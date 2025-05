Hồi chuông cảnh báo về khí hậu

Vụ việc được xem là lời cảnh báo mới nhất về khí hậu trong bối cảnh các sông băng khác trên khắp thế giới cũng đang hao mòn nhanh chóng.

Theo AP, nhiều vụ sập sông băng khác cũng đã gây thảm họa trước đó. Vào năm 2022, một phần sông băng Marmolada ở dãy núi Dolomite của Ý đã tách ra trong một đợt nắng nóng mùa hè, trút đất đá xuống điểm đến đi bộ đường dài mùa hè nổi tiếng bên dưới, khiến 11 người thiệt mạng. Một sông băng ở dãy núi Aru của Tây Tạng - Trung Quốc đột nhiên sụp đổ vào năm 2016, khiến 9 người và gia súc của họ thiệt mạng. Một số vụ việc khác cũng được ghi nhận tại Peru những năm trước đó.

Các sông băng ở dãy Alps đã mất 50% diện tích kể từ năm 1950 và tốc độ mất băng đang tăng nhanh, thậm chí có thể biến mất hoàn toàn trong thế kỷ này - theo chuyên gia sông băng Lonnie Thompson từ Trường ĐH Ohio (Mỹ). Còn Thụy Sĩ, quốc gia có nhiều sông băng nhất châu Âu, đã mất đi 4% tổng thể tích sông băng vào năm 2023, sau mức giảm 6% vào năm 2022.

Một góc nhìn từ trên không cho thấy cảnh tàn phá ở làng Blatten tại thung lũng Lötschental, phía Nam Thụy Sĩ Ảnh: AP

Theo ông Thompson, sự mất ổn định của các sông băng là một vấn đề ngày càng nghiêm trọng. Các nhà khoa học cảnh báo sông băng tan chảy sẽ làm mực nước biển dâng lên trong nhiều thập kỷ tới, đồng thời ảnh hưởng nghiêm trọng đến cư dân sống gần đó, vốn phụ thuộc vào chúng để có nước uống và tưới tiêu.

Một cảnh báo khác đến từ báo cáo mới của các tổ chức World Weather Attribution, Climate Central và Trung tâm Khí hậu của Hội Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ. Theo đó, trong giai đoạn từ ngày 1-5-2024 đến 1-5-2025, 4 tỉ người đã trải qua ít nhất 30 ngày "nắng nóng khắc nghiệt" (nóng hơn 90% các mức nhiệt độ từng ghi nhận tại địa phương họ trong giai đoạn 1991-2020).

Tại 195 quốc gia và vùng lãnh thổ, biến đổi khí hậu đã làm tăng ít nhất gấp đôi số ngày nắng nóng khắc nghiệt so với thế giới trong kịch bản không bị biến đổi khí hậu. Theo các tác giả báo cáo, dù truyền thông thường đưa tin nhiều về bão lũ nghiêm trọng, nhiệt độ cao mới là hiện tượng cực đoan gây tử vong nhiều nhất. Họ cũng lưu ý nhiều trường hợp tử vong do nhiệt vẫn bị bỏ sót do phân loại nhầm là do bệnh mạn tính.