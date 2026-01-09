HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Giáo dục

Học sinh đôn đáo đổi tổ hợp xét tuyển đại học

Nhiều trường ĐH "xóa sổ" tổ hợp xét tuyển truyền thống, ảnh hưởng không nhỏ đến việc thay đổi tổ hợp môn tự chọn của học sinh các trường phổ thông

Dự tính xét tuyển vào một trường ĐH lớn ở TP HCM với tổ hợp truyền thống C00 (văn, sử, địa), Minh Anh, học sinh (HS) lớp 12 một trường THPT, ngỡ ngàng khi trường bất ngờ bỏ xét tuyển khối C00. Đây là một trong những khối mà trường xét tuyển vào nhiều ngành thế mạnh trong nhiều năm.

Trở tay không kịp

Không riêng gì Minh Anh, ngay khi một số trường ĐH ở TP HCM công bố phương án tuyển sinh, nhiều HS tại các trường THPT cũng hoang mang bởi công sức học tập, đầu tư ôn luyện phải thay đổi phút chót.

Quyết tâm chọn tổ hợp truyền thống A00 (toán, lý, hóa) trong tổ hợp môn tự chọn từ đầu năm học, Phương Anh, HS Trường THPT Lê Quý Đôn (phường Xuân Hòa, TP HCM), cho biết em bối rối khi nhiều trường bỏ khối xét tuyển này. Hiện giờ, em chưa biết phải chọn ngành học nào, tổ hợp xét tuyển ra sao để có lợi thế.

Ông Huỳnh Thanh Phú, Hiệu trưởng Trường THPT Bùi Thị Xuân (phường Bến Thành, TP HCM), cho hay nhiều HS, phụ huynh tìm hỏi thầy cô trong trường về việc này. Theo ông, nhiều HS năm nay có ý định xét tuyển vào Trường ĐH Luật TP HCM với tổ hợp C00 nhưng theo thông báo, trường lại bỏ xét tuyển khối truyền thống này khiến các em phải chọn tổ hợp khác không phải là sở trường.

Học sinh đôn đáo đổi tổ hợp xét tuyển đại học - Ảnh 1.

Học sinh tại TP HCM tìm hiểu thông tin tuyển sinh năm 2026. Ảnh: HUẾ XUÂN

Bà Nguyễn Thị Thanh Trúc, Hiệu trưởng Trường THPT Thủ Đức (TP HCM), thông tin trước đây, khi tổ hợp xét tuyển truyền thống A00 (toán, lý, hóa) có nhiều ở các trường ĐH, tỉ lệ HS đăng ký tổ hợp môn tự chọn có những môn học này rất cao. Ngay trong năm học này, khi tổ chức cho HS đăng ký lớp học theo các môn thi tốt nghiệp, lúc đầu, các em đăng ký môn hóa học tương đương khoảng 5 lớp. Tuy nhiên, khi một số trường ĐH công bố phương án tuyển sinh, trong đó bỏ khối A00, nhiều em đã bỏ học hóa, nên từ 5 lớp hiện còn khoảng 3 lớp.

Từ việc giảm số lớp chọn hóa học, những lớp có các môn học khác như toán, văn, tiếng Anh lại tăng lên, kéo theo nhà trường phải cơ cấu lại đội ngũ giáo viên để đáp ứng nhu cầu của HS. "Riêng đối với HS khối 10, 11, phải đến cuối năm học mới biết được các em có nhu cầu chuyển đổi môn học lựa chọn hay không. Tổ hợp xét tuyển thay đổi ở các trường chắc chắn sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến việc chuyển hướng học tập của HS" - bà Trúc nhìn nhận.

Hàng loạt trường phổ thông phải điều chỉnh

Tại Trường THPT Nguyễn Hữu Thọ (phường Xóm Chiếu, TP HCM), ông Đỗ Đình Đảo, hiệu trưởng, thông tin hằng năm, tỉ lệ HS chọn các môn khoa học xã hội và khoa học tự nhiên gần bằng nhau. Theo ông, việc điều chỉnh, thậm chí xóa bỏ nhiều khối xét tuyển truyền thống ảnh hưởng rất lớn đến HS, nhất là lớp 12.

"Nhiều em từ khi vào lớp 10, lúc đăng ký môn học lựa chọn là đã định hình tổ hợp để thực hiện xét tuyển ĐH. Thậm chí, nhiều em đã tính toán sẽ thi ngành nào, trường nào để đầu tư học tập" - ông Đảo nêu thực tế.

Chỉ còn ít tháng nữa, HS sẽ thi tốt nghiệp THPT và xét tuyển ĐH. Ông Đảo lo ngại việc điều chỉnh, thay đổi tổ hợp xét tuyển ảnh hưởng rất lớn đến tâm lý HS và kế hoạch các trường.

Hiệu trưởng một trường THPT tại phường Xuân Hòa, TP HCM cho biết ngoài điều chỉnh lại kế hoạch học tập, hầu hết HS từng chọn tổ hợp truyền thống quen thuộc buộc phải chọn thêm một môn mới để học và ôn tập. Chưa kể, những môn mới này vốn không phải là thế mạnh của HS.

Ví dụ, HS phải đổi từ môn địa lý sang tiếng Anh, trong khi tiếng Anh không phải là môn dễ lấy điểm. Thực tế, ở những trường tốp dưới, HS chọn nhiều môn xã hội, ít chọn tiếng Anh. Với những HS đang học tổ hợp A00 có thể phải đổi sang C01 (văn, toán, lý) thì phải bổ sung môn văn, hoặc tổ hợp C03 thì phải bổ sung môn toán… Với những môn bắt buộc thi tốt nghiệp THPT thì phải chấp nhận, nhưng với những môn không thi thì coi như HS phải thay đổi toàn bộ kế hoạch.

Theo ông Đỗ Đình Đảo, không chỉ khó khăn vì phải gấp rút điều chỉnh kế hoạch học tập, HS còn thêm áp lực khi kỳ thi đã cận kề. Các em phải cân nhắc chọn ngành, chọn trường khi các trường thay đổi tổ hợp xét tuyển. Các trường cũng phải gấp rút điều chỉnh kế hoạch, nỗ lực bổ sung môn mới cho HS.

"Dự kiến trong học kỳ II, nhà trường sẽ bổ sung giáo viên để giảng dạy khi HS lựa chọn môn học mới, đồng thời ổn định tâm lý cho các em. Riêng khối 10 và 11, nhà trường sẽ tổ chức buổi sinh hoạt cho cả HS và phụ huynh, nói về những thay đổi trong tuyển sinh để các em có sự chuẩn bị từ bây giờ và cân nhắc lựa chọn" - Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Hữu Thọ cho biết. 

Phá vỡ mục tiêu định hướng nghề nghiệp

Theo ông Huỳnh Thanh Phú, mục tiêu định hướng nghề nghiệp từ cấp THPT ở Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 đã rất rõ, thể hiện qua việc tư vấn để HS đăng ký môn học lựa chọn từ năm lớp 10. Những năm gần đây, HS chuyển đổi môn học lựa chọn rất ít do đã được nhà trường tư vấn rất kỹ, từ dự báo nhu cầu nhân lực đến ngành nghề…

Việc thay đổi các tổ hợp xét tuyển truyền thống vào thời điểm HS sắp thi khiến nhà trường và các em gặp khó; về lâu dài còn phá vỡ mục tiêu định hướng nghề nghiệp, cơ cấu nguồn nhân lực. "Phương án tuyển sinh cần phải có sớm, cố định và không nên tự ý bỏ các tổ hợp xét tuyển" - ông Phú nhìn nhận.


    Thông báo