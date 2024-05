Hội đồng Bảo an chưa họp, Triều Tiên đã nặng lời với tổng thư ký LHQ

Hôm 28-5, ông Guterres lên án vụ phóng vệ tinh do thám của Triều Tiên một ngày trước đó và kêu gọi Bình Nhưỡng trở lại đối thoại.

Triều Tiên bắn thử một tên lửa siêu thanh tầm trung hồi tháng 4. Ảnh: Yonhap

Theo hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA), ông Kim Son-gyong, thứ trưởng ngoại giao Triều Tiên, cho biết người đứng đầu Liên Hiệp Quốc đã "chỉ trích một cách thô bạo" việc Triều Tiên thực thi các quyền chủ quyền của mình.

Theo hãng tin Yonhap, ông Kim nói ông Guterres vượt quá mức độ bày tỏ sự quan ngại, lặp lại không chút do dự "sự lên án vô nghĩa" tương tự Bộ Ngoại giao Mỹ.

Ông cũng cảnh báo về những "hậu quả thảm khốc" đối với kế hoạch nhóm họp của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc (UNSC) để thảo luận về vụ phóng vệ tinh thất bại của Bình Nhưỡng.

Triều Tiên trước đó tuyên bố rằng việc nước này phóng vệ tinh do thám là thực hiện quyền chủ quyền trong việc theo đuổi chương trình phát triển không gian.

Tuy nhiên, bất kỳ vụ phóng nào sử dụng công nghệ tên lửa đạn đạo của Triều Tiên đều vi phạm nhiều nghị quyết của UNSC nhằm vào các chương trình hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên.

UNSC sẽ họp công khai vào ngày 31-5 về nỗ lực phóng vệ tinh do thám thất bại của Triều Tiên, điều mà Mỹ mô tả là "hành vi liều lĩnh và gây bất ổn".

Ông Nate Evans, người phát ngôn của phái đoàn Mỹ tại Liên Hiệp Quốc, cho biết: "Hội đồng Bảo an có trách nhiệm bảo vệ hòa bình và an ninh toàn cầu. Mỹ kêu gọi tất cả các thành viên Hội đồng Bảo an thực hiện trách nhiệm này một cách nghiêm túc và đoàn kết lên án hành vi nguy hiểm và trái pháp luật của Triều Tiên".

Trong nhiều năm qua, Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc bị chia rẽ về cách đối phó với Bình Nhưỡng. Trung Quốc và Nga cho rằng các cuộc tập trận chung của Mỹ và Hàn Quốc đã khiêu khích Bình Nhưỡng, trong khi Washington cáo buộc Bắc Kinh và Moscow khuyến khích Triều Tiên bằng cách bảo vệ nước này khỏi nhiều lệnh trừng phạt.