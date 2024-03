Học sinh bị đánh nguy kịch khi chơi bóng rổ: Điều tra có đồng phạm hay không?

Tại buổi họp báo do UBND TP Hà Nội tổ chức chiều 28-3, báo chí đề nghị Công an TP Hà Nội thông tin rõ hơn về vụ nam sinh lớp 8 ở quận Long Biên bị đánh chấn thương não, tình trạng sức khỏe nguy kịch do mâu thuẫn khi chơi bóng rổ.

Thiếu niên bị bắt vì Cố ý gây thương tích

Bệnh viện xác định cháu Đ. bị chấn thương sọ não, hôn mê, tiên lượng tử vong cao.

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội, cho biết ngay sau khi nhận được thông tin, lãnh đạo Công an TP Hà Nội đã giao Công an quận Long Biên, Cơ quan cảnh sát điều tra nhanh chóng vào cuộc.

Hiện, cơ quan công an đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam T.V.M. (SN 2008; trú tại phường Việt Hưng, quận Long Biên) để điều tra về hành vi Cố ý gây thương tích dẫn đến hậu quả chết người.

T.V.M. là anh trai của cháu K. (SN 2012, học lớp 6). Chiều 17-3, cháu K. ra sân đình Lệ Mật chơi bóng rổ và xảy ra xích mích với em N.H.Đ. (SN 2010; học sinh lớp 8). Sau đó anh trai của K. là M. đã đánh vào đầu khiến em Đ. ngã ra sân, đập đầu xuống sân chơi, rồi hôn mê.

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng cho biết Cơ quan điều tra đang tiến hành xác minh, điều tra, làm rõ vụ án này xem có đồng phạm hay không.

Đặc biệt, theo thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, liên quan vụ án này, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều thông tin xấu độc, đưa tin không chính xác, chẳng hạn như đưa tin "2 anh em em M. đánh cháu Đ. chứ không phải mình em M. đánh", hay đưa tin "bố đẻ hai cháu M. và K. đứng ngoài cổ vũ 2 con đánh cháu Đ"…

"Đây là những thông tin xấu độc. Cơ quan điều tra vào cuộc là phải xác minh, điều tra, bắt người phải có căn cứ, phải xem xét tổng thể xem có yếu tố đồng phạm hay không... chứ không thể áp đặt chủ quan. Hiện nay, Công an TP Hà Nội đã giao các đơn vị chức năng để truy bằng được những kẻ tung tin xấu độc này để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật, không để những thông tin xấu độc, suy diễn này lan truyền"- thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng nêu rõ.