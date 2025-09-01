Học để biết, để làm và dám làm

TS Ngô Ngọc Quang từng tham gia giảng dạy tại nhiều trường đại học lớn. Hiện nay, anh công tác tại Trường Đại học Ngân hàng TP HCM.

Ảnh hưởng từ 3 người thầy

Sinh năm 1983 tại vùng đất Bắc Ninh giàu truyền thống hiếu học, 3 người có ảnh hưởng lớn trong cuộc đời TS Ngô Ngọc Quang đều là những người thầy.

Đầu tiên là người cha - ông Ngô Ngọc Quốc, một giảng viên chính trị có hơn 65 năm tuổi Đảng, từng công tác tại Ủy ban Tuyên huấn địa phương. Chính cha là người đã sớm khơi dậy niềm cảm hứng trong anh về sứ mệnh xã hội của người thầy và vai trò bền vững của tri thức trong sự phát triển

Hạt mầm về tinh thần trách nhiệm và tình yêu giáo dục trong trái tim TS Ngô Ngọc Quang càng bung nở khi gặp thầy Lâm Minh Châu - Huấn luyện viên Đội tuyển Cờ vua Quốc gia, người dạy anh về sự điềm tĩnh và nền nếp kỷ luật.

Người thứ ba là GS Georg Stadtmann, người hướng dẫn anh tại Đại học Europa Viadrina (Đức). GS Georg Stadtmann đã hết lòng chỉ bảo, rèn giũa anh sự nhẫn nại, khả năng chịu đựng áp lực cao để theo đuổi việc nghiên cứu một cách tử tế và hiệu quả.

Hình mẫu những người thầy đáng kính đó đã trao cho TS Ngô Ngọc Quang nhiều động lực. Vì vậy, thay vì dấn thân hoàn toàn vào lĩnh vực tài chính doanh nghiệp với nhiều cơ hội phát triển hấp dẫn thì anh vẫn muốn dành năng lực và đam mê cho con đường giáo dục.

Hành trình học thuật của TS Ngô Ngọc Quang trải dài từ Đại học Kinh tế TP HCM, Học viện Kaplan (Singapore) rồi đến Đại học Europa Viadrina - nơi anh bảo vệ thành công luận án tiến sĩ kinh tế vào năm 2020. Những năm tháng du học, nhất là giai đoạn ở châu Âu, đã rèn luyện cho anh tư duy logic sắc bén, khả năng nghiên cứu độc lập và tinh thần kỷ luật - vốn là các yếu tố củng cố vững chắc nền móng cho sự nghiệp nghiên cứu và giảng dạy.

Qua quá trình rèn luyện, học tập, làm việc tại nhiều nơi và cộng tác với các tổ chức lớn trong và ngoài nước, TS Ngô Ngọc Quang đúc kết được nhiều bài học quý giá, hữu ích cho người trẻ.

Những giờ học chất lượng với không khí hào hứng đã trở thành nét nổi bật trong quá trình giảng dạy của thầy Ngô Ngọc Quang. Ảnh: PHÚ TRẦN

Khéo léo kết nối lý thuyết với thực tiễn

Điều khiến sinh viên ấn tượng về thầy Ngô Ngọc Quang không chỉ là vốn kiến thức phong phú mà còn là phong cách giảng dạy nhiệt tình, sinh động với nhiều trò chơi học thuật, tình huống mô phỏng. Có lần, một sinh viên so sánh: "Học tài chính với thầy Quang giống như chơi cờ vua - vừa căng thẳng vừa đầy bất ngờ và cuốn hút". Quả thực, là một VĐV cờ vua từ nhỏ, anh có thể lồng ghép tinh thần chiến lược và tính kỷ luật vào bài giảng một cách khéo léo, hợp lý.

Nếu cờ vua rèn cho TS Ngô Ngọc Quang tính kỷ luật và tư duy hệ thống thì chính việc dạy học đã giúp anh hiểu sâu cách con người suy nghĩ và ra quyết định. Anh nỗ lực, chịu khó mày mò tìm hiểu những kiến thức mới, cập nhật theo chuẩn quốc tế, gắn với thực tiễn Việt Nam. "Tôi nhận thấy sự chuyển hóa dần dần trong người học. Từ chỗ bỡ ngỡ, họ dần tự tin và chủ động hơn với tài chính của mình" - anh nhớ lại.

Với tính cách năng động, cởi mở; giàu bản lĩnh và chuyên môn, TS Ngô Ngọc Quang biết cách gieo vào tâm trí người học niềm tin rằng quản lý tài chính không phải chuyện xa vời, mà là kỹ năng cần thiết để mỗi người bước đi vững vàng hơn trong xã hội.

