phong trào "Lao động giỏi - lao động sáng tạo" tại công ty nhận được nhiều đề án cải tiến từ NLĐ, trong đó khoảng 10 đề án cải tiến và 200 ý tưởng được DN khen thưởng mỗi tháng. Đa số đề án cải tiến đều mang lại hiệu quả thiết thực như tăng năng suất, tăng chất lượng, giảm hàng hư, cải thiện môi trường làm việc… làm lợi và giúp DN tiết kiệm số tiền lớn.

Hay như học tập Bác về sự đoàn kết, tương thân tương ái mà tinh thần tương trợ trong tập thể đoàn viên, lao động của công ty được nâng lên thấy rõ. Theo đó, qua vận động của Công đoàn, tập thể lao động của công ty quyên góp hỗ trợ trên 500 triệu đồng cho gần 30 đoàn viên bệnh hiểm nghèo. Riêng năm 2025, công ty vận động xây dựng và sửa chữa 4 mái ấm Công đoàn; thu khoảng 200 triệu đồng từ phong trào "nuôi heo đất" để trao học bổng cho 200 học sinh là con đoàn viên nghèo, hiếu học; vận động ủng hộ đồng bào bị thiên tai, lũ lụt 253 triệu đồng…

Cũng từ học tập Bác, Công đoàn Công ty TNHH Việt Nam Samho đề ra giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động. Trong đó, phối hợp cùng DN thực hiện nhiều mô hình chăm lo thiết thực cho đoàn viên, NLĐ. "Như xây dựng trường mầm non nuôi dạy con công nhân; thành lập cửa hàng Công đoàn bán sản phẩm thiết yếu, bình ổn giá; trang bị 4 máy làm nước đá viên phục vụ miễn phí hằng ngày cho NLĐ tại công ty" - ông An cho hay.

Người lao động được nâng cao đời sống văn hóa tinh thần, rèn luyện sức khỏe qua các sân chơi do Công đoàn Công ty CP Sài Gòn Food phối hợp tổ chức. Ảnh: THANH NGA

Điểm tựa vững chắc

Việc học Bác cũng được tập thể NLĐ và Công đoàn Công ty CP Sài Gòn Food - Khu Công nghiệp Vĩnh Lộc, TP HCM chú trọng. Công đoàn xác định những nội dung học Bác cụ thể, gần gũi nhất để NLĐ hình dung, dễ thực hiện như làm tốt hơn, năng động hơn trong công việc.

Đó cũng là lý do Công đoàn và Ban Giám đốc công ty liên tục phát động phong trào thi đua sáng tạo trong công nhân và có chính sách khen thưởng xứng đáng. Phong trào này không chỉ giúp NLĐ phát huy năng lực mà còn giúp DN tiết kiệm chi phí từ 2-3 tỉ đồng mỗi năm.

Bà Phạm Thị Hồng Hà, Chủ tịch Công đoàn công ty, "bật mí" phong trào thi đua sáng tạo đang được thúc đẩy mạnh mẽ trong dịp Tháng Công nhân năm nay, DN và Công đoàn dự kiến tổng số tiền khen thưởng cho NLĐ tham gia sáng kiến trong đợt thi đua này lên đến 200 triệu đồng.

Đối với Công đoàn cơ sở, theo bà Hà, việc học Bác chính là chủ động thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, NLĐ thông qua đối thoại định kỳ, hội nghị NLĐ và thương lượng ký kết thỏa ước lao động tập thể với nhiều điều khoản có lợi hơn quy định.

Người lao động ở Công ty TNHH Việt Nam Samho đóng góp ủng hộ đồng bào bị thiên tai. Ảnh: CAO HƯỜNG

Chăm lo thiết thực

Điểm sáng tại Công đoàn Công ty CP Sài Gòn Food còn là xây dựng và triển khai hiệu quả các mô hình chăm lo thiết thực, bền vững như quỹ "Sống như những đóa hoa"; tổ chức đa dạng hoạt động văn hóa, thể thao, nâng cao đời sống tinh thần cho NLĐ… Trong đó, mô hình "khu trọ xanh - sạch - đẹp" là ví dụ sinh động khi Công đoàn phối hợp với các khu nhà trọ công nhân thực hiện cải thiện cảnh quan, trồng cây xanh, rau củ quả; tặng máy lọc nước… góp phần mang lại không gian sống lý tưởng hơn cho NLĐ.

