Học Bác vì dân, làm đẹp thêm thành phố mang tên Người

Ngày 19-5, Thành ủy TP HCM đã tổ chức Lễ biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2026. Dự lễ biểu dương có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP HCM Trần Lưu Quang.

Những việc bình dị làm nên giá trị lớn

Đây là hoạt động ý nghĩa, thiết thực của TP HCM kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại (19.5.1890 - 19.5.2026); 115 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (5.6.1911 - 5.6.2026) và chào mừng kỷ niệm 50 năm TP Sài Gòn - Gia Định chính thức vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2.7.1976 - 2.7.2026).

Năm nay, Thành ủy TP HCM đặc biệt ghi nhận, biểu dương, tôn vinh 181 tập thể, 177 cá nhân tiêu biểu, xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Học Bác ở tinh thần tận tụy trong phục vụ nhân dân, tập thể cán bộ công chức Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Bình Quới, xã Bình Chánh, Đảng bộ UBND thành phố… đã xây dựng và triển khai hiệu quả các mô hình giúp rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ, giảm thiểu việc đi lại cho người dân. Trong lĩnh vực y tế, nhiều cán bộ y tế tận tụy, hết lòng vì bệnh nhân như điều dưỡng trẻ Trần Nguyễn Thu Hiền (Bệnh viện Đa khoa Lãnh Binh Thăng, phường Bình Thới). PGS-TS-BS Nguyễn Hoàng Hải - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bệnh viện Nhân dân Gia Định - đã lãnh đạo bệnh viện triển khai mô hình "Khoa Khám bệnh thông minh", "Khoa Cấp cứu thông minh", thành lập và điều hành Trung tâm Tiêm chủng để bảo vệ sức khỏe cộng đồng, bệnh viện được Bộ Y tế công nhận kỹ thuật mới E-CPR, ứng dụng chuyển đổi số, chatbot AI tư vấn 24/7, giao thuốc tại nhà, góp phần giảm thời gian chờ, nâng cao chất lượng phục vụ bệnh nhân.

Lực lượng vũ trang có những tấm gương cán bộ, chiến sĩ công an nêu cao tinh thần "Vì nước quên thân, vì dân phục vụ", mưu trí, dũng cảm trong đấu tranh với các loại tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội, đem lại cuộc sống bình yên cho người dân. Đó là các chiến sĩ Phòng Tham mưu Công an thành phố; đại tá Nguyễn Thành Nam, Phòng Kỹ thuật hình sự Công an thành phố… Bên cạnh đó là các tấm gương giàu lòng nhân ái với những nghĩa cử cao đẹp, giàu tính nhân văn, thắm đượm nghĩa tình, như đảng viên Hà Văn Hùng (phường Phú Thọ) với "Bếp ăn 0 đồng"…

Phát biểu biểu dương 358 điển hình học Bác tại buổi lễ, Phó Bí thư Thành ủy TP HCM Văn Thị Bạch Tuyết khẳng định đây là những người trực tiếp thực hành, đưa việc học tập và làm theo Bác thấm sâu vào từng "hơi thở" của cuộc sống thông qua những việc làm cụ thể, bình dị, hiệu quả để việc làm theo Bác trở nên sinh động, phong phú và nhiều ý nghĩa, đóng góp quan trọng vào sự phát triển của địa phương, đơn vị nơi học tập, sinh hoạt, công tác và góp phần vào sự phát triển của thành phố. "Ban Thường vụ Thành ủy TP HCM tin tưởng các điển hình sẽ không ngừng học tập, làm theo gương Bác, tiếp tục lan tỏa những điều tốt đẹp, tử tế, văn minh, nghĩa tình; tạo nên hình ảnh đẹp của công dân thành phố mang tên Bác" - Phó Bí thư Thành ủy TP HCM gửi gắm.

Bí thư Thành ủy TP HCM Trần Lưu Quang và Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP HCM Dương Anh Đức biểu dương, chúc mừng các tập thể có thành tích xuất sắc trong học Bác

Để việc học Bác trở thành nếp quen

Phó Bí thư Thành ủy TP HCM cho biết thời gian qua, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã được cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể thành phố tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, đề ra nhiều giải pháp, cách làm mới, sáng tạo, hiệu quả.

