Học sinh, phụ huynh cùng trải nghiệm chữa cháy, thoát nạn trong tình huống khẩn cấp

Ngày 14-9, lực lượng Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ, Công an TP Hà Nội phối hợp với Trường tiểu học Đại Kim (phường Định Công, TP Hà Nội) tổ chức chương trình ngoại khóa, giúp học sinh tìm hiểu trang thiết bị và thực hành kỹ năng PCCC.



Hàng trăm em học sinh, phụ huynh cùng các giáo viên Trường tiểu học Đại Kim đã có buổi trải nghiệm về PCCC

Tham gia chương trình có hàng trăm học sinh, phụ huynh cùng tập thể giáo viên, cán bộ nhà trường. Buổi trải nghiệm đã trang bị cho học sinh những kiến thức, kỹ năng cần thiết để ứng phó với tình huống cháy nổ, tai nạn, thiên tai… Không chỉ học sinh mà phụ huynh cũng hào hứng tham gia, đánh giá cao tính thiết thực của hoạt động này.

Lực lượng Phòng cháy chữa cháy hướng dẫn học sinh chữa cháy khi có sự cố hoả hoạn

Cô Nguyễn Thị Quỳnh Anh, Phó Hiệu trưởng Trường tiểu học Đại Kim, cho biết công tác PCCC luôn được nhà trường quan tâm, lồng ghép trong các môn học và hoạt động ngoại khóa. "Hằng năm, nhà trường mời lực lượng công an PCCC tập huấn trực tiếp, hướng dẫn kỹ năng cơ bản về chữa cháy, thoát nạn. Qua đó, học sinh trở nên tự tin hơn trong xử lý tình huống khẩn cấp. Phụ huynh cũng phản hồi rất tích cực, ủng hộ hoạt động bổ ích này"- cô Quỳnh Anh nói.

Học sinh được tham gia xử lý tình huống cháy nổ

Trung tá Nguyễn Tuấn Dũng, Đội trưởng Đội Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ khu vực số 12 (thuộc Phòng Cảnh sát PCCC và cứu hộ, cứu nạn Công an TP Hà Nội), cho biết việc lồng ghép kiến thức PCCC vào các cấp học từ mầm non đến THPT được thực hiện theo Thông tư 06/2022 của Bộ GD-ĐT. "Lực lượng PCCC Công an TP Hà Nội thường xuyên phối hợp với UBND các phường, nhà trường tổ chức tập huấn, trải nghiệm, giúp học sinh nắm bắt kỹ năng xử lý tình huống, thoát hiểm khi xảy ra sự cố"- Trung tá Nguyễn Tuấn Dũng nhấn mạnh.

Trong đó, các em được hướng dẫn sử dụng bình cứu hoả mini để dập lửa

Theo Trung tá Nguyễn Tuấn Dũng, Đội PCCC và cứu nạn, cứu hộ số 12 hiện phụ trách 5 phường: Định Công, Vĩnh Hưng, Tương Mai, Hoàng Mai và Lĩnh Nam. Ngoài việc phối hợp với các trường học, đơn vị còn tổ chức tuyên truyền, trải nghiệm vào cuối tuần dành cho hộ gia đình, góp phần nâng cao nhận thức, xây dựng phong trào toàn dân tham gia PCCC.

Tại Trường tiểu học Đại Kim, cán bộ, chiến sĩ PCCC đã trực tiếp hướng dẫn giáo viên, học sinh thực hành thoát nạn, sử dụng phương tiện chữa cháy tại chỗ và các kiến thức cơ bản về xử lý khi có hỏa hoạn.

Tìm hiểu các phương tiện chữa cháy chuyên dụng

Học sinh được hướng dẫn thoát hiểm khẩn cấp trong trường hợp có sự cố hoả hoạn

Các học sinh, phụ huynh cùng giáo viên chụp ảnh lưu niệm với các chiến sĩ cảnh sát PCCC



