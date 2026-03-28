Học phí đại học phân hóa theo nhóm ngành

Năm học 2026-2027, mặt bằng học phí tại các trường ĐH công lập tiếp tục điều chỉnh theo lộ trình, song mức tăng nhìn chung được kiểm soát dưới 10%, tạo sự ổn định cho thí sinh và phụ huynh.

Trường công tăng khoảng 5%-10%

Tại Trường ĐH Bách khoa (ĐHQG TP HCM), học phí chương trình chuẩn áp dụng cho khóa tuyển sinh năm 2026 được công bố ở mức trung bình 31,5 triệu đồng/năm, tăng khoảng 5% so với năm trước. Trong khi đó, các chương trình tiên tiến giảng dạy bằng tiếng Anh và chương trình định hướng Nhật Bản giữ nguyên mức học phí lần lượt là 80 triệu đồng và 60 triệu đồng mỗi năm.

Thí sinh tham khảo chương trình đào tạo và học phí của các trường đại học tại TP HCM .Ảnh: HUẾ XUÂN

Tương tự, Trường ĐH Sài Gòn cho biết học phí toàn khóa dao động từ gần 100 triệu đồng đến hơn 200 triệu đồng, tùy ngành và chương trình đào tạo. Mức phổ biến rơi vào khoảng 120-150 triệu đồng cho toàn khóa. Đại diện nhà trường thông tin, mức điều chỉnh năm nay vẫn dưới ngưỡng 10% so với khóa tuyển sinh 2025.

Trong khi đó, tại Trường ĐH Công nghiệp TP HCM, học phí chương trình chuẩn khối kinh tế dao động 36-38 triệu đồng/năm, còn khối kỹ thuật khoảng 40 triệu đồng/năm. Với chương trình tăng cường tiếng Anh, học phí cao hơn, khoảng 47 triệu đồng/năm đối với khối kinh tế và 50 triệu đồng/năm đối với khối kỹ thuật. Theo TS Nguyễn Trung Nhân, Trưởng Phòng Đào tạo, mức tăng học phí khóa 2026 vào khoảng 5%-6%.

Tại Trường ĐH Tài chính - Marketing, học phí chương trình chuẩn giữ ở mức 30 triệu đồng/năm; chương trình đặc thù 35 triệu đồng/năm; chương trình tích hợp và tài năng dao động 43-47 triệu đồng tùy ngành; còn chương trình tiếng Anh toàn phần là 65 triệu đồng/năm.

Đáng chú ý, nếu tính theo tín chỉ, chương trình tiếng Anh toàn phần có mức thu cao nhất, gần 1,9 triệu đồng/tín chỉ, tăng khoảng 8% so với năm trước. Chương trình tích hợp và tài năng tăng lên hơn 1,5 triệu đồng/tín chỉ, tương đương mức tăng 12%. Các chương trình còn lại ghi nhận mức tăng khoảng 60.000-90.000 đồng/tín chỉ, tương ứng khoảng 7%.

Nhìn chung, dù tiếp tục tăng theo lộ trình tự chủ tài chính, học phí tại các trường ĐH công lập vẫn được điều chỉnh ở mức vừa phải, tránh gây áp lực lớn cho người học trong bối cảnh chi phí giáo dục ngày càng được quan tâm.

Trường ĐH Khoa học Tự nhiên (ĐHQG TP HCM) công bố mức học phí dự kiến cho năm học 2026 - 2027 với sự phân hóa mạnh giữa các ngành và hệ đào tạo. Theo đó, sinh viên sẽ đóng từ 32,2 - 70 triệu đồng/ năm học, tùy thuộc vào chương trình lựa chọn.

Đáng chú ý, ngành khoa học máy tính (chương trình tiên tiến) tiếp tục là ngành có mức học phí cao kỷ lục tại trường, chạm mốc 70 triệu đồng/năm. So với năm học 2024 - 2025 (ở mức 59,6 triệu đồng), chi phí đào tạo ngành này đã tăng thêm 10 triệu đồng.

Ở nhóm ngành có mức học phí thấp nhất (khoảng 32,2 triệu đồng/năm), đa số là các ngành thuộc chương trình chuẩn như: vật lý học, hải dương học, khoa học môi trường, kỹ thuật địa chất và công nghệ kỹ thuật môi trường... Tuy nhiên, nếu lựa chọn chương trình tăng cường tiếng Anh ở cùng ngành học, sinh viên sẽ phải chi trả mức học phí lên tới khoảng 50 triệu đồng/năm.

Nhiều trường tư cam kết không tăng học phí

Trong bối cảnh nhiều cơ sở giáo dục điều chỉnh học phí theo từng năm, Trường ĐH Nguyễn Tất Thành lựa chọn công bố mức học phí ngay từ đầu khóa học và cam kết không tăng trong suốt thời gian học.

