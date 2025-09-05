HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giáo dục

Học sinh lớp 6 Hải Phòng liên tiếp giành 2 huy chương vàng Olympic Toán học quốc tế

Tr.Đức

(NLĐO)- Vượt qua các thí sinh đến từ 30 quốc gia, em Đoàn Tuấn Nghĩa, học sinh Hải Phòng, xuất sắc giành huy chương vàng Olympic Toán học quốc tế lần thứ 2

Sáng 5-9, Ban tổ chức Vòng thi chung kết Olympic Toán học quốc tế HKIMO (Hong Kong International Mathematical Olympiad) diễn ra tại Hồng Kông (Trung Quốc) gửi thư chúc mừng tới em Đoàn Tuấn Nghĩa (học sinh lớp 6G, Trường THCS Võ Thị Sáu, phường Lê Thanh Nghị, TP Hải Phòng) xuất sắc giành huy chương vàng tại vòng thi với số điểm ấn tượng 135/150.

Học sinh lớp 6 Hải Phòng liên tiếp giành 2 huy chương vàng Olympic Toán học quốc tế- Ảnh 1.

Em Đoàn Tuấn Nghĩa, học sinh lớp 6, Trường THCS Võ Thị Sáu, phường Lê Thanh Nghị (TP Hải Phòng) liên tiếp giành 2 huy chương vàng Olympic Toán học quốc tế trong năm 2025

Theo thể lệ cuộc thi mà Ban tổ chức yêu cầu, thí sinh dự thi phải hoàn tất bài thi 30 câu hỏi trắc nghiệm, gồm 5 phần: Tư duy logic; số học/đại số; lý thuyết số; hình học; tổ hợp. Mỗi phần gồm 6 câu hỏi, mỗi câu trả lời đúng được 5 điểm, câu trả lời sai không bị trừ điểm. Tổng số điểm bài thi là 150, thời gian làm bài 120 phút, đề thi sử dụng tiếng Anh.

Để đạt được huy chương vàng lần này, em Nghĩa đã phải trải qua nhiều vòng thi tuyển chọn gắt gao trong nước. Với niềm đam mê Toán học, Nghĩa đã thể hiện xuất sắc trong bài thi và đạt số điểm ấn tượng, xứng đáng với tấm huy chương vàng danh giá.

Đây là chiếc huy chương vàng Olympic quốc tế Toán học thứ 2 mà Tuấn Nghĩa đạt được trong năm 2025. Trước đó, vào 22-2-2025, em Đoàn Tuấn Nghĩa đã giành huy chương vàng Olympic Toán học TIMO (Thailand International Mathematical Olympiad) tổ chức tại Thái Lan.

Được biết, TIMO và HKIMO là những kỳ thi toán học uy tín, thu hút học sinh nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự. Việc giành liên tiếp hai huy chương vàng trong cùng một năm học cho thấy năng lực nổi bật, sự say mê và nỗ lực bền bỉ của học sinh lớp 6 này.

Học sinh lớp 6 Hải Phòng liên tiếp giành 2 huy chương vàng Olympic Toán học quốc tế- Ảnh 2.

Đây là chiếc huy chương vàng Olympic quốc tế Toán học thứ 2 mà Tuấn Nghĩa đạt được trong năm 2025

Anh Đoàn Tân, phụ huynh của em Nghĩa, chia sẻ: "Đây là lần thứ 2 tôi cho cháu tham dự kỳ thi OLympic Toán học. Với thí sinh từ hơn 30 nước tham dự cùng lực lượng học sinh đông đảo, tôi chỉ hy vọng cháu cố gắng hết mình. Việc cháu giành HCV lần 2 là nỗ lực lớn của cháu và công sức của các thầy cô nhà trường".

Bà Phạm Thanh Nga, Hiệu trưởng Trường THCS Võ Thị Sáu, cho biết: "Thành tích của em Đoàn Tuấn Nghĩa là niềm tự hào lớn đối với nhà trường. Đây là kết quả của sự cố gắng không ngừng nghỉ của bản thân em, sự đồng hành của gia đình cùng sự tận tâm giảng dạy của thầy cô. Chúng tôi hy vọng thành công này sẽ truyền cảm hứng cho các em học sinh khác tiếp tục phấn đấu học tập và rèn luyện".

Với việc giành được huy chương vàng Olympic quốc tế Toán học lần thứ 2 liên tiếp, em Đoàn Tuấn Nghĩa sẽ được đặc cách mời tham dự Vòng chung kết kỳ thi Olympic Toán học thế giới WIMO diễn ra vào tháng 1-2026.

Tin liên quan

Một học sinh trường tư đoạt huy chương bạc Olympic Toán học quốc tế

Một học sinh trường tư đoạt huy chương bạc Olympic Toán học quốc tế

(NLĐO)- Vũ Nguyên Hiếu, học sinh lớp 5 một trường tư thục ở TP HCM, vừa xuất sắc giành huy chương bạc Olympic Toán học quốc tế

Nam sinh lớp 11 Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh đoạt Huy chương Bạc Olympic Toán học Quốc tế

(NLĐO) - Vượt qua rất nhiều thí sinh đến từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ, nam sinh Trần Minh Hoàng, học sinh lớp 11 Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh đã xuất sắc giành Huy chương Bạc tại kỳ thi Olympic Toán học Quốc tế năm 2024.

Học sinh Việt Nam đạt điểm tuyệt đối 42/42 thi Olympic Toán học quốc tế 2022

(NLĐO)- Đội tuyển Olympic Toán học Việt Nam năm 2022 đoạt thành tích xuất sắc với 2 Huy chương Vàng, trong đó 1 em đạt điểm tối đa, em còn lại mới là học sinh lớp 11.

học sinh lớp 6 Olympic toán học Đoàn Tuấn Nghĩa liên tiếp giành 2 HCV Olympic Toán học quốc tế
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo