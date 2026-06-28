Học sinh sẽ được theo dõi dinh dưỡng, khám sức khỏe định kỳ

Thủ tướng vừa phê duyệt Chương trình Sức khỏe học đường giai đoạn 2026-2035, đặt mục tiêu nâng cao chất lượng y tế trường học, dinh dưỡng, sức khỏe tâm thần và chuyển đổi số trong quản lý sức khỏe người học.

Bữa ăn học đường bảo đảm dinh dưỡng góp phần nâng cao thể lực, tầm vóc học sinh

Chương trình hướng tới bảo đảm điều kiện cơ bản tại trường học như phòng y tế, nước sạch, an toàn thực phẩm, đồng thời tổ chức khám sức khỏe định kỳ và theo dõi tình trạng dinh dưỡng cho học sinh, sinh viên.

Theo Quyết định 973/QĐ-TTg, chương trình triển khai trên toàn quốc, áp dụng với các cơ sở giáo dục từ mầm non đến đại học. Đối tượng thụ hưởng là người học; lực lượng thực hiện gồm cơ quan quản lý, nhà trường, nhân viên y tế, phụ huynh và các tổ chức liên quan.

Giai đoạn 2026-2030, chương trình đặt ra các chỉ tiêu cụ thể về nhân lực, cơ sở vật chất và chăm sóc sức khỏe. Trong đó, phấn đấu phần lớn cơ sở giáo dục có nhân viên y tế đạt chuẩn; 100% trường có phòng y tế, đủ thuốc và thiết bị thiết yếu; học sinh được khám sức khỏe định kỳ và quản lý dữ liệu trên hệ thống số.

Đáng chú ý, dinh dưỡng học đường được đặt ở vị trí trọng tâm. 100% cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông phải theo dõi, đánh giá tình trạng dinh dưỡng của học sinh; các trường tổ chức bữa ăn phải bảo đảm an toàn thực phẩm và tiêu chuẩn dinh dưỡng.

Chương trình cũng yêu cầu tăng cường giáo dục sức khỏe, dinh dưỡng, vận động thể lực và chăm sóc sức khỏe tâm thần trong nhà trường; đồng thời đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý, theo dõi sức khỏe người học.

Bên cạnh nguồn lực Nhà nước, chương trình khuyến khích huy động xã hội hóa, bao gồm sự tham gia của doanh nghiệp, tổ chức trong và ngoài nước.

Những năm gần đây, tầm vóc người Việt có cải thiện, song "gánh nặng kép" về dinh dưỡng vẫn tồn tại: Suy dinh dưỡng, thiếu vi chất ở một số địa phương, trong khi thừa cân, béo phì gia tăng tại đô thị. Cả hai đều ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe và chất lượng nguồn nhân lực.

Các nghiên cứu cho thấy dinh dưỡng học đường là một trong những khoản đầu tư có hiệu quả cao, góp phần cải thiện thể chất, nâng cao năng suất lao động và giảm chi phí y tế trong dài hạn.

Trong bối cảnh đó, vai trò của khu vực kinh tế tư nhân ngày càng rõ nét. Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị xác định kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng của nền kinh tế, không chỉ ở tạo ra của cải, việc làm mà còn ở đóng góp cho các mục tiêu phát triển con người.

Việt Nam vẫn đối mặt với gánh nặng kép về dinh dưỡng, dù tầm vóc người dân đã được cải thiện

Trong lĩnh vực dinh dưỡng học đường, sự tham gia của doanh nghiệp được xem là một trong những nguồn lực góp phần hiện thực hóa các mục tiêu của chương trình. Một số doanh nghiệp đã tham gia từ sớm theo hướng đồng hành với chính sách quốc gia, trong đó có Tập đoàn TH.

Từ nền tảng đó, các mô hình sữa học đường và bữa ăn học đường kết hợp hoạt động thể lực được triển khai tại nhiều địa phương, hướng tới xây dựng khẩu phần hợp lý, hình thành thói quen dinh dưỡng và lối sống lành mạnh cho học sinh.

Việc kết hợp giữa chính sách, nhà trường, gia đình và sự chung tay của doanh nghiệp được kỳ vọng sẽ góp phần cải thiện tầm vóc, thể lực và sức khỏe thế hệ trẻ, tạo nền tảng cho chất lượng nguồn nhân lực trong tương lai.