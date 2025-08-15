Học viện Cán bộ TP HCM có tân Giám đốc

Chiều 15-8, Thành ủy TP HCM tổ chức lễ công bố quyết định cán bộ tại Học viện Cán bộ TP HCM.

Tại buổi lễ, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Thành ủy TP HCM Dương Trọng Hiếu đã trao quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy TP HCM về bổ nhiệm PGS-TS Nguyễn Văn Y, Phó Giám đốc phụ trách Học viện Cán bộ TP HCM, giữ chức Giám đốc Học viện Cán bộ TP HCM.

Ban Thường vụ Thành ủy TP HCM cũng có quyết định bổ nhiệm TS Phạm Ngọc Lợi, Trưởng Phòng Quản lý đào tạo, giữ chức Phó Giám đốc Học viện Cán bộ TP HCM.

Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Thành ủy TP HCM Dương Trọng Hiếu trao quyết định cho PGS-TS Nguyễn Văn Y (bìa phải) và TS Phạm Ngọc Lợi (bìa trái)

Lãnh đạo Ban Tổ chức Thành ủy TP HCM chúc mừng PGS-TS Nguyễn Văn Y và TS Phạm Ngọc Lợi nhận nhiệm vụ mới

Trước đó, PGS-TS Nguyễn Tấn Phát, Giám đốc Học viện Cán bộ TP HCM được Ban Thường vụ Thành ủy TP HCM điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ phường Sài Gòn, giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Sài Gòn.

Phát biểu giao nhiệm vụ, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Thành ủy TP HCM, cho biết Đề án của Ban Thường vụ Thành ủy TP HCM xác định xây dựng Học viện Cán bộ TP HCM đạt chuẩn trường chính trị ở mức 2.

Do đó, đòi hỏi đội ngũ cán bộ của Học viện Cán bộ TP HCM phải đạt chuẩn theo quy định.

Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Thành ủy TP HCM mong muốn PGS-TS Nguyễn Văn Y và TS Phạm Ngọc Lợi tiếp tục phát huy vai trò là trung tâm đoàn kết, triển khai các nhiệm vụ của Ban Thường vụ Thành ủy TP HCM đã giao; đào tạo nguồn nhân lực của thành phố có tâm, có tầm và bản lĩnh, phục vụ sự phát triển của thành phố.

Đồng thời gửi gắm đội ngũ cán bộ, viên chức, người lao động của Học viện Cán bộ TP HCM, nhất là đội ngũ giáo viên tiếp tục nâng cao trình độ, bản lĩnh chính trị, giữ gìn đạo đức lối sống.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, PGS-TS Nguyễn Văn Y cảm ơn lãnh đạo TP HCM đã tin tưởng giao trọng trách lớn.

Ông mong muốn trong thời gian tới tiếp tục nhận được sự quan tâm, đồng hành, chỉ đạo sát sao của Ban Thường vụ Thành ủy TP HCM, lãnh đạo TP HCM để Học viện Cán bộ TP HCM hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

"Đội ngũ cán bộ lãnh đạo, giảng viên, nhân viên Học viện Cán bộ TP HCM sẽ đồng lòng, đoàn kết, đồng thuận để thực hiện tốt nhất nhiệm vụ chính trị" - PGS-TS Nguyễn Văn Y khẳng định.

PGS-TS Nguyễn Văn Y sinh năm 1967, quê tỉnh Tiền Giang cũ, nay là tỉnh Đồng Tháp; trình độ: Tiến sĩ chuyên ngành Giáo dục học, Cao cấp Lý luận chính trị. TS Phạm Ngọc Lợi sinh năm 1975, quê tỉnh Đồng Tháp; trình độ: Tiến sĩ Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước; Cao cấp Lý luận chính trị.