Theo ThS Bùi Quang Trung, Trưởng Phòng Truyền thông, Trường ĐH Nguyễn Tất Thành (TP HCM), chính sách này được nhà trường duy trì trong nhiều năm, nhằm bảo đảm tính minh bạch và giúp người học an tâm theo đuổi hành trình ĐH.

"Trong thực tế, học ĐH không chỉ gồm học phí mà còn nhiều khoản khác như sinh hoạt, tài liệu, thực hành - thực tập. Khi những khoản này kéo dài qua nhiều năm, bất kỳ biến động nào cũng có thể tạo thêm áp lực. Vì vậy, việc duy trì học phí ổn định góp phần giúp người học và gia đình chủ động hơn trong kế hoạch tài chính dài hạn" - ThS Trung cho biết.

Tương tự, Trường ĐH Công nghệ TP HCM (HUTECH) cũng cam kết thực hiện chính sách học phí minh bạch, công bố công khai trước khóa học và cam kết không tăng trong toàn khóa.

Đại diện nhà trường cho biết chương trình đào tạo được thiết kế hiện đại, 4 học kỳ/năm. Học phí mỗi học kỳ được tính theo số tín chỉ sinh viên đăng ký trong học kỳ đó (khoảng 9 tín chỉ), giúp giảm áp lực tài chính cho mỗi lần đóng.

Bên cạnh trao tặng học bổng tuyển sinh năm 2026 cho tất cả thí sinh có thành tích học tập tốt ở bậc THPT, nhà trường còn có chính sách học bổng riêng dành cho nhóm ngành khoa học sức khỏe (y khoa, y học cổ truyền, dược học, điều dưỡng, kỹ thuật xét nghiệm y học). Dự kiến sẽ được công bố trước ngày 15-4.

Ở năm học 2025 - 2026, mức học phí cao nhất của HUTECH thuộc về 2 ngành kiến trúc và thú y, khoảng 260 triệu cho toàn khóa học, kéo dài 4,5 năm; trung bình mỗi học kỳ là 14,5 triệu đồng.

Đại diện Trường ĐH Hùng Vương TP HCM cho biết năm nay, nhà trường tuyển sinh 3.000 chỉ tiêu với 20 ngành đào tạo (hơn 50 chương trình đào tạo).

Nhằm chia sẻ áp lực tài chính với phụ huynh và người học, Trường ĐH Hùng Vương TP HCM cam kết không tăng học phí trong toàn bộ khóa học (4 năm). Cụ thể, mức học phí dành cho tân sinh viên năm 2026 là 1,25 triệu đồng/tín chỉ, khoảng 38 - 50 triệu đồng/năm học, tùy theo số lượng tín chỉ sinh viên đăng ký.

So với năm 2025 (1,1 triệu đồng/tín chỉ), mức học phí năm nay có sự điều chỉnh nhẹ, nhưng bù lại sinh viên sẽ được hưởng lợi lớn từ lộ trình học phí ổn định, lớp học hiện đại, mỗi lớp học dao động từ 25-50 sinh viên, đồng thời tăng thời lượng thực tập thực tế cho sinh viên.

Tạo điều kiện "săn" học bổng Nhiều trường đang quan tâm, tạo cơ hội để sinh viên "săn" học bổng. Ngay sau khi trúng tuyển vào Trường ĐH Nguyễn Tất Thành, sinh viên có thể tiếp cận chương trình học bổng "Khuyến học" dành cho 2.000 sinh viên ĐH chính quy khóa tuyển sinh năm 2026 (áp dụng cho những trường hợp hoàn tất nhập học trước ngày 15-9-2026). Thí sinh trúng tuyển theo nguyện vọng 1 trên cổng của Bộ GD-ĐT được hỗ trợ học bổng 12 triệu đồng, các nguyện vọng khác hỗ trợ 10 triệu đồng. Với nhóm thí sinh có thành tích nổi bật, mức hỗ trợ có thể lên đến 100% học phí toàn khóa đối với thủ khoa đầu vào toàn trường hoặc 50% học phí với thủ khoa từng khoa. Các thí sinh đoạt giải trong các kỳ thi học sinh giỏi, khoa học - kỹ thuật, nghệ thuật hoặc thể thao cũng có cơ hội nhận học bổng tương ứng. Trường ĐH Hùng Vương TP HCM dành 75 tỉ đồng cấp học bổng cho sinh viên, trong đó có học bổng cam kết hoàn 100% học phí nếu sinh viên ra trường không đạt điều kiện việc làm.