Sinh viên Phạm Đỗ Quyên, chuyên ngành kinh tế và kinh doanh số Trường Đại học Ngân hàng TP HCM, luôn nhắc đến TS Ngô Ngọc Quang bằng tất cả sự kính trọng và tri ân. Quyên cảm thấy may mắn khi là học trò của thầy Quang. Quyên được học với thầy Quang từ giai đoạn đại cương và đến năm hai, khi bắt đầu học chuyên ngành, cô là lớp trưởng của lớp thầy phụ trách.

Như các bạn đồng môn, Quyên yêu thích phong thái và cách nói chuyện của TS Ngô Ngọc Quang. Thầy thường tạo không khí lớp học nhẹ nhàng, tự nhiên; diễn giải vấn đề một cách giản dị pha "gia vị" hài hước, không "lên gân". Nhờ vậy, trải nghiệm của sinh viên là sự thoải mái, tiếp thu tri thức thật dễ dàng. Thầy rất tận tâm và luôn tạo cho sinh viên cảm giác được lắng nghe; luôn khuyến khích học trò chủ động học hỏi và thử sức.

Khi dạy môn "Kinh tế học đổi mới", TS Ngô Ngọc Quang tổ chức cho lớp học hỏi thêm từ các chuyên gia uy tín. "Lớp được thực hành những lý thuyết theo cách rất đặc sắc và độc đáo. Trong quá trình kết nối với mentor (người cố vấn), chúng em thật sự được ứng dụng những kiến thức của môn học" - Quyên kể.

Câu dặn dò của thầy Quang được Quyên và các bạn xem như kim chỉ nam: "Đừng chỉ học để biết, mà hãy học để làm và dám làm".

Nguyễn Lê Như Quỳnh, cựu sinh viên Trường Đại học Ngoại thương - Cơ sở 2 tại TP HCM, được TS Ngô Ngọc Quang hướng dẫn thực hiện dự án Active Ageing Vietnam năm 2021-2022. Hiện giữ vị trí quản lý marketing ở một tập đoàn đa quốc gia, Quỳnh vẫn luôn trân quý khoảng thời gian được thầy dẫn dắt.

Nhờ có chuyên môn sâu về tài chính doanh nghiệp và tài chính cá nhân, cùng với khả năng đào tạo đầy tâm huyết, thầy Quang đã hướng dẫn kỹ lưỡng cho nhóm dự án Active Ageing Vietnam từ khi còn sơ khai đến lúc vận hành và kết nối với các tổ chức uy tín trong ngành. "Các thành viên dự án vô cùng biết ơn sự tận tụy của thầy trong suốt quá trình đào tạo, phát triển dự án, giúp chúng em đạt được nhiều kết quả trong các cuộc thi khởi nghiệp sinh viên cấp quốc gia và quốc tế" - Quỳnh cảm kích.

TS Ngô Ngọc Quang đã chủ biên 3 đầu sách thực tiễn về tài chính cá nhân. Trong đó, nổi bật là cuốn "Hiểu về tài chính" (Saigonbooks ấn hành năm 2022). Anh đang triển khai nhiều chương trình đào tạo, tư vấn cho doanh nghiệp cũng như cá nhân.

Với niềm tin "giáo dục là con đường bền vững nhất để thay đổi xã hội", TS Ngô Ngọc Quang đang từng bước góp phần xây dựng một thế hệ sinh viên có tư duy hệ thống, khả năng quản lý tài chính và bản lĩnh hội nhập quốc tế.

TS Ngô Ngọc Quang bền bỉ trên hành trình trao truyền tri thức tài chính

3 yếu tố then chốt để hội nhập Theo TS Ngô Ngọc Quang, có 3 yếu tố then chốt để bạn trẻ dễ dàng hội nhập và khẳng định bản thân khi bước ra thế giới. Đó là tư duy mở - sẵn sàng thích nghi và học cái mới; kỹ năng giao tiếp liên văn hóa - hiểu người khác nghĩ và làm ra sao; năng lực tự học - biết lập kế hoạch và chịu trách nhiệm với kết quả. "Chỉ khi có tinh thần cầu tiến, dám ước mơ và hành động cho sự lựa chọn của chính mình, bạn mới thật sự hội nhập" - anh nhấn mạnh. Ở môi trường làm việc quốc tế, TS Ngô Ngọc Quang quan sát kỹ lưỡng và nhận ra rằng không có chỗ cho việc "học mẹo" để đối phó, mà là học để áp dụng. Điều quan trọng là tính hệ thống cùng sự tôn trọng các khác biệt văn hóa sẽ thúc đẩy những thành quả đáng tự hào.