Nổi bật nữa là việc thành lập Ban Hỗ trợ an sinh để lo tốt hơn đời sống NLĐ bên ngoài nhà máy. Mô hình này ra đời từ thời điểm COVID-19, khi ấy, nhận thấy hầu hết hoạt động chăm lo đều tập trung trong DN trong khi rất nhiều công nhân, nhất là những trường hợp ở trọ gặp nhiều khó khăn, Công đoàn đã nảy ra ý tưởng thành lập Ban Hỗ trợ an sinh.

"Từ nguồn kinh phí của DN, Công đoàn, chúng tôi tổ chức thăm hỏi, trao tặng nhu yếu phẩm, thuốc men, cải thiện điều kiện sống cho công nhân ở nhà trọ… sau đó mở rộng ra nhiều hoạt động khác" - bà Phạm Thị Hồng Hà nói, đồng thời cho biết sắp tới sẽ triển khai chương trình phục vụ bữa ăn phụ (sữa bầu) cho nữ công nhân mang thai.

Được biết, không chỉ có các mô hình chăm lo đời sống vật chất, Công đoàn công ty đã phối hợp xây dựng và duy trì hiệu quả "Không gian Văn hóa Hồ Chí Minh" gắn với Góc văn hóa đọc, tạo điểm sinh hoạt chính trị - văn hóa thường xuyên, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức rèn luyện và xây dựng môi trường làm việc văn minh, đoàn kết.

Theo Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam Thái Thu Xương, cán bộ Công đoàn cơ sở phải là những người tiên phong trong việc tu dưỡng đạo đức, đổi mới tư duy và tác phong làm việc. Đồng thời, tiếp tục duy trì và phát huy việc học tập tinh thần trọng dân, gần dân của Bác, qua đó xây dựng phong cách người cán bộ Công đoàn luôn "sát cơ sở, gần công nhân". Bà Thái Thu Xương nhấn mạnh Công đoàn cơ sở phải nghe được tiếng nói của công nhân ngay tại xưởng sản xuất, hiểu được nỗi lo của họ trong từng khu trọ để tham mưu kịp thời những chính sách thiết thực về tiền lương, nhà ở và phúc lợi. "Với tinh thần này, đội ngũ cán bộ Công đoàn TP HCM sẽ trở thành những "đại sứ" mang tư tưởng của Bác đến gần hơn với giai cấp công nhân, NLĐ" - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam khẳng định.

Điển hình tiêu biểu Là một trong những công nhân được hỗ trợ thông qua việc học tập Bác ở tinh thần tương thân tương ái của đội ngũ công nhân, lao động trong Công ty TNHH Việt Nam Samho, chị Lê Thị Diễm rất xúc động và cảm kích. Chị Diễm mắc nhiều chứng bệnh nhưng lương công nhân eo hẹp khiến cuộc sống cũng như việc điều trị gặp không ít khó khăn. Từ khoản hỗ trợ của anh chị em đồng nghiệp do Công đoàn vận động, chị có thêm chi phí, tránh việc vay mượn bên ngoài với lãi suất cao. Còn tại Công ty CP Sài Gòn Food, công nhân Cao Thị Thu cho hay Công đoàn luôn lắng nghe NLĐ và chính các hoạt động chăm lo kịp thời của Công đoàn và DN giúp NLĐ như các chị cảm nhận được sự quan tâm, cuộc sống cũng nhờ vậy mà vơi bớt những khó khăn. Với những thành tích nổi bật, cả Công đoàn Công ty TNHH Việt Nam Samho và Công đoàn Công ty CP Sài Gòn Food đều được LĐLĐ TP HCM vinh danh là điển hình tiêu biểu trong học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

(*) Xem Báo Người Lao Động từ số ra ngày 16-5