Sáng 5-9, Ban tổ chức Vòng thi chung kết Olympic Toán học quốc tế HKIMO (Hong Kong International Mathematical Olympiad) diễn ra tại Hồng Kông (Trung Quốc) gửi thư chúc mừng tới em Đoàn Tuấn Nghĩa (học sinh lớp 6G, Trường THCS Võ Thị Sáu, phường Lê Thanh Nghị, TP Hải Phòng) xuất sắc giành huy chương vàng tại vòng thi với số điểm ấn tượng 135/150.

Em Đoàn Tuấn Nghĩa, học sinh lớp 6, Trường THCS Võ Thị Sáu, phường Lê Thanh Nghị (TP Hải Phòng) liên tiếp giành 2 huy chương vàng Olympic Toán học quốc tế trong năm 2025



Theo thể lệ cuộc thi mà Ban tổ chức yêu cầu, thí sinh dự thi phải hoàn tất bài thi 30 câu hỏi trắc nghiệm, gồm 5 phần: Tư duy logic; số học/đại số; lý thuyết số; hình học; tổ hợp. Mỗi phần gồm 6 câu hỏi, mỗi câu trả lời đúng được 5 điểm, câu trả lời sai không bị trừ điểm. Tổng số điểm bài thi là 150, thời gian làm bài 120 phút, đề thi sử dụng tiếng Anh.

Để đạt được huy chương vàng lần này, em Nghĩa đã phải trải qua nhiều vòng thi tuyển chọn gắt gao trong nước. Với niềm đam mê Toán học, Nghĩa đã thể hiện xuất sắc trong bài thi và đạt số điểm ấn tượng, xứng đáng với tấm huy chương vàng danh giá.

Đây là chiếc huy chương vàng Olympic quốc tế Toán học thứ 2 mà Tuấn Nghĩa đạt được trong năm 2025. Trước đó, vào 22-2-2025, em Đoàn Tuấn Nghĩa đã giành huy chương vàng Olympic Toán học TIMO (Thailand International Mathematical Olympiad) tổ chức tại Thái Lan.

Được biết, TIMO và HKIMO là những kỳ thi toán học uy tín, thu hút học sinh nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự. Việc giành liên tiếp hai huy chương vàng trong cùng một năm học cho thấy năng lực nổi bật, sự say mê và nỗ lực bền bỉ của học sinh lớp 6 này.

Anh Đoàn Tân, phụ huynh của em Nghĩa, chia sẻ: "Đây là lần thứ 2 tôi cho cháu tham dự kỳ thi OLympic Toán học. Với thí sinh từ hơn 30 nước tham dự cùng lực lượng học sinh đông đảo, tôi chỉ hy vọng cháu cố gắng hết mình. Việc cháu giành HCV lần 2 là nỗ lực lớn của cháu và công sức của các thầy cô nhà trường".

Bà Phạm Thanh Nga, Hiệu trưởng Trường THCS Võ Thị Sáu, cho biết: "Thành tích của em Đoàn Tuấn Nghĩa là niềm tự hào lớn đối với nhà trường. Đây là kết quả của sự cố gắng không ngừng nghỉ của bản thân em, sự đồng hành của gia đình cùng sự tận tâm giảng dạy của thầy cô. Chúng tôi hy vọng thành công này sẽ truyền cảm hứng cho các em học sinh khác tiếp tục phấn đấu học tập và rèn luyện".

Với việc giành được huy chương vàng Olympic quốc tế Toán học lần thứ 2 liên tiếp, em Đoàn Tuấn Nghĩa sẽ được đặc cách mời tham dự Vòng chung kết kỳ thi Olympic Toán học thế giới WIMO diễn ra vào tháng 1-2026.