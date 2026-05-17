Học Bác qua những điều giản dị (*): Những đóng góp thầm lặng

Trong một lần lưu thông trên đường, anh Võ Đặng Xuân Hòa - tài xế Grab, đoàn viên Nghiệp đoàn (NĐ) Xe ôm công nghệ Bình Tân, TP HCM - bỗng ngất xỉu, phải nghỉ việc một thời gian. Là lao động chính trong gia đình có 3 con nhỏ, anh vô cùng lo lắng. Hiểu rõ điều đó, nghiệp đoàn lập tức chung tay giúp gia đình anh vượt qua khó khăn.

Tận tụy với đoàn viên

Với anh Hòa và nhiều tài xế xe công nghệ khác, NĐ từ lâu đã trở thành điểm tựa trong cuộc mưu sinh. Minh chứng là từ vài chục đoàn viên lúc mới thành lập, đến nay, NĐ đã thu hút hơn 1.000 đoàn viên. Đạt được kết quả đó, ông Lê Tấn Lưu với vai trò Chủ tịch NĐ có đóng góp không nhỏ.

Là người mê thiện nguyện cũng như hoạt động phong trào, năm 2021 khi được anh em tin tưởng bầu làm chủ tịch, ông Lưu không ngần ngại nhận trọng trách. Ông từng bước tìm hiểu về Công đoàn, mạnh dạn đứng ra tổ chức nhiều hoạt động hỗ trợ thiết thực cho họ. Thông qua các hoạt động của NĐ, lao động tự do đã lần đầu được tiếp cận, thụ hưởng chương trình chăm lo như khám sức khỏe tổng quát định kỳ hằng năm; được thăm hỏi khi ốm đau; được vay vốn thông qua Tổ chức Tài chính vi mô - CEP để giải quyết khó khăn đột xuất hay chuyển đổi phương tiện xanh; được hỗ trợ bữa ăn và phương tiện sinh kế... Hằng tháng, NĐ còn tổ chức đoàn thăm hỏi và trao những món quà tinh thần đối với mẹ đơn thân cha đơn thân, anh chị đoàn viên gặp sự cố phải nghỉ dài ngày.

Ông Lê Tấn Lưu, Chủ tịch Nghiệp đoàn Xe ôm công nghệ Bình Tân (thứ 3 từ trái sang), tặng quà cho thành viên nghiệp đoàn gặp khó khăn. Ảnh: THANH NGA

Không dừng lại ở đó, ông Lưu chủ động cùng Ban Chấp hành NĐ phối hợp phát triển 2 điểm dừng chân cho đoàn viên nghỉ ngơi, tắm giặt. Nơi đây luôn có mì gói, nước uống, vật dụng dành cho đoàn viên nữ và tất cả đều miễn phí.

Ông cũng nhiệt tình tham gia Biệt đội cứu hộ cứu nạn, hỗ trợ sửa chữa xe miễn phí cho người lao động vào ngày chủ nhật hằng tuần, đồng thời vá xe, kích bình... cho phương tiện của đoàn viên để họ an tâm mưu sinh về đêm.

Không thấy "thêm việc", chỉ thấy "được việc"

Điều đáng quý ở ông Lưu là rất thích làm thiện nguyện. Ông bắt đầu bén duyên với đam mê này từ chuyến đi phượt hơn 10 năm trước, khi có mặt ở những thôn xóm nghèo, chứng kiến nhiều gia đình không thể tiếp cận điện, nước sạch, bắt gặp không ít hoàn cảnh bất hạnh... Trở về, ông lặng lẽ gom góp tiền và quay lại giúp đỡ bà con từ những việc như khoan giếng đưa nước ngọt đến những vùng sâu, kéo điện chiếu sáng nhà dân...

Tấm lòng của ông khiến nhiều bạn bè cảm phục và chung tay. Mỗi năm, ngoài các chương trình chăm lo cho đoàn viên NĐ, ông và các nhà hảo tâm còn thực hiện từ 3-4 công trình hỗ trợ bà con ở vùng sâu, vùng xa hoặc gặp thiên tai, bão lũ. Năm 2025, từ nguồn vận động, ông tổ chức đoàn thăm, hỗ trợ bà con vùng lũ tại Khánh Hòa, Đắk Lắk nhiều đợt với tổng kinh phí hơn 500 triệu đồng; hỗ trợ tái thiết trường học cho trẻ sau lũ với kinh phí hơn 100 triệu đồng...

Với những đóng góp tích cực trong công tác chăm lo người lao động và cộng đồng, mới đây, ông Lưu trở thành một trong 109 cá nhân tiêu biểu, điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được LĐLĐ TP HCM vinh danh. Chia sẻ về niềm vinh dự này, ông Lưu tâm sự việc học Bác thiết thực nhất chính là tinh thần sẻ chia, là sự không ngại khó, ngại khổ. "Được làm những điều có ích, bản thân tôi không cảm thấy mình thêm việc mà chỉ thấy được việc" - ông Lưu nói.

