Hội An lấy đất "kim cương" làm công viên

Thời gian gần đây, du khách đến Hội An chứng kiến nhiều sự thay đổi khi hàng loạt công viên, tiểu hoa viên đã, đang dần hình thành trong lòng khu phố cổ, tạo được không gian thoáng đãng, nhẹ nhàng hơn so với trước đây. Để có được những không gian mở đó là tầm nhìn, tư duy xuyên suốt của chính quyền Hội An nhiều năm qua.



Khước từ dự án, để dành đất làm công viên

Cách đây khoảng 20 năm, khi nhiều dự án "bom tấn" trị giá hàng trăm triệu, thậm chí hàng tỉ USD đặt chân lên Hội An, lãnh đạo địa phương này đã đưa ra quyết định táo bạo khi gạt đi những dự án hấp dẫn để giữ gìn những mảng xanh quý giá. Một cựu lãnh đạo TP Hội An kể rằng công viên tại số 127 Phan Châu Trinh, nằm ngay sau lưng di tích Chùa Cầu đang được xây dựng sắp hoàn thành vốn trước đây là HTX mành trúc.

Công viên lớn Hội An nằm ở vị trí đắc địa với 3 mặt tiền các tuyến đường trung tâm TP Hội An

Khi HTX giải thể, nhiều nhà đầu tư có ý định mua lại đất để kinh doanh buôn bán nhưng lãnh đạo Hội An lúc đó nhất quyết thu hồi và không giao đất cho bất kỳ ai. Nhờ đó, quỹ đất này trở thành "của để dành" và nay sắp hình thành một công viên xinh đẹp ngay giữa khu phố cổ.

Một khu đất "kim cương" khác mà Hội An đã giữ lại thành công đó là công viên lớn Hội An hiện nay. Có diện tích hơn 4,3 ha, đây là khu đất nằm ở vị trí trung tâm, sở hữu 3 mặt tiền các tuyến đường Trần Hưng Đạo - Lý Thường Kiệt - Phạm Hồng Thái. Hơn 10 năm trước, UBND tỉnh Quảng Nam có chủ trương giao cho nhà đầu tư để làm chung cư và làm nhà khách của tỉnh. Tuy nhiên, lãnh đạo TP Hội An thời điểm đó đã quyết liệt phản đối vì giao cho nhà đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng tại khu vực đó sẽ khiến cho Hội An càng thêm bức bí. Chính sự đấu tranh quyết liệt của những người đứng đầu Hội An thời điểm đó mà hiện nay không gian này trở thành một khoảng xanh giữa lòng thành phố, là điểm vui chơi, sinh hoạt chung cho người dân và du khách.

Khu đất rộng hơn 7.000 m² tại số 127 Phan Châu Trinh được chính quyền thành phố xây dựng công viên

Tiếp nối chủ trương xuyên suốt đó, thời gian gần đây hàng loạt khu đất "vàng" vốn được cho thuê, đang sử dụng vì mục đích công hoặc đất thương mại, dịch vụ được chính quyền Hội An thu hồi và cho giải tỏa để làm công viên. Có thể kể đến loạt khu đất được thu hồi để làm công viên như khu số 127 đường Phan Châu Trinh rộng 7.000 m²; khu đất Trung tâm Bảo trợ trẻ em đường phố Hội An ở đường 18 Tháng 8; khu đất quán cà phê Tình Thương ở giao lộ Trần Hưng Đạo - Lê Lợi - Nguyễn Trường Tộ rộng 2.000 m²; khu đất mặt tiền ở đường Hai Bà Trưng, cửa ngõ vào phố cổ rộng hơn 1.800 m²; khu đất sân vận động Hội An rộng hơn 41.000 m². Trước đó, một số khu "đất vàng" cũng đã được thu hồi để làm công viên như tiểu hoa viên ở gần chợ Viên Giác, tiểu hoa viên ở số 1 Bạch Đằng, tiểu hoa viên ở lô đất mặt tiền đường Hai Bà Trưng.

