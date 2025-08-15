Học viện Cán bộ TP HCM có tân Giám đốc

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Chính trị

Học viện Cán bộ TP HCM có tân Giám đốc

PHAN ANH

(NLĐO) - PGS-TS Nguyễn Văn Y vừa được Ban Thường vụ Thành ủy TP HCM bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Học viện Cán bộ TP HCM

Chiều 15-8, Thành ủy TP HCM tổ chức lễ công bố quyết định cán bộ tại Học viện Cán bộ TP HCM. 

Tại buổi lễ, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Thành ủy TP HCM Dương Trọng Hiếu đã trao quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy TP HCM về bổ nhiệm PGS-TS Nguyễn Văn Y, Phó Giám đốc phụ trách Học viện Cán bộ TP HCM, giữ chức Giám đốc Học viện Cán bộ TP HCM.

Ban Thường vụ Thành ủy TP HCM cũng có quyết định bổ nhiệm TS Phạm Ngọc Lợi, Trưởng Phòng Quản lý đào tạo, giữ chức Phó Giám đốc Học viện Cán bộ TP HCM.

Học viện Cán bộ TP HCM có tân Giám đốc- Ảnh 1.

Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Thành ủy TP HCM Dương Trọng Hiếu trao quyết định cho PGS-TS Nguyễn Văn Y (bìa phải) và TS Phạm Ngọc Lợi (bìa trái)

Học viện Cán bộ TP HCM có tân Giám đốc- Ảnh 2.

Lãnh đạo Ban Tổ chức Thành ủy TP HCM chúc mừng PGS-TS Nguyễn Văn Y và TS Phạm Ngọc Lợi nhận nhiệm vụ mới

Trước đó, PGS-TS Nguyễn Tấn Phát, Giám đốc Học viện Cán bộ TP HCM được Ban Thường vụ Thành ủy TP HCM điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ phường Sài Gòn, giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Sài Gòn.

Phát biểu giao nhiệm vụ, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Thành ủy TP HCM, cho biết Đề án của Ban Thường vụ Thành ủy TP HCM xác định xây dựng Học viện Cán bộ TP HCM đạt chuẩn trường chính trị ở mức 2.

Do đó, đòi hỏi đội ngũ cán bộ của Học viện Cán bộ TP HCM phải đạt chuẩn theo quy định.

Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Thành ủy TP HCM mong muốn PGS-TS Nguyễn Văn Y và TS Phạm Ngọc Lợi tiếp tục phát huy vai trò là trung tâm đoàn kết, triển khai các nhiệm vụ của Ban Thường vụ Thành ủy TP HCM đã giao; đào tạo nguồn nhân lực của thành phố có tâm, có tầm và bản lĩnh, phục vụ sự phát triển của thành phố.

Đồng thời gửi gắm đội ngũ cán bộ, viên chức, người lao động của Học viện Cán bộ TP HCM, nhất là đội ngũ giáo viên tiếp tục nâng cao trình độ, bản lĩnh chính trị, giữ gìn đạo đức lối sống.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, PGS-TS Nguyễn Văn Y cảm ơn lãnh đạo TP HCM đã tin tưởng giao trọng trách lớn.

Ông mong muốn trong thời gian tới tiếp tục nhận được sự quan tâm, đồng hành, chỉ đạo sát sao của Ban Thường vụ Thành ủy TP HCM, lãnh đạo TP HCM để Học viện Cán bộ TP HCM hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

"Đội ngũ cán bộ lãnh đạo, giảng viên, nhân viên Học viện Cán bộ TP HCM sẽ đồng lòng, đoàn kết, đồng thuận để thực hiện tốt nhất nhiệm vụ chính trị" - PGS-TS Nguyễn Văn Y khẳng định.

PGS-TS Nguyễn Văn Y sinh năm 1967, quê tỉnh Tiền Giang cũ, nay là tỉnh Đồng Tháp; trình độ: Tiến sĩ chuyên ngành Giáo dục học, Cao cấp Lý luận chính trị.

TS Phạm Ngọc Lợi sinh năm 1975, quê tỉnh Đồng Tháp; trình độ: Tiến sĩ Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước; Cao cấp Lý luận chính trị.


Tin liên quan

Học viện Cán bộ TP HCM được công nhận đạt chuẩn mức 1

Học viện Cán bộ TP HCM được công nhận đạt chuẩn mức 1

(NLĐO) - Học viện Cán bộ TP HCM được công nhận chuẩn mức 1 là bước phát triển quan trọng, là nền tảng để phấn đấu đạt chuẩn mức 2, đáp ứng tốt hơn nữa yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới

Học viện Cán bộ TP HCM dự kiến tuyển 900 chỉ tiêu trong năm 2025

(NLĐO) - Năm 2025, Học viện Cán bộ TP HCM sẽ tổ chức tuyển sinh đại học chính quy theo 4 phương thức và 5 ngành

700 người có hoàn cảnh khó khăn đi "chợ Tết" sớm tại Học viện Cán bộ TP HCM

(NLĐO) - Theo PGS-TS Nguyễn Tấn Phát, chương trình "Phiên chợ Xuân 0 đồng" hòa trong dòng chảy truyền thống nghĩa tình của TP HCM

TP HCM nhân sự Học viện Cán bộ TP HCM giám đốc Tân giám đốc Thành ủy TP HCM PGS.TS Nguyễn Văn Y
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo