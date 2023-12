Hối hả mùa Tết

Giữa trưa nắng nhưng vợ chồng ông Trần Văn Sê (ngụ phường Long Hòa, quận Bình Thủy, TP Cần Thơ) vẫn ra chăm chút cho nhiều chậu hoa bán Tết, trong đó đặc biệt là 150 chậu cúc "chân dài".



Đa dạng mẫu mã, màu sắc

Những chậu cúc bình thường chỉ cao từ 50-60 cm nhưng qua kỹ thuật của ông Sê, cây cúc có thể cao từ 1,1-1,4 m. Ông Sê cho biết: "Loại tôi chọn trồng là cúc Đài Loan, mỗi chậu từ 12-13 cây. Khi cúc dài khoảng 20 cm, tôi bắt đầu xông đèn liên tục để tăng chiều cao. Ban đầu chỉ xông 8 giờ/ngày, sau đó giảm dần. Hết thời gian xông đèn, các chậu cúc được đem ra giàn để hái lá, ngắt nụ".

Ông Trần Văn Sê đang chăm chút cho chậu cúc “chân dài” để bán trong dịp Tết .Ảnh: CA LINH

Năm rồi, ông Sê cung ứng cho thị trường Tết chỉ 100 chậu nhưng năm nay tăng lên 150 chậu, giá bán không đổi là 300.000 đồng/chậu. "Năm nay, nhiều loại vật tư tăng như phân, giống… nhưng giá bán vẫn ổn định và tôi trồng có kỹ thuật nên bông cúc sẽ to hơn, chất lượng cao hơn năm rồi. Cúc khi xuất bán cao khoảng 1,1 m có khoảng 120 bông. Mình không tăng giá bán vì năm nay kinh tế khó khăn" - ông Sê bày tỏ. Ông Sê cũng đang trồng thử nghiệm 4 chậu cúc "chân dài", khi thành phẩm sẽ cao 1,4 m với khoảng 150 bông.

Do dịp Tết năm rồi, cúc mâm xôi tím "cháy hàng" nên năm nay, hộ ông Đoàn Hữu Minh Quang ở làng hoa Phó Thọ - Bà Bộ (quận Bình Thủy) tăng số lượng trồng lên 400 chậu. Ngoài ra, ông còn trồng thêm cúc mâm xôi đỏ và đỏ hồng với 600 chậu.

Giống cúc mâm xôi tím có nguồn gốc từ Hàn Quốc, được cha ông Quang đem về trồng trong dịp Tết năm 2023. Cúc mâm xôi tím trồng không khác cúc mâm xôi vàng nhưng tỉ lệ sống cao hơn. Ông Quang cho hay: "Các loại cúc mâm xôi có màu sắc đẹp, bắt mắt thì số lượng trồng nhiều hơn. Do dịp Tết năm 2023, vườn nhà có bao nhiêu cúc mâm xôi tím thì có người đặt mua hết dù chưa đem ra chợ. Còn các loại hoa kiểng khác năm nay đều giảm số lượng". Giá bán các loại cúc mâm xôi này được ông Quang giữ ổn định với giá 500.000 đồng/cặp.

Hoa giấy A Hia ở xã Phú Mỹ (huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre) nổi tiếng trên thị trường vì đây là nơi duy nhất sản xuất được hoa giấy Thái 2-3 màu tán tròn với giá phổ thông đáp ứng cho người chơi hoặc thích gốc kiểng. Cơ sở này có đa dạng mẫu mã, màu sắc, từ hồng, đỏ, cam, vàng, trắng, tím, lá thường đến lá cẩm thạch, một cây cho hoa nhiều màu sắc, kích thước cây từ 0,5 - 1,2 m.

Nhà vườn cũng đã đầu tư các mẫu cây chủ lực, đặc sắc, như: hoa giấy tam sắc, chuyển sắc, gốc ghép nhiều màu hoa, gốc bonsai, gốc kiểng lớn, lâu năm... vào thời điểm Tết.

Sẽ ăn Tết lớn

Đến nay, nông dân ở TP Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp đã xuống giống khoảng 100 ha hoa kiểng phục vụ Tết và Festival Hoa - Kiểng Sa Đéc, trong đó chủ yếu là các loại hoa vạn thọ, cúc tiger, cúc đồng tiền... Đặc biệt, năm nay lần đầu tiên một số nông dân ở làng hoa Sa Đéc sản xuất giống cúc mâm xôi ngũ sắc có xuất xứ từ Hà Lan và Hàn Quốc với nhiều màu sắc rực rỡ, đang được thị trường ưa chuộng.

Nhà vườn ở làng hoa Sa Đéc đang chăm sóc vườn hoa cúc mâm xôi ngũ sắc .Ảnh: VĨNH KỲ

"Festival Hoa - Kiểng Sa Đéc" lần thứ I đang diễn ra (từ ngày 30-12-2023 đến 5-1-2024), số lượng hoa phục vụ sự kiện đã được giao xong, các nhà vườn ở làng hoa Sa Đéc lại hối hả cho vụ hoa Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Ông Đặng Quang Giàu, Tổ trưởng Tổ Hợp tác hoa kiểng khóm Tân An (phường An Hòa, TP Sa Đéc) cho biết đã giao đủ số cúc mâm xôi ngũ sắc cho festival, số còn lại cũng được thương lái mua hết. "Năm nay, tôi bất ngờ với sức hút của thị trường dành cho cúc mâm xôi ngũ sắc. Tôi chỉ trồng 5.000 giỏ và đã bán hết. Mấy ngày nay, khách và thương lái hỏi mua thêm, nhưng tôi không có để bán. Hiện giờ, vườn tôi đang chăm sóc hoa cho vụ Tết. Năm nay, người dân ở làng nghề chắc chắn sẽ ăn Tết lớn" - ông Giàu phấn khởi.

Hoa, kiểng Sa Đéc giờ đây là một ngành hàng chủ lực trong nông nghiệp của tỉnh Đồng Tháp, với diện tích trồng hơn 3.000 ha, trên 2.000 giống hoa kiểng và cung ứng hơn 12 triệu sản phẩm hằng năm, với giá trị trên 3.000 tỉ đồng/năm.

Còn hơn một tháng nữa là đến Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 nên những ngày này, ai đến với làng hoa Sa Đéc sẽ thấy không khí tất bật của nông dân đang cần mẫn chăm sóc những chậu hoa để vừa phát triển kinh tế gia đình vừa góp phần mang sắc xuân đến với mọi nhà.

Còn tại làng hoa An Thạnh (xã Hòa An, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang), nông dân cũng đang hối hả vào vụ sản xuất hoa Tết. Năm nay, làng hoa An Thạnh sẽ cung ứng hơn 100.000 chậu hoa các loại, như: Cúc thọ Pháp, cát tường, hoa tình yêu, bạch mai, hương thảo, tuyết sơn, dạ lý hương... cho các chợ đầu mối và thị trường Tết các tỉnh, như: Đồng Tháp, Kiên Giang, Cà Mau, Cần Thơ.

Thời điểm này, đến làng hoa An Thạnh, bên những chậu cúc mâm xôi luôn có đông người đang chăm sóc. Ông Nguyễn Văn Bình (ngụ xã Hòa An) cho biết năm nay, gia đình ông đã trồng hơn 3.000 chậu cúc mâm xôi, tăng 500 chậu so với năm ngoái. Càng gần Tết, gia đình ông càng chăm chút các chậu hoa nhiều hơn.

"Thời tiết năm nay tương đối tốt, thị trường hoa kiểng thấy cũng khả quan. Tôi xem thông tin thì biết hiện nay, nhiều người rất chuộng cúc mâm xôi ngũ sắc mà vài nhà vườn ở Đồng Tháp đã trồng. Tôi có đến đó xem và học hỏi. Họ nói bất ngờ vì sức hút của thị trường đối với loại hoa này và tôi cũng có ý định sang năm sẽ trồng. Tuy nhiên theo tôi, cúc mâm xôi màu vàng truyền thống vẫn là thế mạnh cho thị trường Tết. Vì thế, thời điểm này tôi chăm khá kỹ các chậu cúc mâm xôi của mình" - ông Bình thông tin.

TP HCM: Sản phẩm giá cao tiêu thụ chậm Ông Mai Quốc Thái, Phó Chủ tịch Hội Ngành nghề Nông nghiệp TP HCM, cho hay đến cuối năm 2023, các nhà vườn trồng lan dendrobium tập trung ở khu vực huyện Bình Chánh đã bán sỉ hết cho thương lái với giá từ 35.000 - 40.000 đồng/chậu, tương đương năm ngoái. Hiện tại, chỉ một số trang trại có diện tích lớn ở các tỉnh lân cận TP HCM vẫn còn hàng để cung ứng ra thị trường - điều này nằm trong kế hoạch kinh doanh của họ. "Như vậy, tình hình tiêu thụ hoa lan dendrobium của nhà vườn năm nay vẫn thuận lợi dù lợi nhuận ít hơn các năm do chi phí đầu vào tăng. Nguyên nhân do loại lan này có mức giá vừa phải, phù hợp với sức mua của người tiêu dùng và các nhà vườn liên tục nhập các giống mới để tạo sự mới mẻ" - ông Thái nhận xét. Theo ông Thái, năm nay kinh tế khó khăn nên các nhà vườn trồng kiểng giá trị cao tiêu thụ chậm, nhất là các sản phẩm giá vài chục triệu đồng trở lên rất hiếm khách mua. Ngày 31-12, ông Lê Hữu Thiện, Giám đốc HTX Hoa mai vàng Bình Lợi (huyện Bình Chánh), cho biết đến thời điểm hiện tại, lượng khách hỏi mua hàng giảm so với năm ngoái và giảm so với dự tính. "Các thương lái chuyên mai vàng không vội đặt cọc mà đợi đến cận Tết (từ mùng 5 tháng chạp đối với hàng chuyển ra Bắc và sau rằm tháng chạp đối với hàng kinh doanh tại miền Nam) để tránh rủi ro. Đến khi đó, thương lái sẽ chắc chắn về chất lượng như kiểu dáng, số lượng hoa, thời điểm hoa nở đúng Tết..." - ông Thiện nhận xét. Ông Thiện cho biết thị trường mai vàng năm nay tập trung phân khúc giá thấp, từ 300.000 - 1 triệu đồng/chậu; phân khúc cao hơn rất hiếm khách mua do kinh tế khó khăn. Dịch vụ cho thuê mai vàng hiện tại khởi động chậm hơn các năm. "Năm nay, HTX chúng tôi chuẩn bị lượng hàng nhiều hơn năm ngoái để bảo đảm số lượng mai đẹp phục vụ Tết. Nhà vườn cũng cung ứng hàng theo lượng tiêu thụ, còn lại sẽ dưỡng cho các năm sau. Nhà vườn tin rằng nếu sản phẩm chất lượng, giá hợp lý thì người tiêu dùng vẫn mua" - ông Thiện thông tin. Ngọc Ánh

ĐƠN VỊ ĐỒNG HÀNH