Không vì cái lợi trước mắt

Ông Nguyễn Văn Sơn, Chủ tịch UBND TP Hội An, cho biết thực hiện theo Nghị quyết 31 của Tỉnh ủy Quảng Nam về xây dựng Hội An thành "Thành phố sinh thái - văn hóa - du lịch", ngay từ khâu quy hoạch chung, Hội An đã điều chỉnh những khu vực đất "vàng" trước đây là đất thương mại - dịch vụ thành đất công viên, hoa viên nhằm tạo thêm không gian nghỉ ngơi và dừng chân cho du khách, đồng thời tạo thêm cảnh quan cho thành phố.

Giải thích thêm về điều này, ông Nguyễn Văn Sơn cho biết khu phố cổ Hội An có diện tích chỉ hơn 1 km², đang phải gánh vác lượng du khách khổng lồ, lên đến 10.000 người vào những thời khắc cao điểm. Điều này khiến cho không gian trở nên chật chội, ảnh hưởng đến trải nghiệm của du khách và chất lượng cuộc sống của người dân địa phương. Việc biến đất "vàng" thành công viên sẽ giúp giải quyết vấn đề này. Các khu đất được giải phóng sẽ trở thành những "lá phổi xanh", điều hòa khí hậu, giảm thiểu ô nhiễm và tạo cảnh quan đẹp cho thành phố. Du khách cũng có thêm không gian vui chơi, thư giãn, tận hưởng bầu không khí trong lành và hòa mình vào thiên nhiên.

Nhiều công viên công cộng dần hình thành trong lòng phố cổ Hội An, tạo không gian sinh hoạt, vui chơi cho người dân và du khách

Chủ tịch UBND TP Hội An chia sẻ thêm, với mỗi m2 đất có giá từ 100-200 triệu đồng, những khu đất này nếu đem ra đấu giá có thể thu về cho ngân sách hàng trăm tỉ đồng. Tuy nhiên, thay vì thu lợi nhuận ngắn hạn, thành phố đã chọn giải pháp lâu dài, hướng đến phát triển bền vững. "Chấp nhận chuyển thành công viên để phục vụ nhân dân và du khách. Trước mắt có thể thất thu nhưng về lâu về dài sẽ tạo được dấu ấn riêng cho thành phố và tạo thêm không gian để thu hút du khách, cái lợi về lâu dài vẫn tốt hơn" - ông Sơn nhìn nhận.

Quyết định này không chỉ nhận được sự ủng hộ của người dân địa phương mà còn ghi điểm trong mắt du khách. Ông Hoàng Văn Tính (phường Minh An, TP Hội An) nói rằng người dân địa phương cảm thấy rất vui khi thành phố có thêm nhiều không gian cho các hoạt động công cộng. Ông Tính lấy ví dụ, sân vận động Hội An nằm ngay giữa lòng thành phố nhưng cũ kỹ, 4 bức tường hoen uế trông rất mất mỹ quan. Hiện nay, sau khi đập bỏ các bức tường để trồng cây xanh, khuôn viên sân vận động thoáng đãng và đẹp hơn hẳn. Bà Susana, du khách đến từ Canada, cho rằng dành nhiều không gian cho công viên, trồng cây xanh là một ý tưởng tốt, vì nó sẽ giúp hành tinh thêm xanh. "Những du khách như chúng tôi có thể nghỉ ngơi, tận hưởng không gian xanh, yên bình. Những không gian như thế sẽ giúp cho đời sống của mọi người tốt hơn" - nữ du khách này chia sẻ.

Kiên định mô hình phát triển bền vững Ông Nguyễn Văn Sơn cho biết Hội An đang tiếp tục kiên định với mô hình phát triển "Thành phố sinh thái, văn hóa và du lịch". Trong quy hoạch chung đến năm 2030, thành phố đã quy hoạch hàng chục tiểu hoa viên, công viên ven sông, ven biển và các không gian công cộng xanh trên nền của những mảnh "đất vàng". Sắp tới, Hội An sẽ triển khai các giải pháp để "xanh hóa" các điểm công cộng. Ví dụ như bãi giữ xe sẽ trở thành công viên bãi xe. Đây là cách để cụ thể hóa chủ trương phát triển "thành phố xanh, thành phố sinh thái" của TP Hội An, được người dân đồng tình ủng hộ.