Phó Bí thư Thành ủy TP HCM đề nghị các cấp ủy, tổ chức Đảng tiếp tục triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của Thành ủy trong giai đoạn mới. Trọng tâm là các mục tiêu của năm 2026, các nghị quyết mới, đột phá trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, giáo dục, y tế, chuyển đổi số, bảo đảm an sinh xã hội, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội... Đồng thời thực hiện đồng bộ, toàn diện các nhiệm vụ, giải pháp, gắn việc thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP HCM lần thứ I và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cơ quan, đơn vị, địa phương nhiệm kỳ 2025 - 2030. Tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng; đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tạo đột phá trên 3 nội dung: Học tập Bác - Làm theo Bác - Nêu gương của cán bộ, đảng viên. Kịp thời phát hiện, đề xuất biểu dương, khen thưởng, nhân rộng những mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả, các tập thể, cá nhân thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; quan tâm việc phê bình, uốn nắn kịp thời những nhận thức và hành vi lệch lạc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Phó Bí thư Thành ủy TP HCM Văn Thị Bạch Tuyết khẳng định với tinh thần đoàn kết, năng động, các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp TP HCM sẽ tiếp tục nỗ lực, phấn đấu nhiều hơn nữa để việc học tập và làm theo Bác trở thành hành động "tự giác, tự soi, tự sửa", thành nếp quen trong mỗi người, mỗi tổ chức.

TP HCM có 5.800 Không gian văn hóa Hồ Chí Minh Từ ngày 1-7-2025, sau gần một năm thực hiện mô hình tổ chức bộ máy mới; cuộc vận động học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại TP HCM đã được triển khai rộng khắp, mạnh mẽ với nhiều kết quả tốt đẹp, nhiều cách làm hay, mô hình sáng tạo của từng khu vực đã được nhân rộng, phát huy. Trong đó, toàn thành phố xây dựng hơn 5.800 Không gian văn hóa Hồ Chí Minh, đưa cuộc đời, sự nghiệp cách mạng, tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác lan tỏa sâu rộng trong đời sống tinh thần của nhân dân.

Khen thưởng 131 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc Chiều 19-5, Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18-5-2021 của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; biểu dương, khen thưởng 43 tập thể và 88 cá nhân có thành tích xuất sắc trong "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" giai đoạn 2023-2025. Dự và chỉ đạo hội nghị có Đại tướng Trịnh Văn Quyết - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương. Theo ông Nguyễn Anh Tuấn - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam - trong số các tập thể, cá nhân được biểu dương có 81,4% tập thể cấp cơ sở; 22,7% cá nhân giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý chuyên môn; 22,7% cá nhân là đoàn viên, người lao động trực tiếp; 54,6% cá nhân là cán bộ Công đoàn, trong đó chủ yếu là cán bộ Công đoàn cơ sở. Trong 5 năm qua, thông qua các phong trào thi đua do Công đoàn phát động, đoàn viên, người lao động đã đề xuất gần 2,8 triệu sáng kiến ứng dụng vào thực tiễn làm lợi cho Nhà nước và doanh nghiệp gần 103.000 tỉ đồng. Các cấp Công đoàn đã biểu dương, khen thưởng gần 96.000 cá nhân và gần 30.000 tập thể có thành tích tiêu biểu, góp phần lan tỏa những giá trị tích cực, tạo động lực thi đua trong đoàn viên, người lao động và tổ chức Công đoàn. Tại hội nghị, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết nhấn mạnh việc học tập và làm theo Bác, không chỉ là trách nhiệm chính trị mà là nhu cầu tự thân của mỗi cán bộ, đảng viên và quần chúng. Không chỉ học điều Bác nói mà quan trọng hơn là làm điều Bác dạy, biến tư tưởng của Người thành hành động cách mạng cụ thể, trong lao động, trong công tác và trong cuộc sống hằng ngày. Ông đề nghị các cấp Công đoàn tiếp tục quán triệt sâu sắc và tổ chức thực hiện hiệu quả Kết luận số 01 gắn với Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, nhất là các nghị quyết về phát triển văn hóa, con người Việt Nam, về phát triển khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Đồng thời phải chuyển mạnh từ học tập sang làm theo, từ làm theo sang nêu gương, từ nêu gương sang lan tỏa các giá trị tốt đẹp trong xã hội. Học Bác không phải bằng khẩu hiệu mà bằng hành động cụ thể, bằng hiệu quả thực chất và niềm tin của người lao động... V.Duẩn



