Vùng miền Đồng bằng kết nối

Học hỏi mô hình phát triển tiên tiến của Hàn Quốc

Tâm Quân

Nhận lời mời tham gia đoàn công tác của Bộ Ngoại giao, tỉnh Tây Ninh đã cử một đoàn sang thăm, làm việc, kết nối địa phương tại Hàn Quốc và Trung Quốc mới đây.

Phát biểu trong hội nghị quảng bá hợp tác kinh tế Việt Nam - Hàn Quốc do Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc tổ chức, ông Huỳnh Văn Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh, nhấn mạnh Hàn Quốc là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam nói chung và Tây Ninh nói riêng. Trong hơn 40 quốc gia và vùng lãnh thổ đã thiết lập quan hệ đầu tư tại Tây Ninh, Hàn Quốc hiện đứng thứ 2 về số dự án (276 dự án), thứ 4 về số vốn đăng ký (trên 2 tỉ USD). Các doanh nghiệp Hàn Quốc đã khẳng định vai trò là đối tác tin cậy, đồng hành với sự phát triển của tỉnh, đóng góp quan trọng vào tăng trưởng xuất khẩu, tạo thặng dư thương mại và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội bền vững tại Tây Ninh.

Học hỏi mô hình phát triển tiên tiến của Hàn Quốc- Ảnh 1.

Đoàn công tác của tỉnh Tây Ninh làm việc với Tập đoàn GS. Ảnh: TRƯỜNG GIANG

Không chỉ hướng đến việc thu hút vốn đầu tư, Tây Ninh còn mong muốn học hỏi mô hình phát triển tiên tiến của Hàn Quốc, nhất là việc áp dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo, ứng dụng công nghệ hiện đại vào công nghiệp, nông nghiệp, đô thị và quản lý hành chính, tạo nền tảng vững chắc để hai bên cùng phát triển thịnh vượng, gặt hái thành công lâu dài.

"Tây Ninh trân trọng mời gọi doanh nghiệp quan tâm đầu tư vào các lĩnh vực chiến lược như công nghiệp bán dẫn, chế biến - chế tạo, công nghiệp phụ trợ, năng lượng tái tạo, hạ tầng du lịch và nông nghiệp công nghệ cao. Đây là những lĩnh vực có nhiều dư địa phát triển, giữ vai trò then chốt trong định hướng tăng trưởng của Tây Ninh trong giai đoạn tới" - ông Huỳnh Văn Sơn thông tin.

Trong khuôn khổ hội nghị, đoàn Tây Ninh đã gặp gỡ lãnh đạo Tập đoàn GS - đối tác của VinaCapital GS Energy Pte. Ltd. Doanh nghiệp này đã được chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Nhà máy Nhiệt điện LNG Long An I và Long An II tại xã Tân Tập, tỉnh Tây Ninh, với tổng vốn đầu tư khoảng 3,13 tỉ USD.

Ông JongSun Park, Phó Chủ tịch Tập đoàn GS, mong muốn Tây Ninh tiếp tục quan tâm hỗ trợ để dự án Nhà máy Nhiệt điện LNG Long An I và Long An II sớm đi vào hoạt động. Ông Huỳnh Văn Sơn cho biết sẽ tiếp tục yêu cầu các sở, ngành sớm hoàn thiện thủ tục để đưa 2 nhà máy này vào danh sách những dự án, công trình trọng điểm của Tây Ninh khởi công ngày 19-12 để chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Cũng trong chuyến công tác, đoàn Tây Ninh đã tham dự Diễn đàn Hợp tác địa phương, xúc tiến đầu tư và kết nối giao thương Việt - Hàn 2025 tại TP Goyang. Đây là hoạt động thiết thực nhằm tăng cường hợp tác địa phương, thúc đẩy xúc tiến đầu tư, mở rộng giao thương, kết nối cộng đồng doanh nghiệp Việt - Hàn.

Tại diễn đàn, đại diện các công ty về lĩnh vực bán dẫn, năng lượng xanh - công nghiệp xanh, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, nông nghiệp công nghệ cao và nông sản của TP Goyang đã chia sẻ những định hướng trong phát triển hợp tác địa phương Việt - Hàn thời gian tới.

Học hỏi mô hình phát triển tiên tiến của Hàn Quốc- Ảnh 2.

 