Hết lòng với trẻ bất hạnh

Một tấm gương thầm lặng khác là ông Đinh Hữu Tuyến, Giám đốc Trung tâm Bảo trợ trẻ em Tam Bình (thuộc Lực lượng Thanh niên xung phong TP HCM). Mỗi chiều, khi cái nắng oi ả dần dịu xuống, ông lại lặng lẽ nhìn ra sân chơi của Trung tâm, nơi rộn vang tiếng cười đùa của trẻ nhỏ với đôi mắt ngời lên niềm hạnh phúc. Với ông, nhìn "các con" được vui vẻ và từng ngày lớn lên trong tình yêu thương chính là thành công lớn nhất.

Khoảng sân chơi trước đây vốn là nền đất bỏ trống lâu năm. Ông Tuyến cùng đồng nghiệp kêu gọi nhà tài trợ để biến nơi đây thành không gian sống ý nghĩa cho các em. "Các con vốn đã chịu nhiều thiệt thòi, thiếu thốn tình thương của cha mẹ. Vì thế, chúng tôi luôn nỗ lực bù đắp, mang lại cho các con những gì tốt đẹp nhất" - ông chia sẻ.

Trẻ em Trung tâm Bảo trợ trẻ em Tam Bình vui chơi tại sân chơi. Ảnh: THIỆN AN

Cũng từ chính sân chơi đầy ắp tiếng cười đó, những tài năng được ươm mầm. Hai cậu học trò Nguyễn Tùng Giang và Lương Hoàng Thông là minh chứng sống động. Chỉ sau một thời gian ngắn được Trung tâm gửi đi huấn luyện, cả hai tỏa sáng tại đấu trường thể thao trong và ngoài nước.

Mới đây, Giải Vô địch quốc gia Người khuyết tật năm 2026, Giang và Thông mang về huy chương đồng, huy chương bạc ở bộ môn điền kinh và cử tạ cho đoàn thể thao TP HCM. Đây không chỉ là dấu ấn thể thao mà còn mang ý nghĩa về bản lĩnh vượt lên số phận của những "chiến binh" trưởng thành từ sân chơi nhỏ này…

Ông Lê Tấn Lưu cho biết mỗi khi hoàn thành một kế hoạch, làm một điều có ích cho bà con hay cho đoàn viên, người lao động ông đều rất vui, cuộc sống thêm ý nghĩa. "Tất cả việc làm đều xuất phát từ trong tâm, tôi mong muốn những việc làm nhỏ của mình sẽ giúp cho những hoàn cảnh khó khăn có cuộc sống tốt hơn" - ông Lưu nói. Về phía thành viên nghiệp đoàn, chị Huỳnh Ngọc Hạnh (tài xế Grab) cảm nhận khi có nghiệp đoàn, các chị được quan tâm nhiều hơn, lúc khó khăn hoạn nạn không còn đơn độc mà luôn có sự trợ giúp về vật chất lẫn tinh thần.

Trách nhiệm và vinh dự Vốn là kỹ sư địa chất nhưng ông Đinh Hữu Tuyến lại bén duyên với ngành bảo trợ xã hội. Từ năm 2006 đến nay, ông làm Giám đốc Làng thiếu niên Thủ Đức rồi đến Trung tâm Bảo trợ trẻ em Tam Bình. Hơn 20 năm qua, ông đã trở thành "bố" của hàng trăm đứa trẻ, chứng kiến các con từng ngày khôn lớn, trưởng thành. Ông quan niệm việc chăm sóc những mảnh đời kém may mắn không chỉ là trách nhiệm mà còn là một vinh dự cao quý mà Đảng, Nhà nước và xã hội giao cho. Năm 2026, ông Đinh Hữu Tuyến vinh dự là một trong 83 cá nhân xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn Đảng bộ UBND TP HCM. Ông Đinh Hữu Tuyến động viên Nguyễn Tùng Giang và Lương Hoàng Thông. Ảnh: THIỆN AN Kể về tinh thần học và làm theo lời Bác, ông Tuyến khiêm tốn cho hay ở đơn vị ông còn rất nhiều tấm gương xứng đáng. Anh chị em luôn xác định học và làm theo lời Bác không phải là những điều lớn lao, xa xôi mà chính trong đời sống và công việc hằng ngày. "Mỗi người làm tốt công việc chuyên môn của mình, chăm sóc, nuôi dạy các cháu chu đáo, trách nhiệm... Qua đó, cùng đóng góp công sức để cơ quan hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao chính là làm theo lời dạy của Bác" - ông Tuyến chia sẻ chân thành.

(Còn tiếp)

(*) Xem Báo Người Lao Động từ số ra ngày 16-5